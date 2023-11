Les Cubs n’essaieront pas de gagner l’intersaison, mais l’ajout de Craig Counsell doit être la première étape vers un grand hiver

SCOTTSDALE, Arizona — Ce n’est pas la première fois que Jed Hoyer fait partie d’un front office des Cubs de Chicago qui a licencié son manager actuel en faveur d’un agent libre qui, selon eux, était le meilleur général de terrain du jeu. Il y a huit ans, Rick Renteria était licencié au profit de Joe Maddon. C’était peut-être le plus grand indicateur que les Cubs passaient enfin de la reconstruction à la compétition.

Mais aussi cruciale qu’ait pu être l’embauche de Maddon, ce sont les déménagements qui ont suivi cet hiver-là qui les ont préparés aux années de succès suivantes. Ils ont commencé par signer Jason Hammel pour un contrat de 18 millions de dollars sur deux ans et en échangeant contre le receveur vétéran Miguel Montero, qui avait encore trois ans et 40 millions de dollars sur son contrat. Le grand changement a été d’accorder au gaucher Jon Lester un énorme contrat de 155 millions de dollars sur six ans, puis d’échanger contre le voltigeur de centre Dexter Fowler.

Avec l’embauche de Craig Counsell, Hoyer laisse-t-il la main à une autre grosse intersaison de dépenses ?

“Je ne pense pas que nous signalions que nous allons avoir une intersaison folle et agressive”, a déclaré Hoyer. « Mais certainement, j’aime vraiment notre position. S’il y a des mesures, même importantes, qui nous aideront à poursuivre sur cette trajectoire, nous le ferons certainement. Mais je ne pense pas que ce soit le signe que nous allons vivre l’intersaison la plus importante et la plus audacieuse. Si nous le faisons, c’est parce que les choses se sont alignées pour nous.

Ce n’est pas Hoyer qui dit qu’il dépense « de l’argent stupide » comme l’a fait le propriétaire des Phillies de Philadelphie avant de donner 330 millions de dollars à Bryce Harper. Mais cela semble certainement mieux que de se concentrer sur les « dépenses intelligentes », une expression à laquelle Hoyer est resté fidèle au cours des deux derniers hivers. Pourtant, même en gardant cela à l’esprit l’année dernière, Hoyer n’a pas hésité à faire le nécessaire pour amener Dansby Swanson en ville avec un contrat de 177 millions de dollars sur sept ans.

Pour courtiser Counsell, Hoyer n’a pas eu besoin de le convaincre qu’ils allaient faire exploser leur budget comme l’ont fait les Mets de New York ou les Padres de San Diego il y a un an. Il s’est plutôt concentré sur ce qu’il croit être une équipe clairement en pleine ascension et proche du point où elle sera la plus offrante sur les meilleurs agents libres. Cependant, ce n’est peut-être pas l’hiver qui arrive.

“J’avais l’impression qu’il s’agissait d’un travail de vente sur la direction de l’équipe et là où nous en sommes, c’était réel”, a déclaré Hoyer. « Il a posé beaucoup de questions : ‘Parlez de votre projet, qu’est-ce que c’est ?’ et en quelque sorte le parcourir en détail. Cette partie, c’était moi qui me vendais, moi, le front office et ce que nous avons.

Hoyer a admis qu’il n’avait pas besoin de vendre beaucoup plus au-delà de cela. En disant qu’il n’a rien de spécial en tant que vendeur, le travail de Hoyer a été facilité parce que la ville de Chicago, Wrigley Field et les Cubs se vendent.

“C’est vraiment agréable de pouvoir vendre la chose la plus simple au monde en termes de ce que nous proposons”, a déclaré Hoyer.

Mais les fans voudront plus que cela. Ils ont regardé l’équipe de l’année dernière se battre et se frayer un chemin vers 83 victoires. C’était une liste solide, mais pas exceptionnelle. Peut-être que les jeunes Jordan Wicks et Miguel Amaya s’appuient sur de solides débuts. Peut-être que Pete Crow-Armstrong devient une star, Cade Horton est à la hauteur du battage médiatique des prospects, Alexander Canario s’épanouit avec un temps de jeu régulier et d’autres issus d’un système agricole réputé ont un impact sur l’équipe en 2024.



Pete Crow-Armstrong est allé 0 sur 14 avec trois buts sur balles et sept retraits au bâton lors de ses 13 premiers matchs de ligue majeure en 2023. (John Fisher / Getty Images)

Mais Hoyer ne peut pas s’appuyer sur autant d’inconnues, n’est-ce pas ? Il est important de construire à travers le système. Même une équipe comme les Texas Rangers, qui a passé plusieurs intersaisons consécutives de manière agressive, a vu des espoirs comme Evan Carter et Josh Jung émerger comme des contributeurs essentiels à leur parcours en Série mondiale. Mais il faudra faire davantage pour compléter l’effectif cet hiver.

Hoyer estime qu’il possède les éléments d’une équipe solide. Un noyau de joueurs de position composé de Swanson, Nico Hoerner, Ian Happ et Seiya Suzuki est en place pour au moins les trois prochaines années. Les partants Jameson Taillon et Justin Steele sont encore là pour quelques années, tandis que le vétéran Kyle Hendricks revient pour 2024. Mais des améliorations doivent être apportées à l’enclos des releveurs. Alors que Cody Bellinger se dirige vers une agence libre, il est essentiel de trouver une batte intermédiaire fiable et fiable. La décision de Marcus Stroman de se retirer a été une surprise pour le front office, mais leur donne une certaine flexibilité financière et une chance de se lancer dans un marché de lanceur partant solide.

Hoyer n’aime pas dépenser de manière agressive en agence libre en général. Les lanceurs d’agents libres le préoccupent. Il déteste les contrats pluriannuels pour les releveurs, même s’il existe un groupe très restreint pour lequel il pourrait être prêt à se plier. Mais les fans peuvent presque certainement exclure une réunion plus rapprochée de Josh Hader avec Counsell. Les Cubs seront parmi les partants Aaron Nola et l’import japonais Yoshinobu Yamamoto, mais ce serait un bouleversement s’ils atterrissaient l’un ou l’autre compte tenu du marché robuste attendu pour les deux. Et il est peu probable qu’ils soient actifs avec Blake Snell, finaliste de Cy Young.

Bien qu’il leur manque un as et qu’ils pourraient certainement utiliser plus de swing-and-miss dans la rotation, la profondeur de lancement de départ qu’ils ont construite leur permet d’être pointilleux dans ce département. Mais Hoyer sait que compter uniquement sur son système pour développer le prochain Julio Rodríguez en 2024 ou espérer que Suzuki et/ou Christopher Morel fassent un pas de plus est incroyablement risqué.

Ils resteront en contact avec l’agent Scott Boras concernant le retour de Bellinger. Plusieurs sources de la ligue ont suggéré que Bellinger était très heureux et à l’aise avec les Cubs et qu’il adorerait revenir. Mais le marché de Bellinger est incroyablement difficile à lire pour le moment. Boras vendra son client aux équipes sur le fait qu’il s’agit d’un ancien MVP qui a retrouvé sa forme après ce qu’il prétendra être deux saisons aberrantes qui se sont produites principalement en raison de blessures dont son client est complètement guéri. Si une équipe mord et est prête à payer son prix au début de l’intersaison, cela signifie presque certainement que les Cubs ne sont pas la destination. Si son agence libre persiste jusque tard dans l’hiver, un retour à Chicago deviendra peut-être plus réaliste.

Hoyer n’a pas fait de commentaire quant à savoir s’il rencontrerait les représentants de Shohei Ohtani cette semaine, mais une source de la ligue a indiqué qu’ils rencontreraient un joueur largement considéré comme le plus gros prix dans cette classe d’agent libre. Les dirigeants du baseball sont fascinés de voir comment se déroule son agence libre. L’ajustement pour les Cubs est évident.

Après avoir subi une intervention au coude en septembre, Ohtani, qui est le favori pour remporter son deuxième MVP, devrait atteindre la DH en 2024, puis revenir au lancer en 2025. Avec un besoin immédiat d’une batte d’impact et le désir probable d’ajouter plus de lancers sur la ligne, le calendrier du retour d’Ohtani au monticule s’aligne bien pour les Cubs. Mais cela est vrai pour presque toutes les équipes à la recherche de superstars. Le résultat le plus probable, cependant, est que les Cubs soient surenchéris par une marge significative pour les services d’Ohtani.

Échanger contre cette batte d’impact pourrait être la meilleure voie pour les Cubs. Ils disposent d’un système agricole approfondi et de prospects convoités par les organisations du monde entier. Faire appel à plusieurs bras qui offrent un avantage et se disputeront les places dans l’enclos des releveurs est un must absolu. Le départ de Stroman les rend plus ouverts à être actifs sur le marché des lanceurs débutants, mais peut-être pas de manière agressive.

L’hiver dernier, Hoyer s’est trouvé dans une situation très différente. Il y avait très peu d’éléments de base et beaucoup trop d’incertitudes. Cette fois-ci, même s’il y a des trous clairs et évidents, cela semble un peu plus stable. Hoyer peut être plus ciblé avec ses ajouts. Mais Hoyer ne tentera pas de gagner l’intersaison. Ce sera rarement sa stratégie de constitution d’équipe. Mais il le faut ajouter. Tout comme lorsqu’ils ont embauché Maddon, faire appel à Counsell doit être la première étape vers un hiver chargé.

(Photo du haut de Craig Counsell : John Fisher / Getty Images)