Les Cubs de Chicago espèrent rebondir après la gaffe de Seiya Suzuki alors que le temps presse dans la course aux wild-cards – Twin Cities

Ce n’est qu’une coïncidence si la chanson « Loser » a été diffusée sur les haut-parleurs du club-house des visiteurs de Truist Park mercredi après-midi, un jour après la défaite déchirante des Cubs de Chicago contre les Braves d’Atlanta.

Quelqu’un a juste aimé la chanson entraînante des années 90 et l’a mise sur la playlist.

Les Cubs n’ont eu d’autre choix que de recoller les morceaux d’un match perdu mardi soir après la gaffe de Seiya Suzuki dans le champ droit, un moment qui a évoqué l’un des plus grands exemples de la soi-disant malédiction des Cubs : Brant Brown a laissé tomber le ballon pendant les derniers jours de la course aux wild-cards de 1998.

Mais ils se sont effondrés pour une deuxième soirée consécutive, perdant les devants aux huitième, neuvième et 10e manches dans une défaite déchirante de 6-5 et 10 manches. Le simple d’Ozzie Albies contre Daniel Palencia a été le coup fatal.

« C’est juste un alignement implacable », a déclaré le voltigeur de centre Cody Bellinger. « Nous savons que nous avons joué au baseball et que nous nous en sommes sortis deux fois. Mais nous restons compétitifs et jouons nous-mêmes du bon baseball. Nous devons simplement continuer à rouler.

Mais la défaite des Cubs, couplée à la séparation des Marlins de Miami dans un programme double avec les Mets de New York, les a laissés à égalité pour la troisième place de wild card de la Ligue nationale avec quatre matchs à jouer. En l’absence de match décisif, les Cubs doivent terminer un match devant les Marlins pour accéder aux séries éliminatoires.

Le manager David Ross a déclaré avant le match qu’ils respectaient simplement les règles.

«Eh bien, c’est exactement ce que c’est», dit-il. « J’aurais dû les battre pendant la saison, non ? Les règles sont les règles. Je ne les fabrique pas.

Il peut sembler que tout ce qui pourrait mal tourner est pour les Cubs, mais le président Jed Hoyer a souligné avant le match qu’il n’y avait pas de malédiction à Boston ou avec les Cubs. Il avait l’impression que les fans avaient dépassé ce genre de moments après avoir remporté les World Series en 2016.

« En fin de compte, j’espère que le véritable bénéfice de 2016 réside dans le fait que les gens croient que de bonnes choses peuvent se produire », a-t-il déclaré. « Si nous sommes assez bons, nous gagnerons. Le surnaturel ne cause pas de ballons manqués à Brant Brown et Seiya Suzuki. Ce que j’ai appris à Boston et ici, c’est que si l’équipe est assez bonne et obtient les répits au bon moment, vous pouvez gagner et nous aussi. Je ne pense même pas à ce genre de choses.

«Quand j’ai entendu parler (de comparaisons avec le ballon échappé de Brown), j’ai en quelque sorte ri. Je me suis dit : ‘Oh, mec, je pensais que nous en avions obtenu notre diplôme.’ Apparemment non. »

Pendant que Hoyer parlait, j’ai remarqué que ses cheveux semblaient un peu plus gris que la semaine dernière à Chicago lorsque je lui avais demandé sa réaction après la défaite écrasante de 13 manches du 16 septembre en Arizona.

Hoyer, 49 ans, a passé ses doigts dans ses cheveux et a déclaré qu’il espérait un look « totalement gris ».

«À ce stade, c’est comme ‘vas-y’», a-t-il déclaré. « Alors c’est peut-être une bonne chose. »

« Allez-y » est une devise aussi bonne qu’une autre pour les Cubs alors qu’ils entrent dans les derniers jours de la saison régulière. Ce parcours en montagnes russes a été difficile pour tout le monde, y compris pour le gars qui a constitué l’équipe.

Chaque semaine semble apporter une autre défaite déchirante qui pourrait signifier la fin de leurs rêves en séries éliminatoires. Et chaque semaine, ils vivent pour se battre à nouveau.

Mais le temps presse, et si les Cubs ne parviennent pas à se qualifier pour les séries éliminatoires, l’erreur de Suzuki pourrait devenir aussi tristement célèbre que celle de Brown en 1998 et Le ballon raté de Don Young en 1969.

Le match de mercredi a été marqué par d’autres moments déchirants. Le lancer errant de Nico Hoerner sur un potentiel double jeu au sol a ramené un point au septième. Yan Gomes a effectué un lancer fou au huitième qui semblait viser l’arrêt-court plutôt que le deuxième but. Mark Leiter Jr. a servi un home run égalisateur à Marcell Ozuna au neuvième avant que Pete Crow-Armstrong ne fasse une tentative de rattrapage en plongeon peu judicieuse qui a transformé un simple en double.

Ross n’a pas eu besoin de faire quoi que ce soit d’irréfléchi, comme convoquer une réunion pour dire aux joueurs que tout allait bien. Il a parlé avec Suzuki et d’autres individuellement pour leur rappeler de garder la tête haute.

« Il suffit de vérifier le pouls de certains gars, et tout le monde semblait être dans un bon espace », a-t-il déclaré, y compris Suzuki, qui a obtenu un score de 0 sur 4 avec un but sur balles.

Personne n’avait le temps de s’apitoyer sur son sort, même s’il avait envie de bouder. Dansby Swanson a déclaré que les Cubs ont démontré à maintes reprises qu’une seule défaite, aussi écrasante soit-elle, ne se prolonge pas au lendemain.

« Une chose que nous avons si bien fait toute l’année, c’est la capacité de rebondir et de faire face à l’adversité », a-t-il déclaré avant le match de mercredi. « (Mardi) soir n’était qu’un autre exemple, et nous avons une autre occasion aujourd’hui de revenir et de jouer comme nous le pouvons. La façon dont cela s’est terminé pique évidemment. Mais un de mes entraîneurs préférés a toujours dit : « La vie, c’est environ 10 % de ce que vous faites et 90 % de la façon dont vous réagissez. »

« Nous avons incarné cela toute cette saison. Quoi qu’il arrive, vous trouvez simplement un moyen d’être meilleur le lendemain. Chaque jour, vous êtes simplement reconnaissant d’avoir la possibilité de recommencer.

Alors que Suzuki se promenait sur le plateau en deuxième manche, l’organiste des Braves a joué la chanson « Bad Day », une ode à la pensée positive qui comprend les paroles : « Tu as passé une mauvaise journée, la caméra ne ment pas, tu reviens. vers le bas et cela ne vous dérange vraiment pas.

Bien sûr, surmonter une défaite comme celle de mardi est plus facile à dire qu’à faire, surtout à ce stade de la saison.

Les Cubs soulignent à plusieurs reprises leur résilience après avoir disputé 10 matchs sous la barre des 0,500 le 8 juin et être revenus dans la course. Ross a été le leader du groupe à travers les défis, mais continue d’être critiqué sur les réseaux sociaux et de parler à la radio pour la stratégie.

«Je ne le lis ni ne l’écoute», a déclaré Hoyer. « J’espère que lui non plus. C’est la nature de ce travail, n’est-ce pas ? J’étais à la radio aujourd’hui et ils m’ont posé six questions sur le match d’hier soir. Je me disais qu’on n’aurait demandé à aucun des six si nous avions gagné.

Les bonnes choses qui se sont produites en 2023 – du retour de Bellinger à l’émergence d’Adbert Alzolay comme plus proche – ont parfois passé au second plan face aux mauvaises choses, comme des câbles grillés et un manque de frappe d’embrayage. Plusieurs Cubs ont souligné que Suzuki a porté l’équipe en août et septembre, et qu’une erreur ne peut effacer les points positifs de sa saison.

« J’ai été de ce côté-ci et de l’autre côté lors des matchs éliminatoires », a déclaré Bellinger. « La seule chose que vous pouvez faire, c’est simplement vous réveiller, tout recommencer et compter sur les gars qui nous entourent. Aujourd’hui, après une période difficile hier, il n’y a aucun doute dans mon esprit que nous allons concourir et donner le meilleur de nous-mêmes.

()