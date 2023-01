Les Cubains qui traversent les États-Unis sont stupéfaits d’apprendre de nouvelles limites d’asile

YUMA, Arizona (AP) – Les migrants qui sont entrés illégalement aux États-Unis sous un ciel éclairé par la lune et de l’eau froide jusqu’à la taille vendredi ont été dévastés d’apprendre qu’ils pourraient être renvoyés au Mexique sous des limites élargies à la demande d’asile.

Environ 200 migrants qui ont marché dans l’obscurité pendant environ une heure pour se rendre aux agents de la patrouille frontalière à Yuma, en Arizona, comprenaient de nombreux Cubains – qui ont été stupéfaits d’apprendre qu’une interdiction d’asile qui incombait auparavant en grande partie à d’autres nationalités s’applique désormais tout autant à leur. Plusieurs étaient des dissidents politiques du gouvernement cubain qui ont été poussés à partir par des craintes de longue date d’incarcération et de persécution et un nouveau sentiment de désespoir économique.

Le président Joe Biden a annoncé jeudi que les Cubains, les Nicaraguayens, les Haïtiens et les Vénézuéliens seront expulsés vers le Mexique s’ils entrent illégalement aux États-Unis, avec effet immédiat. Dans le même temps, il a proposé une libération conditionnelle humanitaire à jusqu’à 30 000 personnes par mois de ces quatre pays si elles postulaient en ligne, payaient leur billet d’avion et trouvaient un sponsor financier.

Mario Enrique Perez, 32 ans, a déclaré qu’il préférerait être incarcéré aux États-Unis plutôt que d’être renvoyé au Mexique, où, a-t-il dit, lui et sa femme ont subi de nombreux affronts et mauvais traitements au cours d’un voyage de deux mois à travers le pays. Ils devaient fréquemment descendre des bus pour éviter les secousses aux points de contrôle gouvernementaux, ce qui ralentissait leur rythme.

La grande majorité des Cubains atteignent les États-Unis en s’envolant pour le Nicaragua en tant que touristes et se dirigent vers la frontière américaine avec le Mexique. Perez a déclaré qu’ils échangeaient des informations “comme des fourmis” sur les itinéraires les plus sûrs et les plus faciles, c’est pourquoi il a choisi Yuma.

Nelliy Jimenez, 50 ans, a déclaré qu’elle était montée à cheval lors de son voyage de trois mois à travers le Mexique pour éviter les secousses aux points de contrôle gouvernementaux. Son fils, qu’elle a décrit comme un dissident actif, s’est enfui en Espagne il y a des années. Elle a résisté à Cuba malgré ses liens avec son fils – même emprisonnée lors des manifestations de juillet 2021 – mais a résisté jusqu’à ce que le désespoir économique l’oblige à vendre son dépanneur dans la ville de Cienfuegos pour financer son voyage aux États-Unis.

Elle espère s’installer chez des parents au Nebraska.

“Je n’ai pas vu cela venir”, a déclaré Jimenez à propos des nouvelles limites de l’asile.

Niurka Avila, 53 ans, a déclaré que le gouvernement cubain la surveillait, elle et son mari, qui sont des dissidents connus. Elle a parlé avec dégoût des responsables cubains, disant qu’elle ne pouvait pas se résoudre à porter la robe traditionnelle guayabera parce qu’ils le font. Ils l’ont “approprié”, dit-elle.

Avila, une infirmière à Cuba, a déclaré que le Mexique n’était pas une option attrayante et qu’elle et son mari espéraient rejoindre leur famille en Floride.

“(Le Mexique) est un endroit violent et notre famille est ici”, a-t-elle déclaré.

Les nouvelles règles s’appuient sur un effort existant pour empêcher les Vénézuéliens de tenter d’entrer aux États-Unis, qui a commencé en octobre et a entraîné une baisse spectaculaire du nombre de Vénézuéliens se rendant à la frontière sud. Ensemble, ils représentent un changement majeur des règles d’immigration qui subsistera même si la Cour suprême met fin à une loi sur la santé publique de l’ère Trump qui permet aux autorités américaines de refuser les demandeurs d’asile.

“Ne vous présentez pas, ne vous contentez pas de vous présenter à la frontière”, a déclaré Biden en annonçant les changements, tout en reconnaissant les difficultés qui conduisent de nombreuses familles à faire le dangereux voyage vers le nord.

“Restez où vous êtes et postulez légalement à partir de là”, a-t-il conseillé.

Biden a fait cette annonce quelques jours seulement avant une visite prévue à El Paso, au Texas, dimanche pour son premier voyage à la frontière sud en tant que président. De là, il se rendra à Mexico pour rencontrer les dirigeants nord-américains lundi et mardi.

À la frontière américano-mexicaine, les migrants se sont vu refuser la possibilité de demander l’asile 2,5 millions de fois depuis mars 2020 en vertu des restrictions du titre 42, introduites comme mesure sanitaire d’urgence par l’ancien président Donald Trump pour empêcher la propagation du COVID-19. Mais il y a toujours eu des critiques selon lesquelles les restrictions ont été utilisées comme prétexte par le républicain pour sceller la frontière.

Biden a décidé de mettre fin aux restrictions du titre 42 et les républicains ont intenté une action en justice pour les conserver. La Cour suprême des États-Unis a maintenu les règles en place pour le moment. Les responsables de la Maison Blanche disent qu’ils croient toujours que les restrictions devraient prendre fin, mais ils maintiennent qu’ils peuvent continuer à refuser les migrants en vertu de la loi sur l’immigration.

Vendredi, le porte-parole Boris Cheshirkov du HCR, l’agence des Nations Unies pour les réfugiés, a salué l’élargissement des voies sûres et régulières qui seront désormais disponibles pour un “nombre sans précédent” de personnes essayant d’entrer aux États-Unis, mais a déclaré que l’agence voulait également plus de détails. sur la façon dont le nouveau processus sera mis en œuvre.

“Ce sont des annonces assez importantes et multiformes”, a-t-il déclaré aux journalistes à Genève lors d’un briefing régulier de l’ONU. “Nous analysons ce qui a été annoncé et surtout l’impact que ces mesures peuvent avoir – y compris sur la situation et les milliers de personnes qui sont déjà en déplacement.”

Cheshirkov a réitéré les préoccupations de longue date de l’agence des Nations Unies concernant l’utilisation du titre 42 en raison du risque que de nombreuses personnes soient renvoyées au Mexique “sans tenir compte des dangers qu’elles ont fuis et des risques et difficultés auxquels beaucoup d’entre elles pourraient alors être confrontées. ”

« Ce que nous réitérons, c’est que cela n’est pas conforme aux normes du droit des réfugiés », a-t-il ajouté. “Demander l’asile est un droit humain fondamental.”

___

Les rédacteurs de l’Associated Press Jamey Keaten à Genève ont contribué à ce rapport ; Colleen Long, Zeke Miller et Rebecca Santana à Washington ; et Gisela Salomon à Miami.

Elliot Spagat, Associated Press