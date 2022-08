Les Cubs et les Reds jouent au “Field of Dreams” de l’Iowa – Shaw Local

DYERSVILLE, Iowa – (AP) – Le grand-père, le père et le frère de David Bell ont joué dans les majors. Bell a lui-même passé 12 ans dans les ligues majeures et a travaillé comme entraîneur et cadre de front office avant de prendre la relève en tant que manager des Reds de Cincinnati.

Donc voilà, ” Champ de rêves“, un film sur la famille et le baseball, frappe un peu différemment pour lui.

“Le baseball est une grande partie de notre vie”, a déclaré Bell, “et je pensais que le film faisait un excellent travail en racontant simplement l’histoire de l’importance du baseball pour les familles et pour les gens en général.”

“Field of Dreams” reçoit un autre hommage jeudi soir lorsque les Reds de Bell affrontent les Cubs de Chicago dans un stade de baseball dans les champs de maïs de l’est de l’Iowa, à quelques pas du terrain où Kevin Costner, James Earl Jones, Ray Liotta et Amy Madigan ont filmé le Film de 1989.

Sous un ciel bleu clair avec quelques touches de nuages, les travailleurs ont mis la touche finale au parc des ligues majeures par un chaud mercredi après-midi. Quelques équipes de jeunes ont joué sur le terrain du film alors que les fans des Cubs et des Reds se promenaient sur le terrain.

Le jeu arrive 2 mois et demi après Liotta, qui a joué le fantôme de Shoeless Joe Jackson, décédé en mai à 67 ans.

Chaque équipe portera des uniformes spéciaux inspirés de l’apparence des franchises au début du XXe siècle et du joueur de premier but de Cincinnati. Joey Votto et voltigeur de Chicago Ian Happ sera sur des micros bidirectionnels pour la diffusion sur FOX.

Les Reds sont considérés comme l’équipe à domicile et la série de trois matchs se termine par des matchs à Cincinnati samedi et dimanche.

Mais d’abord, l’Iowa.

“Juste vraiment excité”, a déclaré le voltigeur des Cubs Seiya Suzuki par l’intermédiaire d’un interprète. “Ce n’est pas un terrain où vous pouvez jouer tous les jours.”

Il s’agit du deuxième tour de la Ligue majeure de baseball sur le site de Dyersville – une population d’environ 4 400 habitants – après que les Yankees de New York et les White Sox de Chicago ont organisé un spectacle l’année dernière lors du premier match de la MLB dans l’Iowa.

Après qu’Aaron Judge et Giancarlo Stanton aient rallié New York en tête en début de neuvième manche, Tim Anderson a amené Chicago à une victoire 9-8 avec un circuit dramatique de deux points, envoyant l’arrêt-court énergique dans un voyage mémorable autour des bases alors que des feux d’artifice explosaient dans le ciel nocturne.

“Ça avait l’air incroyable. Ça avait l’air plein à craquer”, a déclaré le deuxième but des Reds, Jonathan India. “C’est au milieu de nulle part, ce qui est un peu fou, d’avoir un match comme ça. Nous allons y aller et en profiter.

Tout comme le sage auteur de Jones, Terence Mann, le dit à Ray Kinsella de Costner dans le film, les gens viendront très certainement.

Le stade de baseball de fortune ne peut accueillir qu’environ 8 000 fans, moins que les maisons d’entraînement de printemps pour chaque équipe. Les Cubs ont des liens étroits avec l’État de Hawkeye, remontant à l’époque de la franchise sur WGN-TV et continuant jusqu’à aujourd’hui avec son club Triple-A à quelques heures de Des Moines.

“Il y a des moments dans la saison où vous obtenez quelque chose de différent qui est excitant, et vous assurer que vous appréciez cela, je pense, est la chose principale pour moi”, a déclaré le manager des Cubs, David Ross.

“Nous serons prêts à aller jouer.”

Pendant que les gens viendront, vont-ils regarder chez eux ? Cela pourrait grandement contribuer à déterminer si le site “Field of Dreams” devient une date annuelle sur le calendrier des ligues majeures ou peut-être juste une date occasionnelle.

Le match de l’année dernière, mettant en vedette deux prétendants aux séries éliminatoires remplis de stars, a attiré près de 6 millions de téléspectateurs dans ce que la MLB a déclaré être le match de saison régulière le plus regardé sur n’importe quel réseau depuis 1998.

Mais les humbles Cubs et les Reds en reconstruction ne sont pas exactement les Yankees et les White Sox de l’an dernier. Les espoirs des séries éliminatoires pour les clubs de NL Central se sont évaporés il y a longtemps. Il n’y a pas beaucoup de grands noms non plus.

Mais il y a de la nostalgie pour le film, un nominé aux Oscars pour la meilleure image et le paysage pittoresque qui entoure le jeu.

“C’est un film populaire qui résonne avec beaucoup de gens, et je ne suis pas différent”, a déclaré Votto. “Je l’attends avec impatience.”

