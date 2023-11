Les Cubs ne sont pas le seul match en ville pour Cody Bellinger et Scott Boras

SCOTTSDALE, Arizona — Scott Boras travaille pour Cody Bellinger, qui a embauché le puissant agent connu pour amener ses clients sur le marché libre afin d’établir leur valeur. Cela signifie que les Cubs de Chicago n’avaient aucune chance réaliste de signer une prolongation de contrat avec Bellinger pendant qu’il préparait sa campagne de retour du joueur de l’année. Les Cubs n’obtiendront pas non plus une sorte d’avantage sur le terrain simplement parce que Bellinger a apprécié l’expérience de Wrigleyville.

Cette partie était réelle. Bellinger, qui a grandi près du complexe de l’équipe en Arizona et vit toujours à proximité, a apprécié ce nouveau départ et est allé travailler là-bas l’hiver dernier dès qu’il a signé un contrat d’un an d’une valeur de 17,5 millions de dollars. Bellinger a fait confiance aux entraîneurs des frappeurs de l’équipe (supposons pour l’instant qu’ils soient retenus au sein du personnel de Craig Counsell après la décision étonnante de licencier le manager David Ross). Le personnel des Cubs a été ravi de la confiance et de l’énergie que Bellinger a apportées au club-house, aux cages des frappeurs et aux matchs.

Voici une prédiction audacieuse pour l’intersaison qui débutera cette semaine avec les réunions des directeurs généraux de la Major League Baseball : les Cubs recruteront n’importe quel agent libre chaque fois qu’ils offriront le plus d’argent.

“Quand nous sommes arrivés à Chicago, il s’est régalé des lancers des ligues majeures”, a déclaré Boras. “Chicago a eu le confort d’un Belli complet, ils vont donc devoir desserrer leur ceinture pour garder Bellinger.”

Entouré de journalistes, Boras a livré son mélange habituel de phrases, de métaphores, de mises à jour et d’idées lors de son message mercredi à l’Omni Scottsdale Resort and Spa de Montelucia. Les Cubs ont toujours Bellinger sur leur radar et ont clairement besoin d’un frappeur gaucher rapide et athlétique capable de jouer sur le terrain central et au premier but. Mais le but de ce « contrat d’oreiller » après que Bellinger n’ait pas été retenu par les Dodgers de Los Angeles était de rétablir son jeu complet et de remettre son nom en évidence dans ce spectacle.

“Cody a vécu une expérience formidable à Chicago”, a déclaré Boras. «C’est un endroit merveilleux pour jouer. Mais là où Cody peut jouer et bien jouer, il sent qu’il peut bien jouer n’importe où. Cela est en grande partie lié à la propriété. Cela a à voir avec leur engagement. Cela a à voir avec leur vision de ce qu’ils vont faire et développer l’autre piste pour faire les choses qui sont nécessaires pour faire de ce club un gagnant continu sur une longue période de temps.

« Deux pistes » était le concept que Boras a utilisé pour mettre en valeur les Texas Rangers, une équipe qui a perdu 102 matchs en 2021 et qui a ensuite signé deux de ses clients pour 500 millions de dollars avant le lock-out de la MLB. L’une des pistes consiste à recruter de bons joueurs, à développer leurs talents et leurs perspectives commerciales. L’autre mène à des agents libres comme Corey Seager et Marcus Semien, dont la production cette année valait environ 14 WAR. Ensemble, ils viennent de mener les Rangers à leur premier titre de la Série mondiale de l’histoire de la franchise.

Après avoir raté de peu les séries éliminatoires, mis Bellinger en agence libre et changé de manager, comment Boras décrirait-il la piste sur laquelle se trouvent les Cubs ?

“Eh bien, l’ingénieur est différent”, a déclaré Boras.

Les Cubs croient que Counsell sera leur version de Bruce Bochy, le manager que les Rangers ont embauché après sa retraite pour obtenir sa quatrième bague de la Série mondiale. Les Cubs ont investi plus de 300 millions de dollars en agents libres au cours de la dernière intersaison, un groupe qui comprenait l’arrêt-court All-Star/Gold Glove Dansby Swanson. Ian Happ, Nico Hoerner et Seiya Suzuki sont également signés jusqu’en 2026 au moins, donnant aux Cubs un noyau de joueurs quotidiens à associer à un système agricole de niveau supérieur. Les Cubs ont également réalisé le meilleur des cas avec Bellinger cette année et n’ont quand même terminé qu’avec 83 victoires.

“Ils ont pris des mesures”, a déclaré Boras. « Vous devez dire : « Est-ce que je veux gagner ma division ou est-ce que je veux gagner une Série mondiale ? Lorsque vous êtes dans le Central, l’accent est mis sur la victoire de la division. Je pense que pour déterminer qui remportera les World Series, vous devez vraiment examiner chaque élément de la ligue et vous demander : « D’où viennent-ils ? Que devons-nous faire?’

« Vous parlez de rajeunir une équipe. Vous parlez d’avoir un noyau de quatre joueurs qui, selon vous, seront là pour une période de cinq à sept ans. C’est ce que l’on constate avec beaucoup de clubs qui participent de manière répétitive aux Championship Series. Ils ne se contentent pas de participer aux séries éliminatoires et ils sont éliminés.

«C’est d’avoir ces lanceurs. Vous devez être sur cette piste d’agent libre avec votre piste de développement pour vraiment vous assurer de rester sur la voie de l’accès aux League Championship Series. Parce que quand les gens me disent que les séries éliminatoires sont un jeu d’enfant, je peux le croire si je participe aux League Championship Series. Mais je ne vais pas y croire si je suis dans la division (tour) ou dans la wild card.

« Cet élément d’engagement ne concerne pas un ou deux joueurs. Cela implique généralement quatre ou cinq personnes.

Les Yankees de New York considéraient Bellinger comme un facteur déterminant lorsqu’ils l’ont ciblé à la date limite des échanges. Les Red Sox de Boston sont désormais dirigés par Craig Breslow, l’ancien dirigeant des Cubs qui a vu Bellinger transformer son équipe d’un vendeur probable en un prétendant aux séries éliminatoires. S’il ne s’agit pas du Yankee Stadium ou du Fenway Park, les Giants de San Francisco ont également besoin du pouvoir d’une star pour soulager le président des opérations baseball, Farhan Zaidi, qui travaillait comme directeur général des Dodgers lorsque Bellinger a fait irruption sur la scène.

Certaines franchises n’engageront pas Boras sur ce type de méga-accord. Les équipes axées sur les données peuvent être sceptiques quant à la manière dont Bellinger a surpassé ses statistiques attendues cette année. Ces deux dernières saisons avec les Dodgers se sont produites, lorsque Bellinger a souffert de blessures, atteignant .193 avec un .611 OPS. Mais dans l’ensemble, ce n’est pas un groupe solide de frappeurs libres et Bellinger est toujours du côté droit des 30.

“Quand vous avez l’arôme de la jeunesse, vous êtes un MVP, vous serez très probablement l’un des 10 meilleurs MVP à trois reprises à l’âge de 28 ans, voyez combien de joueurs reniflent cette eau de Cologne”, » dit Boras. « L’essence de Bellinger est quelque chose de très, très rare dans ce jeu. Quand vous le regardez, vous comprenez que c’est quelque chose que chaque équipe veut sur sa vanité.

(Photo : Matt York / Photo AP)