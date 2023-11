Les Cubs de Chicago embauchent Craig Counsell et feront de lui le manager le mieux payé de la MLB : sources

Par Patrick Mooney, Sahadev Sharma et Ken Rosenthal

Dans un geste calculateur qui a stupéfié le monde du baseball, les Cubs de Chicago embauchent Craig Counsell pour remplacer David Ross, a annoncé le club lundi, augmentant instantanément les attentes du Wrigley Field.

Les Cubs accorderont à Counsell un contrat de cinq ans d’une valeur de plus de 40 millions de dollars, selon des sources des ligues majeures, faisant de lui le manager le mieux payé de la Ligue majeure de baseball.

Counsell, qui a guidé les Brewers de Milwaukee vers les séries éliminatoires au cours de cinq des six dernières saisons, était largement supposé choisir entre rester chez lui dans le Wisconsin ou relever un nouveau défi avec les Mets de New York. Une décision finale était attendue cette semaine lors des réunions des directeurs généraux de la MLB en Arizona. Mais les Cubs l’ont déjà fait.

Le président des opérations baseball, Jed Hoyer, a été impliqué dans l’une de ces poursuites furtives en tant que directeur général de Theo Epstein. Lorsque Joe Maddon est devenu joueur autonome après la saison 2014, les dirigeants des Cubs n’ont pas hésité. Connaissant le talent de l’organisation et les ressources à leur disposition, les Cubs ont congédié Rick Renteria après seulement une saison. La signature d’un contrat de cinq ans avec Maddon a immédiatement porté ses fruits avec 97 victoires en 2015 et un titre des World Series en 2016.

Hoyer doit croire que le succès de Counsell sur un petit marché se traduira par la même chose pour Maddon après son parcours avec les Rays de Tampa Bay. Les Brewers pourchassant les Cubs en 2018 – et remportant le match 163 à Wrigley Field – sont devenus l’un de ces moments qui ont fait monter la pression sur Maddon et ont préfiguré la fin de ce groupe de championnat.

Initialement embauché pour tirer davantage parti d’anciens coéquipiers tels qu’Anthony Rizzo, Kris Bryant et Javier Báez, Ross a fait face à des défis impensables en tant que manager recrue au cours de la saison 2020 raccourcie par la pandémie. Les Cubs ont réussi à remporter un titre de division, puis sont passés à un mode de réduction extrême des coûts, échangeant Yu Darvish aux Padres de San Diego cet hiver-là et exécutant des ventes lors des deux prochaines dates limites d’échange.

La surveillance des décisions en jeu a augmenté de façon exponentielle cette année après que les Cubs ont engagé plus de 300 millions de dollars en agents libres. Ross est considéré comme un excellent communicateur qui inspire le respect des joueurs. Sa personnalité stable a aidé les Cubs à sortir de 10 matchs sous .500 en juin et à forcer le front office à en ajouter à la date limite des échanges cette fois-ci. Hoyer a fait l’éloge de la préparation et des efforts constants de l’équipe.

Au cours de ce qui était censé être une année de transition, les Cubs ont remporté 83 matchs, joué un style de baseball divertissant et sont restés en lice pour les séries éliminatoires jusqu’au dernier week-end de la saison. Lors du match 162 à Milwaukee, le président des Cubs, Tom Ricketts, a salué Ross comme « un excellent manager » et a déclaré : « C’est notre gars. »

En tant que receveur personnel de Jon Lester, Ross a contribué à mettre fin à la sécheresse de 108 ans dans les World Series. Après avoir pris sa retraite en tant que joueur, Ross a travaillé avec Epstein et Hoyer en tant qu’assistant spécial au front office. Ross a noué tellement de relations – et s’est montré suffisamment prometteur en tant que manager – qu’il semblait plus difficile de lui offrir le traitement Renteria.

Ross, cependant, n’a pas pu conserver son emploi après un effondrement épique en septembre et l’un des meilleurs managers du sport devenu agent libre. La rivalité Cubs-Brewers va désormais atteindre un tout nouveau niveau.

“Aujourd’hui, nous avons pris la décision difficile de licencier David Ross”, a déclaré Hoyer dans un communiqué. « Au nom de l’organisation des Cubs, nous exprimons notre profonde gratitude pour les contributions de David à notre club, tant sur le terrain qu’en dehors. D’abord en tant que joueur, puis en tant que manager, David a continuellement démontré sa capacité à diriger. L’héritage de David se fera sentir à Chicago pendant des générations et son impact sur notre organisation se comparera à celui des légendes qui l’ont précédé.

Avec son contrat, Counsell atteint un nouveau niveau important pour le manager, qui s’est fortement impliqué au sein de la MLB Players Association au cours de ses 16 années de carrière de joueur.

“Ayant représenté Craig Counsell pendant près de 30 ans et ayant vécu à Chicago toute ma vie, je suis ravi de voir Craig relever un nouveau défi”, a déclaré l’agent de Counsell, Barry Meister de Meister Sports Management, dans un communiqué. « Les fans des Cubs auront un manager formidable et une personne encore meilleure. Craig a une grande admiration et un grand respect pour les propriétaires, le directeur général et les fans des Brewers, ainsi que pour tout Milwaukee, où il habite. Il conservera des amis pour la vie et des souvenirs tissés au sein de la famille Brewer. Il est enthousiasmé par Chicago et heureux que plusieurs équipes aient commencé à adopter la valorisation accrue du travail de manager de ligue majeure !

Comment les joueurs des Cubs réagissent à cette décision

Cette décision a évidemment été un choc pour le monde du baseball, mais les joueurs des Cubs eux-mêmes ont également été surpris par cette embauche. Le club-house a soutenu Ross, même après un effondrement en septembre qui les a empêchés de se qualifier pour les séries éliminatoires et a permis de propager le blâme. Mais aucun des joueurs n’était prêt à pointer du doigt Ross.

En fin de compte, ils le considéraient comme quelqu’un qui les soutenait et qui avait une influence positive sur sa capacité à maintenir l’équipe unie dans les moments les plus difficiles. Mais on savait que Ross n’avait pas bougé l’aiguille. Ses tactiques de jeu ont parfois été remises en question et une grande partie de cela est revenue à l’entraîneur du banc Andy Green. — Sahadev Sharma, écrivain des Cubs

Questions sur le staff des Cubs

Au-delà de la façon dont cela s’est produit et de ce qui va suivre en termes de constitution de l’effectif, une grande partie des questions se posent désormais sur la question de savoir si le personnel d’entraîneurs restera en grande partie intact. Les Cubs saluent depuis longtemps le travail de l’entraîneur des lanceurs Tommy Hottovy. Le front office et les joueurs pensent qu’il est l’un des meilleurs du jeu à son poste. Les Cubs ont finalement semblé trouver la stabilité avec l’entraîneur des frappeurs Dustin Kelly supervisant une attaque qui a été parmi les plus productives du match la saison dernière.

Green a été interviewé pour deux postes de direction, qu’il n’a finalement pas décroché, mais restera-t-il l’entraîneur de banc de Counsell ? L’entraîneur vétéran John Mallee a récemment été promu au sein du personnel de la grande ligue après un an en tant qu’entraîneur des frappeurs Triple A. Tout cela semble en suspens en ce moment alors que les Cubs opèrent un changement dramatique et inattendu dans le visage de leur équipe. — Sharma

(Photo : Brandon Sloter/Getty Images)