Les Cubains souffrent alors que la panne d’électricité causée par l’ouragan s’éternise

Maintenant, elle envisage de donner le poulet à ses trois chiens avant qu’il ne se détériore car une énorme panne de courant causée par la tempête se prolonge au-delà de deux jours et tout dans son congélateur dégèle au milieu de températures torrides.

LA HAVANE – Ivette Garrido s’est empressée la semaine dernière d’obtenir les 6 kilogrammes (13 livres) de poulet subventionné alloués à sa famille par le gouvernement cubain et de les mettre au congélateur, heureuse d’avoir de la viande pour traverser l’ouragan Ian.

“Nous ne passons pas un très bon moment, essayant de survivre, d’empêcher les choses de dégeler”, a déclaré Garrido, qui vit avec sa mère et une fille de 19 ans dans la ville de Cojimar, à la périphérie de La Havane.

Ian a traversé l’ouest de Cuba mardi avant de se diriger vers le nord en Floride. Il a d’abord coupé l’électricité dans quelques provinces, mais les problèmes se sont aggravés et bientôt le réseau électrique s’est effondré dans tout le pays, affectant 11 millions de personnes, la première fois qu’une panne totale s’est produite de mémoire d’homme.

La tempête a également fait trois morts et causé des dégâts encore non quantifiés.

L’électricité est revenue dans certaines parties de Cuba mercredi, alors qu’elle s’est rétablie puis coupée dans d’autres parties. Les experts ont déclaré que la panne totale montrait la vulnérabilité du réseau électrique cubain et ont averti qu’il faudrait du temps et des sources – des choses que le pays n’a pas – pour résoudre le problème.

Une demi-douzaine d’habitants de La Havane interrogés jeudi par l’Associated Press étaient tendus à cause du manque d’électricité, qui les a également laissés sans eau puisque des moteurs électriques alimentent les pompes qui amènent l’eau à leurs robinets. De nombreux foyers ne peuvent pas cuisiner car ils utilisent des cuisinières électriques à la suite d’une campagne des autorités visant à éliminer les cuisinières artisanales.

“Nous n’avons jamais été aussi longtemps sans électricité”, a déclaré Garrido. « Ils l’ont mis à 24 heures, à 36, mais ça fait déjà plus de 48. C’est criminel. Qui est responsable de cela?”

Elle a placé des bouteilles d’eau congelée qui avaient été dans le congélateur à côté du poulet, ainsi que du porc et des saucisses, pour essayer de conserver la viande plus longtemps. Un ventilateur et une télévision attendent également le retour de l’électricité.