Les Cubs de Chicago se rassemblent pour une victoire 5-4 contre les Rockies du Colorado derrière le simple de deux points de Yan Gomes en neuvième – Twin Cities

La concentration de Yan Gomes s’est concentrée sur la frappe du ballon en l’air.

Un double vol de Dansby Swanson et Ian Happ a placé les coureurs aux deuxième et troisième places pour Gomes en début de neuvième manche lundi soir à Coors Field, les Cubs de Chicago tentant d’effacer l’avance d’un point des Rockies du Colorado.

Gomes a vu trois curseurs bas consécutifs du nouveau plus proche des Rocheuses, Tyler Kinley, avant de lancer une balle rapide et haute dans le champ central pour le simple de deux points. Les Cubs ont survécu à une sortie aventureuse en fin de neuvième de la part de Michael Fulmer, qui s’est remis d’un but sur balles avec un retrait et a frappé le frappeur pour retirer les deux frappeurs suivants pour assurer la victoire 5-4.

« Vous essayez de le simplifier autant que possible », a déclaré Gomes. « Je pensais avoir pris un bon swing sur le curseur (1-1), j’ai réalisé que j’étais dessus et ensuite, vous essayez juste de ne pas en faire trop, essayez simplement de mettre le ballon dans le champ extérieur et au moins de marquer. un. »

Le simple RBI de Nick Madrigal dans le troisième match contre le partant des Rocheuses Kyle Freeland a égalisé le match. Deux manches plus tard, Christopher Morel a frappé un circuit en solo de 466 pieds au champ central pour donner l’avantage aux Cubs. Ils ont ajouté un autre point sur le simple de Gomes en sixième manche.

Avec Adbert Alzolay inscrit sur la liste des blessés de 15 jours lundi et Julian Merryweather indisponible après avoir lancé les trois jours précédents, le manager David Ross s’est tourné vers José Cuas et Drew Smyly dans des postes à fort effet de levier.

Cuas a retiré Kris Bryant et Ryan McMahon sur des prises pour commencer le septième, mais a rapidement rencontré des ennuis. Les quatre Rocheuses suivantes ont atteint – simple, frappeur, double et simple – pour transformer l’avance de deux points des Cubs en un déficit d’un point. Smyly est entré avec un coureur en premier et a terminé le match en retirant Charlie Blackmon sur des prises. Ross est resté avec Smyly, qui n’a pas accordé de point en 1 2/3 de manche avec trois retraits au bâton.

« C’est une mentalité différente quand tu es dans l’enclos, tu peux aller directement vers tes points forts, tes meilleurs trucs et c’est juste c’est mon meilleur pitch, c’est ma force, si tu le frappes, tu le frappes, ce type de chose », a déclaré Smyly.

« En tant que releveur, c’est agréable et excitant d’arriver en fin de match et de pouvoir être vraiment agressif avec votre meilleur lancer. »

Jordan Wicks a limité les Rocheuses à un point et trois coups sûrs en six manches. Wicks a commencé sa carrière dans la grande ligue en accordant deux points mérités ou moins à chacun de ses quatre premiers départs. Le premier partant des Cubs à faire cela a été Juan Cruz (quatre également) du 21 août au septembre. 5, 2001.

