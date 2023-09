Les Cubs de Chicago sont balayés d’Atlanta avec une défaite 5-3 contre les Braves, leur laissant de minces espoirs de joker – Twin Cities

Le seul résultat que les Cubs de Chicago n’ont pas pu permettre contre les Braves d’Atlanta cette semaine à Truist Park était d’être balayé en trois matchs.

Deux défaites d’un point, dont une erreur de deux points sur un ballon échappé de Seiya Suzuki lors du premier match et trois arrêts ratés lors d’une défaite en 10 manches lors du match 2, et une performance globale décevante dans la finale de la série ont créé un pire scénario pour les Cubs et leurs espoirs en séries éliminatoires.

Les Braves ont complété le balayage jeudi, infligeant aux Cubs une défaite de 5-3 et compliquant le chemin des North Siders vers l’obtention de la troisième position de wild card de la Ligue nationale.

Les Cubs ont perdu un demi-match derrière les Marlins de Miami pour la troisième place, et les Marlins détiennent le bris d’égalité contre les North Siders. Mais laissez Mère Nature rendre les choses un peu plus floues.

Le match Marlins-Mets au Citi Field de New York a été suspendu jeudi à 23 h 58 HAC après un long retard dû à la pluie. Les Mets menaient par un point à l’entrée du neuvième avant que les Marlins ne se rallient pour prendre une avance de 2-1. Puis il y a eu un délai de 3 heures et 17 minutes avant l’annonce du match.

Les Cubs (82-77) terminent avec trois matchs contre les Brewers à Milwaukee, tandis que les Marlins (82-76) clôturent avec trois matchs à Pittsburgh mais devraient retourner à New York lundi pour terminer le match contre les Mets si c’est le cas. nécessaire pour déterminer une place en séries éliminatoires. Ce jeu reprendrait à 12 h 10 HAC.

Les Cubs devront probablement balayer les Brewers pour avoir une chance de participer aux séries éliminatoires. Il s’agit d’un déclin abrupt par rapport à leur position d’il y a trois semaines, lorsque leurs chances d’atteindre les séries éliminatoires étaient de 92,4 %, selon FanGraphs. Après la défaite de jeudi, les cotes sont tombées à 17,7 %.

« Nous semblons parfois vaincus, vous savez ? » a déclaré Marcus Stroman après avoir disputé deux manches jeudi contre les Braves. « Les choses ne semblent pas du tout aller dans notre sens. J’ai l’impression que tout ce qui pourrait aller mal va mal. J’espère donc que nous le laverons lors de ce voyage et que la chance commencera à être en notre faveur à Milwaukee.

« Je ne pense pas que la confiance soit entamée. Je pense simplement, comme je l’ai dit, que les choses ne se passent pas comme nous le souhaitons et c’est très évident. Je veux dire, vous pouvez ressentir cela et vous pouvez voir quand les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez. … Tout le monde sait encore que nous pouvons faire le travail.

La meilleure chance des Cubs de se rallier tardivement contre les Braves s’est produite en huitième. Trois de leurs quatre premiers frappeurs ont atteint en simple, le troisième coup sûr de Seiya Suzuki de la soirée conduisant Nico Hoerner pour réduire le déficit à deux. Mais Dansby Swanson, dans le moment le plus important, n’a pas pu délivrer le coup d’embrayage. En avance 2-0 dans le décompte contre le gaucher des Braves AJ Minter, Swanson n’a pas pu profiter d’un coupeur au milieu et a lancé un double jeu en fin de manche.

Cela continue une période difficile de deux mois pour Swanson, qui n’a pas fourni la production offensive constante dont les Cubs avaient besoin, surtout sur cette période.

« Nous devons jouer du bon ballon, je veux dire, il nous reste trois occasions de gagner des matchs de baseball et de voir ce qui se passe à la fin », a déclaré Swanson. « Nous parlons de la façon dont nous rebondissons sur ceci, cela et l’autre, comme si nous l’avons fait toute l’année et nous n’avons pas vraiment d’options, donc nous sortirons et serons prêts à partir demain. »

Ian Happ a ajouté : « Vous n’avez pas le choix. C’est ce que vous devez faire. Vous jouez à ce jeu aussi fort que possible et voyez où cela se passe. Mais cela ne change pas la mentalité selon laquelle nous devons y aller. Jouez notre meilleure marque de baseball demain.

Stroman n’a pas dépassé la deuxième manche pour mettre fin à sa saison régulière, accordant quatre coups sûrs et quatre points (deux mérités) pour gaspiller une avance de 1-0 en première manche grâce au jeu de jambes astucieux de Mike Tauchman au marbre lorsqu’il a sauté pour éviter le receveur Travis. Étiquette de d’Arnaud.

Le circuit de deux points de Matt Olson dans le premier et un deuxième de deux points derrière le double RBI de Michael Harris II et le simple RBI à deux retraits de Ronald Acuña Jr. ont mis les Cubs en mode rattrapage tôt. Le ballon échappé de Happ pour une erreur de deux buts dans la seconde a contribué aux dégâts des Braves.

La saison de Stroman était une histoire de deux moitiés, son départ le 20 juin servant de diviseur. Avant sa sortie dans la série de Londres qui a été interrompue par une ampoule, Stroman a affiché une MPM de 2,28, une moyenne de 0,191 et 98 2/3 de manches en 16 départs pour l’aider à faire partie de l’équipe d’étoiles de la Ligue nationale. Après Londres, Stroman a enregistré une MPM de 8,29, une moyenne de 0,315 et 38 manches en 11 matchs/neuf départs. Son séjour de six semaines sur la liste des blessés en raison d’une inflammation de la hanche droite et d’une fracture du cartilage de la côte droite n’a pas aidé.

« C’était frustrant depuis la seconde mi-temps », a déclaré Stroman. « J’avais l’impression de ne jamais m’être remis (de ma blessure à la hanche). … C’était juste une année bizarre au second semestre.

Le bref départ de jeudi pourrait représenter le dernier de Stroman dans l’uniforme des Cubs. Il a une clause de non-participation dans son contrat qui ferait de lui un agent libre cette intersaison. S’il reste, Stroman gagnerait 21 millions de dollars en 2024, la dernière saison du contrat de 71 millions de dollars sur trois ans qu’il a signé avec les Cubs en décembre 2021.

« Pour être honnête avec vous, je n’ai pas encore traité cela », a déclaré Stroman. « Il s’est passé tellement de choses. Nous verrons donc comment cela se passe. Je ne regarde certainement pas trop loin dans l’avenir pour l’instant.

