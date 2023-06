Les Cubs de Chicago et les Cardinals de St Louis dessinent la MLB London Series 2023, mais le baseball est le vainqueur alors que le passe-temps américain prend le dessus

Les Cubs de Chicago et les Cardinals de St Louis ont illuminé Londres et partagé le butin alors qu’ils apportaient leur rivalité historique au Royaume-Uni dans la MLB London Series.

Les fans de football diraient que c’était un match en deux mi-temps alors que les Cubs dominaient le premier match 9-1 et que les Cards remportaient le deuxième jour 7-5 lors d’un week-end sensationnel d’action de baseball au stade de Londres.

5 Ian Happ de Chicago a marqué deux circuits pour mener les Cubs à une victoire écrasante dans le premier match 1 crédit

5 La star de St. Louis, Willson Contreras, a marqué deux points alors que les Cardinals sont revenus pour remporter le deuxième match 1 crédit

Plus de 110 000 personnes ont visité le terrain de West Ham pendant deux jours pour un autre type de sport de balle, alors que le passe-temps américain organisait sa dernière prise de contrôle de la capitale anglaise.

Les gens sont venus pour la sélection alléchante de nourriture et suffisamment de marchandises pour faire pleurer votre carte de crédit, mais le jeu était l’événement principal.

Chicago a présenté un spectacle samedi alors que ses adversaires luttaient pour faire quoi que ce soit, mais ce fut une autre histoire dimanche alors que St Louis revenait après quatre courses pour gagner et s’assurer que les deux équipes rentraient chez elles raisonnablement heureuses.

Cette série a été longue à venir – initialement prévue pour 2020 après que les Yankees de New York aient balayé les Red Sox de Boston lors de la première série de Londres un an plus tôt en 2019, la confrontation Cubs vs Cards a été annulée en raison de COVID.

La MLB tenait cependant à maintenir les plans en vie et, après une longue attente de trois ans, la communauté florissante du baseball britannique n’a finalement pu profiter que de la deuxième série de baseball jamais jouée en Europe.

Les Cardinals cherchaient à faire amende honorable dimanche après un samedi dominant pour leurs rivaux, le chef d’équipe Oliver Marmol insistant sur le fait qu’ils feraient bien après une sortie décevante.

Les Cubs ont marqué trois circuits dans une victoire 9-1 aussi unilatérale que cela puisse paraître.

Les choses n’ont fait qu’empirer pour St Louis lorsque l’action a repris pour le deuxième match dimanche – Chicago a pris une avance de 4-0 après sa première manche dans le deuxième match, tous les points étant dus à des erreurs des joueurs de Cards.

5 Le stade de Londres était une mer de couleurs alors que les fans de baseball représentaient leurs propres clubs – mais des milliers de Cubs et cardinaux américains ont fait le voyage au Royaume-Uni 1 crédit

5 La légendaire course de mascottes était aussi britannique que possible alors que le passe-temps américain a reçu une touche britannique 1 crédit

Ian Happ a été le meilleur interprète des Cubs lors du premier match, marquant des circuits consécutifs aux chauves-souris pour les envoyer sur leur chemin – Dansby Swanson marquant l’autre.

En parlant de Swanson, la star de Parks and Recreation Nick Offerman, qui incarne le personnage emblématique Ron Swanson, a fait une apparition dans la septième manche pour diriger la foule dans un chœur de « Take Me Out To The Ballgame » dans la traditionnelle « septième manche » – complet avec un maillot des Cubs ‘Swanson’ sur le dos.

Il n’était pas non plus le seul visage célèbre présent, avec la légende hollywoodienne folle des Cubs, Bill Murray, repérée dans la foule, tout comme l’emblématique John Goodman, originaire de St Louis, qui est monté sur scène lors de la septième manche du deuxième match.

Mais les choses n’étaient pas aussi simples pour les Cubs dimanche, car les Cardinals ont rapidement trouvé leur rythme avec des frappes constantes et le manager Marmol a tenu sa promesse.

Et bien qu’ils aient terminé le week-end sans home runs – contre les trois de Chicago du premier match – en fin de deuxième manche, ils avaient ramené le score à 4-3, avec des points ajoutés aux troisième, quatrième et cinquième pour en faire 7. -4, les Cubs retirant un point au neuvième pour porter le score final 7-5 aux Cards.

Ce fut une remontée remarquable, compte tenu de leur hors-course samedi et de leur mauvais départ dimanche.

Et donc la série a peut-être été un match nul, mais il y avait définitivement un gagnant du week-end – le baseball.

Corny, oui – désolé – mais après deux jours où les Britanniques ont adopté le sport historique américain, il semble qu’il pourrait y avoir un véritable élan avant le retour de la MLB en 2024.

Les fanatiques de baseball basés au Royaume-Uni n’auront pas à attendre aussi longtemps pour faire le plein avec les Mets de New York et les Phillies de Philadelphie pour effectuer le vol transatlantique.

Et compte tenu du succès des jeux de 2023 et du profil de la prochaine grande rivalité de 2024, il pourrait s’agir de la plus grande série de Londres à ce jour.

Les fans peuvent se tenir au courant des dernières informations sur la MLB London Series ici.