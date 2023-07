Les Cubs placent l’arrêt-court Dansby Swanson sur IL de 10 jours avec un pied gauche meurtri

Les Cubs de Chicago ont placé Dansby Swanson sur la liste des blessés de 10 jours samedi en raison d’une contusion au pied gauche, mais prévoient que ce sera une courte absence pour leur arrêt-court All-Star.

Cette décision est rétroactive à jeudi, un jour après le départ de Swanson lors de la septième manche de la victoire 4-3 de Chicago à Milwaukee, et il est éligible pour revenir le 16 juillet lorsque les Cubs accueilleront les Red Sox.

« C’est malheureux d’être dans cette position », a déclaré Swanson avant que Chicago ne poursuive une série de trois matchs avec les Yankees. « La chose la plus importante – juste du point de vue du timing – j’ai quatre jours avec la pause. C’était presque, d’une certaine manière, comme une bonne police d’assurance pour ne pas perdre certaines dates rétroactives. »

Au cours de la première année d’un contrat de 177 millions de dollars sur sept ans, Swanson frappe 0,258 avec 10 circuits et 36 points produits en 83 matchs. Il a été sélectionné dans sa deuxième équipe All-Star et remplacé sur la liste de la Ligue nationale par Geraldo Perdomo de l’Arizona.

Pour remplacer Swanson sur la liste active des Cubs, le joueur de champ intérieur Miles Mastrobuoni a été rappelé de Triple-A Iowa. Mastrobuoni frappe .145 en 29 matchs cette année.

Reportage de l’Associated Press.

