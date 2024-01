Les Cubs de Chicago ont-ils une vision réaliste de leurs espoirs ? Craig Counsell intervient

À l’approche de la convention hivernale annuelle de l’équipe, les Cubs de Chicago ont organisé un programme d’orientation pour un groupe sélectionné d’espoirs. L’idée traditionnelle est d’exposer ces joueurs à la ville, au campus de Wrigley Field et à certains membres clés du personnel du club, à la fois dans l’abri et dans les coulisses. Nico Hoerner et Ian Happ, deux joueurs locaux qui ont signé des prolongations de contrat et remporté les Gold Gloves l’année dernière, ont participé à une séance de questions-réponses conçue pour aider les espoirs à s’acclimater.

Craig Counsell sera le plus directement responsable de mettre ces joueurs en position de réussir. Le nouveau manager aura le contrôle de l’alignement, une vision pour le personnel des lanceurs et le pouvoir organisationnel qui accompagne un contrat de 40 millions de dollars sur cinq ans. Lors d’un séminaire dans l’immeuble de bureaux de Wrigley Field, se souvient le directeur général des Cubs Carter Hawkins, un joueur a demandé : « Qu’attendez-vous de moi lors de mon premier jour dans la cour des grands ?

“Couns y a réfléchi une seconde et a dit : ‘Je m’attends à ce que vous soyez nerveux'”, a déclaré Hawkins. « Les joueurs ont juste réalisé : ‘OK, il tient à moi. Il se soucie de moi en tant que personne. Je pense que c’est le genre de chose qui permet à un manager d’être capable d’exécuter les X et les O avec 100 pour cent du joueur.

“L’autre chose que j’ai dite est : ‘La plupart d’entre vous seront envoyés dans les ligues mineures après avoir été rappelés'”, a déclaré Counsell.

Alors que les Cubs évaluent les offres pour les agents libres, Pete Crow-Armstrong n’a pas été exclu comme option pour être leur défenseur de centre lors de la journée d’ouverture. Cependant, la signature de Cody Bellinger augmenterait la probabilité que Crow-Armstrong débute cette saison au Triple-A de l’Iowa. De toute façon, la prolongation à Des Moines pourrait être le meilleur plan de développement, compte tenu des débuts difficiles de Crow-Armstrong dans les ligues majeures en septembre dernier.

Matt Shaw estime que « 99 % » de ses représentants hors saison ont été au troisième but, une bonne stratégie pour un joueur pointu qui veut accéder aux majors le plus rapidement possible mais qui n’a pas encore de position défensive fixe. Mais si les Cubs recrutent le joueur de troisième but Gold Glove Matt Chapman – l’agent Scott Boras représente Bellinger, Chapman et plusieurs autres agents libres de premier plan – ce chemin vers Wrigley Field n’est pas aussi clair.

À l’heure actuelle, les Cubs choisissent Michael Busch comme joueur de premier but principal, pariant sur son swing gaucher, ses statistiques exceptionnelles dans les ligues mineures et le temps de jeu constant qu’il n’a pas reçu avec les Dodgers de Los Angeles. À moins qu’il y ait plus d’échanges – et jusqu’à ce qu’un frappeur comme Bellinger soit signé – la présence de Counsell à elle seule ne fera pas passer les Cubs de 83 victoires à plusieurs rondes éliminatoires en octobre.



Les Cubs prévoient d’utiliser Michael Busch, qui a fait ses débuts dans les majors avec les Dodgers l’année dernière, comme joueur de premier but. (Joe Robbins / Icône Sportswire via Getty Images)

«Le monde des prospects a vraiment changé», a déclaré Counsell. « Nous les mettons sur ce piédestal, ce qui est complètement injuste. Et puis ils arrivent dans une ligue qui est vraiment une ligue très difficile. Le résultat le plus probable est qu’ils luttent. « Lutte » signifie que nous ne les voyons pas immédiatement comme la star que nous avions peut-être pensé ou projeté.

« Si vous regardez les statistiques, la plupart d’entre eux sont envoyés dans les ligues mineures, et beaucoup d’entre eux deviennent quand même de grands joueurs. C’est la réalité du jeune joueur en ce moment. Ce n’est pas une mauvaise réalité. Cela tempère simplement les attentes à l’égard des jeunes joueurs.

Counsell est pragmatique lorsqu’il s’agit de « résoudre pour gagner », une philosophie flexible enracinée dans ses expériences de gestion de petits marchés avec les Brewers de Milwaukee ainsi que dans sa carrière de 16 ans en tant que joueur utilitaire, qui a comporté des bagues des World Series avec les Marlins de Floride de 1997 et les Marlins de 2001. Diamondbacks de l’Arizona. Counsell est anti-bunting (sauf avec certains joueurs dans des situations spécifiques) et pro-bullpenning, jouant les pourcentages avec les frappeurs et déchaînant ses partants par rafales plus courtes.

Counsell, comme le président des opérations baseball des Cubs, Jed Hoyer, se concentre sur la force des 16e à 26e places de la liste active. En tant qu’ancien assistant spécial du front office de Milwaukee, Counsell comprend l’importance des couches de profondeur nécessaires aux niveaux supérieurs du système agricole. L’approche ouverte d’esprit de Counsell à l’égard des jeunes talents est également réaliste.

“C’est incroyablement difficile de faire la transition vers les ligues majeures maintenant”, a déclaré Hoyer. « Plus difficile que jamais. L’écart entre les mineurs et les majors est bien plus grand qu’avant. C’est juste une observation très astucieuse : si vous vous attendez à une lutte, vous les aiderez à la surmonter et vous ne serez pas déçu.

Counsell ne mérite pas tout le mérite du fait que les Brewers ont constamment surpassé les projections. Le mandat de Counsell a rapproché des régimes qui regroupaient trois dirigeants différents – Doug Melvin, David Stearns et Matt Arnold – dirigeant les opérations de baseball à Milwaukee. Mais la liste des lanceurs qui ont fait leurs débuts dans les ligues majeures sous la direction de Counsell comprend Josh Hader, Brandon Woodruff, Corbin Burnes, Devin Williams et Freddy Peralta. De jeunes frappeurs talentueux acquis dans les métiers à cette époque – tels que Christian Yelich, Willy Adames et William Contreras – ont franchi de grandes étapes dans leur carrière.

“C’était tout simplement impossible de ne pas regarder ce qu’il faisait et d’avoir le plus grand respect”, a déclaré Hoyer. “Pas seulement à cause de ses éléments dans le jeu, pas seulement à cause de la façon dont l’équipe réagit, mais dans sa totalité. Chaque année, c’était comme s’il assemblait ce puzzle d’une manière si géniale. Certaines années, il avait une meilleure attaque. Certaines années, il avait un enclos dominant. L’année dernière, ils ont opté pour une défense presque pure et ont fait de la prévention pour gagner. Il trouve un moyen.



Au cours de son mandat en tant que manager des Brewers, Craig Counsell a supervisé l’émergence de nombreux jeunes joueurs, ce qu’il est prêt à refaire avec les Cubs. (Daniel Shirey / Photos MLB via Getty Images)

Crow-Armstrong, 21 ans, a interagi avec Counsell alors qu’il s’entraînait au complexe de l’équipe en Arizona et a souligné que le manager avait deux fils, Brady et Jack, qui jouent au baseball universitaire au Minnesota et au Michigan.

“C’est une présence apaisante et très sympathique”, a déclaré Crow-Armstrong. « Il va être bon pour nous. Avec le public plus jeune qui pourrait éventuellement affluer ici, il a des garçons qui ont à peu près mon âge et un peu plus jeunes, donc je pense qu’il pourrait probablement s’identifier à beaucoup de gars plus jeunes qui vont avoir un impact sur cette équipe.

Shaw, 22 ans, a joué au baseball Big Ten l’année dernière dans le Maryland, où il est devenu un choix de première ronde. Shaw a atteint le Double-A du Tennessee au cours de son année de repêchage et a interprété le message de Counsell comme un rappel qu’être nerveux est un privilège qui accompagne le fait de jouer au plus haut niveau. Shaw a noté que Counsell a joué jusqu’à l’âge de 41 ans.

“Il semble qu’il soit très conscient de ce qu’il fait”, a déclaré Shaw. « Il a de l’expérience. Il a regardé les matchs. Il est passé par là. C’est un peu ce qu’il faut. Au fil du temps, en faisant quelque chose, vous commencez à remarquer des choses que les autres ne remarquent pas.

Les Cubs devraient investir dans un autre frappeur gaucher – Bellinger étant l’option la plus évidente et la plus coûteuse – et ajouter quelques renforts pour leur enclos des releveurs. Échanger contre des talents des ligues majeures est une autre possibilité, étant donné que les Cubs ont récemment placé neuf joueurs sur la liste des 101 meilleurs espoirs du Baseball Prospectus.

Ce groupe comprend Crow-Armstrong, Shaw et le lanceur Cade Horton dans le top 30. Busch et le lanceur Jordan Wicks ont déjà fait leurs débuts dans les majors. Les quatre autres espoirs des Cubs dans le classement Baseball Prospectus – Owen Caissie, Kevin Alcántara, Moisés Ballesteros et James Triantos – ont déjà divers degrés d’expérience au niveau Double-A.

«C’est un très bon groupe de jeunes joueurs pour les Cubs», a déclaré Counsell. « Et il y en a beaucoup. Certains d’entre eux feront de grands pas en avant cette année. Et il y en aura quelques-uns qui auront du mal. C’est l’avantage d’avoir des chiffres. Nous en trouverons qui contribueront certainement à cette résolution de victoires.

