Les Cubs et les Phillies jouent dans la fumée des feux de forêt et la pire qualité de l’air au monde

CHICAGO – « Nous y voilà, dans la fumée », a déclaré un joueur des Cubs mardi en fin d’après-midi alors qu’il traversait le club-house souterrain de Wrigley Field. Cette promenade vers le tunnel qui mène à la pirogue de la maison offre une vue imprenable sur les Friendly Confines et ses gradins emblématiques et son tableau de bord du terrain central. Sauf que cette fois, une brume sombre planait sur les toits de Wrigleyville, atténuant les couleurs normalement brillantes de l’herbe et du lierre.

Une forte odeur persistait alors que la fumée des incendies de forêt au Canada dérivait dans le Midwest. Le National Weather Service et l’Illinois Environmental Protection Agency ont émis des alertes sur la qualité de l’air. Le maire de Chicago, Brandon Johnson, a mis en garde les habitants de la ville contre un environnement malsain, recommandant à certains groupes – enfants, personnes âgées, femmes enceintes, personnes souffrant de maladies cardiaques ou pulmonaires – d’éviter les activités intenses et de limiter leur temps à l’extérieur. IQAir, une entreprise technologique qui suit les développements internationaux en temps réel, a classé Chicago comme ayant le la pire qualité de l’air au monde.

La décision d’organiser le match Cubs-Phillies de mardi soir a été prise par la Major League Baseball avec la contribution de la MLB Players Association. Après plusieurs séries de discussions entre les différentes parties prenantes, le droitier des Cubs Jameson Taillon a lancé le premier lancer à 19 h 04. Certains employés du stade portaient des masques, rappelant à quel point Wrigley Field s’est senti vide pendant la pandémie de COVID-19.

« Ce n’est pas idéal », a déclaré le manager des Cubs David Ross avant une défaite de 5-1 contre les Phillies.

« Je pouvais le sentir tout le match », a déclaré le manager des Phillies, Rob Thomson, par la suite. « Mais, oui, tant que c’est sûr pour les joueurs, vous jouez. »



Une alerte à la qualité de l’air a été émise en raison de la fumée des incendies de forêt au Canada, incitant les fans à porter des masques dans le match. (Michael Reaves / Getty Images)

Les Cubs s’attendaient à être plus préoccupés par le décalage horaire depuis leur récent voyage à Londres pour deux matchs de démonstration contre les Cardinals. Ce homestand est censé ressembler davantage aux festivals de rue qui se déroulent dans les quartiers de la ville en été. Sans jours de congé avant la pause des étoiles, cette série de 13 matchs en 13 jours se profilait déjà comme un test qui pourrait déterminer ce que le front office de Jed Hoyer fera à la date limite des échanges.

Ian Happ, le représentant syndical des Cubs, a vu l’avis de la ville de Chicago sur les réseaux sociaux et a contacté le bureau de New York de la MLBPA. Happ a échangé des messages texte avec Kyle Schwarber, son bon ami et ancien coéquipier, pour des mises à jour et un contexte sur la façon dont les Phillies ont géré une situation similaire plus tôt ce mois-ci. Happ s’est entretenu avec les joueurs des Cubs pour évaluer leur niveau d’inquiétude.

« J’ai eu des conversations toute la matinée », a déclaré Happ. «Il s’agit simplement d’essayer de comprendre quel est le protocole, ce qui est sûr, ce qui ne l’est pas. Aucun d’entre nous n’a eu à faire face à cela ou à jouer dedans auparavant, donc il s’agit juste d’essayer de comprendre ce qui a du sens.

Schwarber a regardé par la fenêtre de sa chambre d’hôtel au centre-ville de Chicago le matin, scrutant Michigan Avenue, et s’est dit : Mec, il y a du brouillard dehors. En tant que champion des World Series qui a été repêché, développé et non soumis par les Cubs, Schwarber sait tout sur les éléments imprévisibles de Wrigley Field. Un message texte de Bryce Harper a alerté Schwarber que les Phillies auraient affaire à plus de fumée.

À peu près au même moment où Schwarber a frappé le premier lancer de Taillon dans le champ droit pour un doublé qui a mis en place la première manche du match, AirNow a enregistré l’indice de qualité de l’air de Chicago à 254 et lui a attribué une note «très malsaine». AirNowun système de données centralisé géré par un partenariat qui comprend plusieurs agences fédérales, avait enregistré un IQA plus élevé le 7 juin à Philadelphie, lorsque la MLB a reporté un match Phillies-Tigers au Citizens Bank Park et l’a reporté au lendemain.

« Je pense que nous sommes tous en train d’apprendre ce que cela signifie vraiment », a déclaré le deuxième but des Cubs Nico Hoerner, un diplômé de Stanford qui donne presque toujours des réponses détaillées chaque fois que les journalistes s’approchent de son casier. Cette fois, Hoerner a évité une question sur son niveau d’inquiétude. « Les chiffres sur la qualité de l’air et des choses comme ça ne sont pas quelque chose que je connais vraiment. »

« Je ne sais pas s’il y a eu des études faites à ce sujet », a déclaré Happ. « Je ne sais pas s’il y a des chiffres. Je suppose que c’est une conversation que nous pouvons commencer à avoir. Je ne sais pas à quelle fréquence les incendies de forêt au Canada affecteront les matchs de baseball. Mais je pense que jusqu’à ce que quelqu’un sorte et établisse une norme de ce que c’est, c’est juste une ligne arbitraire. Nous essayons tous de comprendre ensemble.

« Ce n’est pas à nous », a déclaré Schwarber. « Nous pouvons leur dire ce que nous préférons, mais en fin de compte, ce sera aux (experts) de la santé de décider si c’est assez bon pour jouer. »

En tant que champions en titre de la Ligue nationale, les Phillies (41-37) sont à la fois un instrument de mesure et une source d’inspiration pour cette équipe des Cubs en dents de scie (37-40). Les Phillies de 2022 étaient une équipe de troisième place qui a licencié son manager au milieu de la saison, a été balayée au Wrigley Field fin septembre et s’est faufilée dans les séries éliminatoires élargies avec 87 victoires.

Mardi, Brandon Marsh, l’un des principaux ajouts à la date limite des transactions de l’an dernier, a réussi deux circuits contre Taillon, un lanceur que les Phillies ont poursuivi cet hiver avant de signer un contrat de 68 millions de dollars sur quatre ans avec les Cubs. Taillon, qui a maintenant une MPM de 6,90 et un départ de qualité en 13 sorties, a été impliqué dans les négociations du syndicat autour de la saison 2020 raccourcie par la pandémie et du lock-out de la MLB.

« J’étais sur un fil de texte avec certains des représentants syndicaux, et je sais qu’il y a eu des conversations sur (retarder le jeu) », a déclaré Taillon. «Il semblait que la MLB avait obtenu les informations qu’elle voulait voir dans la mesure où la qualité de l’air était censée s’améliorer à l’heure du début et s’améliorer tout au long de la nuit. Je suppose qu’ils se sentaient mieux à ce sujet, et nous devions simplement leur faire confiance. Nous ne pouvions pas faire grand-chose à ce moment-là.

«Nous verrons comment nous nous sentons tous demain rebondir. Mais je pense que nous allons bien.

Les Cubs ont annoncé une foule de 37 072 personnes. Les gradins étaient bondés. Les fans ont dansé sur « YMCA » – et ont applaudi en voyant leurs visages sur le tableau vidéo – lorsque le releveur gaucher Gregory Soto a remplacé le partant de Philadelphie Ranger Suárez avec un retrait en huitième manche. Avec les fenêtres fermées dans la salle de presse, cela semblait presque normal.

« Vous devez juste avoir confiance que c’est sûr là-bas », a déclaré Thomson. «Vous vous assurez de rappeler aux gars d’aller à l’intérieur et de temps en temps de prendre une bouffée d’air frais et de les garder hydratés, tout ça. Ils ont fait du bon travail avec ça. Je n’ai entendu personne se plaindre. Je ne pensais pas que quelqu’un en serait affecté. »

— L’AthlétismeSahadev Sharma a contribué à ce rapport.

(Photo du haut de la brume des incendies de forêt canadiens enveloppant le soleil avant le match à Wrigley Field : David Banks / USA Today)