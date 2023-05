Les Cubs et les Cardinals ruinent la soirée de surveillance de West Ham pour la finale de l’Euro

Les espoirs de West Ham d’organiser une soirée de surveillance pour la finale de la Ligue de conférence Europa ont rencontré un problème majeur. Le club de l’est de Londres affrontera la Fiorentina à Prague pour le trophée le 7 juin.

En règle générale, les équipes ont tendance à utiliser leurs stades pour organiser une projection de masse du match. Manchester City avait précédemment organisé une soirée de surveillance à l’intérieur de son stade pour son match de Ligue des champions avec Chelsea il y a deux ans.

Les rénovations du stade de Londres prendront des semaines

Cependant, le stade de Londres, l’arène de West Ham, est sur le point de faire l’objet d’une refonte majeure pour accueillir les prochains matchs de baseball. Les Chicago Cubs et les St. Louis Cardinals devraient disputer deux matchs au London Stadium le mois prochain. Les deux matchs seront joués plus tard en juin. C’est la deuxième fois que le stade de Londres accueille une série de baseball en saison régulière.

Cependant, les transformations du stade seront en cours au moment où West Ham affrontera la Fiorentina. Selon le Norme du soir, les équipes de construction devront apporter 141 900 pieds carrés de gazon artificiel. Cela n’inclut pas non plus la quantité massive de saleté nécessaire pour construire le champ intérieur. Des pavillons et des pirogues devraient également être construits pour les deux matchs de baseball.

L’un des principaux problèmes de West Ham est le fait qu’ils ne possèdent pas leur stade. Au lieu de cela, les Hammers paient une redevance annuelle pour louer essentiellement l’arène pour les matchs à domicile. Le club est menotté par les propriétaires du stade sur la question.

Soirée de surveillance de West Ham idéale car il y a une petite quantité de billets

En plus de ne pas avoir de soirée de surveillance officielle, West Ham n’a reçu qu’un petit nombre de billets pour le match à Prague. En fait, le club a reçu 4 890 billets au total pour le match. L’Eden Arena, un stade de 19 370 places, accueillera la finale de la Ligue de conférence Europa entre les équipes.

West Ham se prépare actuellement pour sa première finale européenne en 47 ans. Ils ont participé pour la dernière fois à un match pour le titre continental lors de la Coupe des vainqueurs de coupe d’Europe 1976. Les Hammers ont subi une défaite 4-2 contre Anderlecht dans la nuit.

PHOTO: IMAGO / Action Plus