Les Cubains manifestent à La Havane pour la 2e nuit à cause du manque d’électricité

Les journalistes de l’Associated Press ont vu des personnes manifester dans au moins cinq endroits de la ville ou de sa périphérie, y compris les quartiers de Barreras et de La Gallega où les habitants bloquaient les rues avec des pneus enflammés et des ordures.

Doug Madory, directeur de l’analyse Internet chez Kentik Inc., une société d’intelligence réseau, a décrit plus tôt l’événement de jeudi comme une “panne totale d’Internet”.

Les pannes répétées sur le réseau électrique déjà fragile de Cuba ont été parmi les causes des plus grandes manifestations sociales de l’île depuis des décennies en juillet 2021. Des milliers de personnes, lassées des pannes de courant et des pénuries de biens exacerbées par la pandémie et les sanctions américaines, se sont rendues dans les villes du monde entier. l’île pour exprimer leur colère et certains ont également fustigé le gouvernement. Des centaines de personnes ont été arrêtées et poursuivies, suscitant de vives critiques à l’égard de l’administration du président Miguel Diaz-Canel.