Les Cubains recherchent de la nourriture pour les fêtes dans un contexte d’aggravation de la crise

LA HAVANE (AP) – Alors que Belkis Fajardo, 69 ans, se promène dans les rues denses du centre-ville de La Havane avec un petit sac de laitue et d’oignons à la main, elle se demande comment elle va nourrir sa famille pendant les vacances.

La rareté et les turbulences économiques ne sont pas nouvelles à Cuba, mais Fajardo fait partie des nombreux Cubains à noter que cette année est différente grâce à la montée en flèche de l’inflation et à l’aggravation des pénuries.

“Nous verrons ce que nous pouvons rassembler pour cuisiner pour la fin de l’année”, a déclaré Fajardo. « Tout est vraiment cher… alors vous achetez les choses petit à petit comme vous le pouvez. Et si vous ne pouvez pas, vous ne mangez pas.

Les produits de base tels que le poulet, le bœuf, les œufs, le lait, la farine et le papier hygiénique sont difficiles et souvent impossibles à trouver dans les magasins d’État.

Lorsqu’ils apparaissent, ils viennent souvent à des prix élevés, soit dans des magasins informels, des revendeurs ou dans des magasins coûteux uniquement accessibles à ceux qui ont des devises étrangères.

C’est bien en dehors de la fourchette du salaire moyen de l’État cubain, environ 5 000 pesos par mois, ou 29 $ US sur le taux de change informel le plus largement utilisé sur l’île. À proximité, une livre de cuisse de porc se vendait 450 pesos (environ 2,60 $).

“Tout le monde ne peut pas acheter des choses, tout le monde n’a pas de famille qui envoie des fonds (de l’étranger)”, a déclaré Fajardo. “Avec l’argent que gagne ma fille et ma pension, nous essayons d’acheter ce que nous pouvons, mais c’est extrêmement difficile.”

En octobre, le gouvernement cubain a signalé que l’inflation avait augmenté de 40 % au cours de l’année écoulée et avait eu un impact significatif sur le pouvoir d’achat de nombreux habitants de l’île.

Alors que Fajardo a réussi à acheter des légumes, du riz et des haricots, elle n’a toujours pas de viande pour Noël ou le Nouvel An.

Les pénuries font partie d’un certain nombre de facteurs qui alimentent un mécontentement plus large sur l’île, qui a donné lieu à des protestations ces dernières années ainsi qu’à une fuite migratoire émergente en provenance de Cuba. Vendredi, les autorités américaines ont signalé avoir arrêté des Cubains 34 675 fois le long de la frontière mexicaine en novembre, en hausse de 21 % par rapport à 28 848 fois en octobre.

Le mécontentement a été rendu encore plus évident lors des élections locales à Cuba le mois dernier, lorsque 31,5% des électeurs éligibles n’ont pas voté – bien loin du taux de participation de près de 100% du vivant de Fidel Castro.

Bien qu’il s’agisse du taux d’abstention électorale le plus élevé que le pays ait connu depuis la révolution cubaine, le gouvernement l’a toujours saluée comme “une victoire”. Cependant, dans une allocution aux législateurs cubains la semaine dernière, le président Miguel Díaz-Canel a reconnu les lacunes du gouvernement dans la gestion du mélange complexe de crises du pays, en particulier les pénuries alimentaires.

« Je ressens un énorme mécontentement de ne pas avoir été en mesure d’obtenir, grâce à la direction du pays, les résultats dont le peuple cubain a besoin pour atteindre la prospérité tant désirée et attendue », a-t-il déclaré.

L’admission a provoqué une standing ovation dans l’assemblée du Congrès, composée uniquement de politiciens du parti communiste de Díaz-Canel.

Mais Ricardo Torres, un Cubain et chercheur en économie à l’Université américaine de Washington, a déclaré qu’il considérait les mots comme « dénués de sens » sans un véritable plan pour lutter contre le mécontentement.

“Les gens veulent des réponses de leur gouvernement”, a-t-il déclaré. “Pas des mots – des réponses.”

Pendant des années, la nation des Caraïbes a rejeté une grande partie de la responsabilité de ses troubles économiques sur l’embargo commercial américain de six décennies sur Cuba, qui a étranglé une grande partie de l’économie de l’île. Cependant, de nombreux observateurs, dont Torres, soulignent que la mauvaise gestion de l’économie par le gouvernement et sa réticence à embrasser le secteur privé sont également à blâmer.

Vendredi, une longue file de Cubains a attendu devant une boucherie publique vide, attendant un article convoité : une cuisse de porc pour nourrir leurs familles le soir du Nouvel An.

Une douzaine de personnes interrogées par l’Associated Press ont déclaré avoir peur de parler, dont une qui a déclaré que “cela pourrait avoir des conséquences pour nous”.

Estrella, 67 ans, s’est présentée tous les matins à la boucherie de l’État pendant plus de deux semaines, attendant son tour pour acheter du porc à partager avec ses enfants, ses petits-enfants et ses frères et sœurs. Jusqu’à présent, elle est sèche.

Bien que le porc soit disponible à l’achat auprès de bouchers privés, il est souvent beaucoup plus cher que dans les installations gérées par l’État, qui subventionnent les prix.

Alors elle attend, espérant pouvoir cuisiner le plat traditionnel des fêtes de Cuba.

“Si nous avons de la chance, nous pourrons l’acheter aujourd’hui”, a-t-elle déclaré. “Si nous ne le sommes pas, nous reviendrons demain.”