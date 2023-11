Les Cubs envisagent à nouveau d’étudier la possibilité de signer Shohei Ohtani

SCOTTSDALE, Arizona — Pourquoi Shohei Ohtani a-t-il rencontré les Cubs de Chicago ? Cette question n’a jamais reçu de réponse complète et détaillée. Ohtani parle rarement avec les médias et ses représentants à la Creative Artists Agency surveillent de près les informations concernant la superstar japonaise.

Les Cubs ont obtenu une audience avec Ohtani en décembre 2017, ce qui ne veut rien dire dans les négociations complexes qui fascineront le monde du baseball. Mais les Cubs prévoient à nouveau d’être impliqués dans le processus d’Ohtani, a confirmé une source de la ligue, ce qui ne garantit rien d’autre que davantage de rumeurs et de rêveries à propos de sa performance à Wrigley Field.

Les dirigeants des Cubs ne feraient tout simplement pas leur travail s’ils n’enquêtaient pas sérieusement sur cette possibilité. Ce serait également une mauvaise affaire pour une franchise multimilliardaire d’ignorer les possibilités de marketing mondiales autour du stade emblématique de l’équipe et des plateformes de streaming avec Ohtani comme télévision incontournable.

La décision audacieuse de Jed Hoyer de signer Craig Counsell pour un contrat de 40 millions de dollars sur cinq ans et le directeur des pompiers David Ross ont dominé les cycles d’actualité cette semaine lors des réunions des directeurs généraux de la Major League Baseball en Arizona. Mais alors que les dirigeants et les agents ont roulé leurs valises sur une place extérieure jeudi et ont quitté l’Omni Scottsdale Resort & Spa à Montelucia, l’attention de l’intersaison se portera à nouveau sur les joueurs.

On ne sait pas s’il y a des indices parmi les sept finalistes choisis par Ohtani lorsqu’il a réduit la liste des 30 équipes qui ont reçu un questionnaire demandant des explications détaillées sur la manière dont chaque organisation gérerait le processus d’assimilation du Japon et maximiserait ses énormes talents en tant que joueur. un frappeur et un lanceur.

De toute évidence, le calcul a changé. La Ligue nationale compte désormais le frappeur désigné à temps plein et Ohtani se remettra d’une opération au coude et ne sera pas disponible pour lancer la saison prochaine. Les Angels de Los Angeles ont gaspillé leurs six années avec Ohtani, qui n’a jamais participé à un match éliminatoire avec Mike Trout.

Les Dodgers de Los Angeles sont largement considérés comme une équipe qui poursuivra agressivement Ohtani. Les Texas Rangers viennent de remporter leur premier titre dans la Série mondiale de l’histoire de la franchise. Les Padres de San Diego se préparent à réduire la masse salariale. Les Mariners de Seattle et les Giants de San Francisco pourraient être attrayants si Ohtani a toujours une préférence géographique. Les Cubs ont également été invités au siège de la CAA à Los Angeles pour faire leur argumentaire de recrutement.

“J’y repense”, a déclaré Hoyer. « Nous avons eu une belle rencontre. C’était comme si nous en avions préparé une tonne. C’était un très bon dialogue, une bonne conversation. Évidemment, il n’en choisirait qu’un sur sept. Mais nous avions participé à trois NLCS d’affilée et remporté une Série mondiale. Les choses avançaient plutôt bien.

« Cela ne me surprend pas qu’il ait pris rendez-vous avec nous, même si nous et le Texas étions les deux seules équipes à ne pas être sur la côte ouest. Je pense que c’est pour cela que nous étions des valeurs aberrantes. Mais cela ne me surprend pas, étant donné le moment où cela s’est produit. Nous avions tout lancé à ce moment-là et je pense qu’il était intrigué.

Les Cubs ont construit une partie de leur présentation à partir de documents qu’ils ont rassemblés en courtisant sans succès le lanceur japonais Masahiro Tanaka après une saison de dernière place en 2013. Le président des Cubs, Tom Ricketts, et Theo Epstein, président des opérations baseball à l’époque, ont participé à la réunion d’Ohtani. . Nao Masamoto, un responsable de longue date des Cubs, a servi d’interprète. Pour répondre à toutes les questions sur l’infrastructure des lanceurs de l’équipe, les Cubs ont inclus Tommy Hottovy, le futur entraîneur des lanceurs, et Kyle Hendricks, leur titulaire du septième match des World Series. Les Cubs ont montré à Ohtani une pièce d’équipement de réalité virtuelle utilisée par leurs frappeurs.

“Quand il est venu et quand nous l’avons rencontré, il n’y avait aucune question sur ses capacités sur le monticule”, a déclaré Hoyer. « Tout cela est confirmé. Mais j’ai l’impression qu’avec la batte, il y avait beaucoup de questions sur la façon dont les choses se traduiraient et s’il serait capable de gérer des balles rapides intérieures et des trucs comme ça. Il a prouvé qu’il pouvait le faire.

Hoyer a ri et a poursuivi : « Il ne fait aucun doute que la partie offensive de son jeu a été sous-estimée. Je pense que le lancer a probablement été vu avec précision.

Cette fois, les Cubs ne seront pas plafonnés à un bonus maximum de 300 000 $ et Ohtani ne sera pas limité par les règles internationales de signature. Il y avait aussi quelques questions de santé à l’époque à propos d’Ohtani, qui a subi une opération de Tommy John en 2018. Mais il s’agit toujours d’un éternel candidat MVP avec le pouvoir gaucher de frapper 40 circuits par an et de lancer comme un lauréat du prix Cy Young lorsqu’il est en bonne santé. . Future Hall of Famer semble être un euphémisme pour décrire quelqu’un qui est déjà l’un des meilleurs athlètes de l’histoire du sport professionnel.

“Il était assez clair qu’il voulait faire les deux et le DH était la meilleure option pour cela”, a déclaré Hoyer. « Nous ne pouvions pas fournir cela. Les Dodgers et les Padres ne pouvaient pas fournir cela. Il y avait quatre équipes NL et trois équipes AL et je pensais que nous étions très désavantagés car nous ne pouvions pas lui offrir la capacité de DH. Aussi bonne que soit la réunion, nous savions que ce serait toujours une ascension difficile.

« Cela ne me surprend finalement pas qu’il ait choisi une équipe AL. Mais j’aimerais que nous puissions revenir en arrière et tenter à nouveau de le faire.

Cette rare opportunité est de nouveau là et personne ne s’attendait non plus à ce que Counsell choisisse les Cubs.

(Photo du haut de Shohei Ohtani : Gary A. Vasquez / USA Today)