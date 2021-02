CHICAGO: Joc Pederson a rejoint les Cubs de Chicago vendredi, finissant à un contrat d’un an avec les champions de la NL Central.

Les Cubs ont également annoncé des contrats d’un an pour les lanceurs Trevor Williams et Andrew Chafin. Les contrats pour Pederson et Chafin incluent une option mutuelle pour 2022.

Chicago n’avait que trois joueurs de champ sur sa liste de 40 joueurs avant l’ajout de Pederson, qui a frappé .190 avec sept circuits et 16 points produits la saison dernière pour le champion de la Série mondiale Los Angeles Dodgers.

Les Cubs ont laissé partir Kyle Schwarber en décembre, et il a signé un contrat d’un an de 10 millions de dollars avec Washington le 9 janvier. Pederson, une autre batte de gauche avec beaucoup de puissance et quelques limitations au marbre, intervient probablement pour Schwarber à gauche. .

Pour Pederson, qui fête ses 29 ans en avril, c’est une chance de jouer régulièrement avant d’essayer à nouveau l’agence libre l’année prochaine.

Pederson a été sélectionné par Los Angeles au 11e tour du repêchage amateur de 2010 et a passé ses sept premières saisons avec les Dodgers. Il est un frappeur de .230 avec 130 circuits et 303 points produits en 748 matchs en carrière.

Alors que Pederson a connu des difficultés pendant la saison écourtée par la pandémie, il a établi des sommets en carrière avec 36 circuits, 74 points produits et une moyenne au bâton de .249 en 149 matchs en 2019.

Pederson a également participé à 64 matchs éliminatoires avec Los Angeles, dont trois séries mondiales. Il a frappé .382 avec deux circuits et huit points produits au cours des séries éliminatoires 2020, aidant les Dodgers à remporter le championnat pour la première fois depuis 1988.

Williams, 28 ans, a été désigné pour une affectation par Pittsburgh après avoir obtenu un dossier de 2-8 avec une MPM de 6,18 en 11 départs au cours de la saison écourtée par la pandémie.

Williams, un choix de deuxième ronde par Miami lors du repêchage de 2013, a fait irruption dans les majors en 2016 et a passé ses cinq premières saisons avec les Pirates. Le droitier a connu sa meilleure année en 2018, avec une fiche de 14-10 avec une MPM de 3,11 en 31 départs.

Il a un dossier de 31-37 avec une MPM de 4,43 en 106 matchs en carrière, dont 94 départs.

La rotation des Chicagos aura un aspect différent la saison prochaine après avoir échangé Yu Darvish à San Diego en décembre et Jon Lester est parti en agence libre. Williams pourrait concourir pour l’une des deux dernières places derrière Kyle Hendricks, Zach Davies et Alec Mills.

Chafin a terminé la saison dernière avec Chicago après avoir été acquis lors d’un échange le 31 août avec l’Arizona. Le releveur gaucher est allé 0-1 avec une MPM de 3,00 en quatre apparitions avec les Cubs.

Le joueur de champ intérieur Max Schrock a été désigné pour faire de la place sur la liste de Chicago.

