Les Cubains manifestent contre les pénuries alimentaires lors de manifestations à grande échelle

Des milliers de Cubains ont participé à des manifestations dans tout le pays dimanche, manifestant contre les pénuries de nourriture et de médicaments au milieu de la pandémie de coronavirus dans ce qui aurait été la plus grande manifestation antigouvernementale en 30 ans.

Les manifestants, dont beaucoup de jeunes, ont scandé « Nous voulons la liberté » et « Nous voulons des vaccins » alors qu’ils marchaient sur La Havane, la capitale de l’île. Cuba traverse sa pire crise économique depuis des décennies, exacerbée par une augmentation des cas de coronavirus couplée à un faible taux de vaccination.

« On en a marre des files d’attente, de la pénurie. C’est pourquoi je suis ici », a déclaré un manifestant d’âge moyen à l’Associated Press. Il a refusé de s’identifier de peur d’être arrêté plus tard.

En dehors de La Havane, des centaines de personnes ont défilé dans des villes comme San Antonio de los Baños et Palma Soriano, et dans toute la province d’Artemisa. Les protestations se sont même étendues jusqu’aux États-Unis à Miami, qui compte une importante population cubaine et cubano-américaine.

Bien que de nombreuses personnes aient essayé de sortir leurs téléphones portables et de diffuser les manifestations en direct, les autorités cubaines ont fermé le service Internet tout au long de l’après-midi. Les policiers ont également inculpé les manifestants, les ont bombardés de gaz lacrymogène et arrêté certains.

« Comme si les épidémies de pandémie n’avaient pas existé partout dans le monde, la mafia cubano-américaine, payant très bien sur les réseaux sociaux aux influenceurs et YouTubers, a créé toute une campagne… et a appelé à des manifestations dans tout le pays », a déclaré le président Miguel. Díaz-Canel a déclaré aux journalistes.

Dans une allocution télévisée impromptue, il a imputé les manifestations aux efforts des États-Unis pour provoquer un soulèvement social en resserrant l’embargo et a averti que les manifestants feraient face à une forte réponse.

« Nous n’allons pas céder la souveraineté ou l’indépendance du peuple », a-t-il déclaré, a rapporté le Miami Herald.

A Miami, le maire Francis Suarez a déclaré dimanche lors d’une conférence de presse que « les Cubains sont dignes et prêts à se gouverner sans tyrannie ».

« Cela peut se terminer aujourd’hui et cela doit se terminer aujourd’hui », a-t-il déclaré, a rapporté NBC-6. « Les implications de ce moment peuvent signifier la liberté pour des millions de personnes dans l’hémisphère, des Nicaraguayens et des Vénézuéliens et bien d’autres. »

Contribuer : The Associated Press.