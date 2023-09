Les Cubs de Chicago subissent une défaite dévastatrice 7-6 suite à l’erreur de Seiya Suzuki – Twin Cities

Un ballon volant de routine s’est transformé en cauchemar pour Seiya Suzuki et les Cubs de Chicago à Truist Park – et avec lui un coup déchirant pour leurs espoirs en séries éliminatoires.

Les Cubs étaient à un retrait en huitième manche de s’échapper avec une avance d’un point intacte lorsque le gaucher Drew Smyly a demandé au receveur des Braves d’Atlanta Sean Murphy de frapper une balle au champ droit avec des coureurs aux deuxième et troisième buts. Ce qui aurait dû être un simple flyout de fin de manche pour Suzuki est devenu un désastre. Suzuki a respiré la capture potentielle de fin de manche, accordant deux points pour marquer sur son erreur.

Les Cubs se sont inclinés en neuvième pour sceller une défaite dévastatrice de 7-6 mardi soir dans un match qu’ils menaient 6-0 en fin de sixième.

Les lumières ont contribué à une mauvaise lecture du ballon, a expliqué Suzuki par l’intermédiaire de l’interprète Toy Matsushita. Il a plutôt bien vu le ballon jusqu’à la dernière seconde.

« Je pensais honnêtement que cela était entré dans mon gant, donc c’est juste cette fraction de seconde où cela a brouillé ma vision », a déclaré Suzuki à propos des lumières de Truist Park. « Mais depuis que je joue au Japon, vous devez en tenir compte chaque fois que vous vous présentez dans le champ droit. Donc si je dis ça (les lumières ont affecté la capture), alors c’est une excuse, donc je ne vais pas dire ça.

Les Brewers de Milwaukee ont décroché le titre de division tandis que les Cubs (82-75) tentent de conserver la position finale de wild-card de la Ligue nationale. Ils ont un demi-match d’avance sur les Marlins de Miami, qui possèdent le bris d’égalité et disputent un programme double mercredi contre les Mets de New York.

« Cela arrive à chacun d’entre nous », a déclaré Smyly. « Nous avons tous commis des erreurs. Tout ce que nous pouvons faire, c’est tourner la page et revenir demain. Seiya a été l’un des meilleurs frappeurs de la ligue ce mois-ci.

Les Cubs ont eu l’occasion d’augmenter leur avance initiale, terminant le match 6 sur 16 avec des coureurs en position de but et en laissant neuf sur les buts. Le baseball peut être cruel, et mardi soir, Suzuki était sa cible involontaire. Une performance torride au retour de son banc de pause mentale le 9 août à New York a produit une ligne oblique de .357/.411/.694 en 42 matchs. Il a ajouté à cela avec un match de deux coups sûrs dans la défaite, dont un triple de deux points.

« Seiya nous porte depuis plus d’un mois et demi offensivement, il nous a mis sur son dos », a déclaré le manager David Ross après le match. «Beaucoup de gars se sont battus et c’est lui qui manie le mieux la batte, donc nous n’allons pas souligner une seule erreur. Il y a d’autres domaines – nous aurions pu marquer plus de points, faire entrer les gars du troisième avec moins de deux retraits, nous aurions pu faire quelques lancers plus tôt dans le match, mais nous ne l’avons pas fait. Nous devons relever la tête et repartir demain.

Un enclos des releveurs des Cubs assiégé a tenté de remporter la victoire. Mais les blessures et l’usage, en particulier depuis la défaite d’Adbert Alzolay sur la liste des blessés le 10 septembre, ont fait des ravages. Ross a essayé de s’appuyer sur José Cuas, Javier Assad et Smyly pour atteindre Julian Merryweather pour le neuvième afin que les Cubs conservent leur avance. Mark Leiter Jr. n’est pas en assez bonne santé pour être utilisé, indisponible depuis sa dernière apparition le 20 septembre contre les Pirates de Pittsburgh, même si les Cubs espéraient qu’en arrivant dans la série des Braves, il pourrait être disponible à partir de mercredi.

Le reste de l’équipe se compose de deux lanceurs qui ont ouvert la saison à Double A ou moins (Daniel Palencia et Luke Little), un qui a commencé la saison dans la rotation (Hayden Wesneski) et une arme attendue pour plusieurs manches qui a été en proie à incohérence (Keegan Thompson).

Ce qui avait été une soirée dominante pendant cinq manches s’est rapidement effondré en sixième pour le partant Justin Steele, qui est entré dans la manche avec une avance de six points. La puissance de feu offensive implacable des Braves explique en grande partie pourquoi ils possèdent le meilleur record du baseball, et leur alignement complet est finalement arrivé à Steele avec quatre de leurs cinq premiers frappeurs atteignant la base pour commencer le sixième.

Le home run en solo de Kevin Pillar contre Steele pour ouvrir la manche a marqué le 300e home run des Braves de la saison, ce qui en fait la troisième équipe de l’histoire de la MLB à franchir cette étape, rejoignant les Twins du Minnesota 2019 et les Yankees de New York. Steele a récupéré pour retirer Ronald Acuña Jr., mais Ross a vu suffisamment d’Ozzie Albies (double), Austin Riley (marche) et Matt Olson (double RBI) pour retirer son as. Steele faisait les cent pas autour du monticule tout en regardant Ross commencer la randonnée depuis l’abri.

Ross pensait que Steele était à court d’essence au sixième, citant le fait que son curseur n’avait pas l’air aussi pointu et la façon dont son corps devenait en avance sur le ballon, ce qui entraînait des ratés d’allumage.

« Ces situations sont toujours difficiles parce que le compétiteur en moi veut rester là-bas », a déclaré Steele. « Mais il faut aussi faire confiance au personnel et savoir quelles situations se présentent, qui arrive dans l’ordre, qui nous avons dans l’enclos des releveurs, les affrontements et tout le reste. Il faut donc faire confiance au staff pour prendre les bonnes décisions.

« Mais moi, en tant que compétiteur, je me concentre sur la tâche à accomplir, j’essaie de me retirer pour que le compétiteur en moi veuille rester là-bas. »

Ross a adopté une approche très agressive avec ses décisions en jeu mardi, se comportant comme s’il s’agissait d’un match éliminatoire en séries éliminatoires. Il a utilisé Pete Crow-Armstrong pour pincer Mike Tauchman en quatrième, et la recrue a obtenu pris dans un délabrement au troisième but pour terminer la manche. Il a ensuite demandé à Patrick Wisdom de pincer Crow-Armstrong au huitième, forçant Wisdom à jouer au premier but et déplaçant Cody Bellinger au champ central. Miles Mastrobuoni, déjà avec un match à trois coups sûrs, a réussi un sacrifice après que Yan Gomes ait ouvert le huitième avec un simple ; Mastrobuoni a frappé un choix de défenseur.

Au moment où les Braves sont revenus dans le match en sixième contre Steele, l’élan avait changé. Les Cubs n’ont pas profité de leur avance initiale. Le coup sûr de Gomes – son 15e de l’année, le cinquième de l’équipe – suivi du simple de Mastrobuoni a produit des points produits consécutifs à deux retraits pour donner l’avance aux Cubs 2-0 en seconde période. Les Cubs ont ajouté deux points supplémentaires contre le partant des Braves, Bryce Elder, lorsque Suzuki a réussi un triple en troisième manche. Bellinger (simple RBI en quatrième) et Ian Happ (simple RBI en sixième) ont complété le score des Cubs.

Tout au long de la saison, les Cubs ont fait preuve du type de résilience nécessaire pour passer de 10 matchs sous .500 à être en lice pour les séries éliminatoires la dernière semaine de la saison régulière. Cela a été mis à l’épreuve lorsqu’ils ont perdu le match décisif en 13 manches le 16 septembre en Arizona, le moment déterminant du balayage de trois matchs à Chase Field.

Les Cubs ont-ils à nouveau le courage de rebondir après une défaite écrasante ?

« Nous en avons cinq de plus », a déclaré Smyly. « Nous devons creuser profondément. »