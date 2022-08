Les Cubains fuient les difficultés économiques de l’île par voie aérienne, terrestre et maritime

MIAMI –

Un homme cubain a enduré une randonnée à travers huit pays qui a duré plus d’un mois. Un autre homme a payé une petite fortune pour un voyage furtif en hors-bord. Un troisième a décidé de risquer une traversée périlleuse à bord d’un radeau artisanal plutôt que de rester un instant de plus sur l’île.

Les Cubains fuient leur pays en plus grand nombre depuis plus de quatre décennies, choisissant de risquer leur vie et leur avenir dans un voyage dangereux vers les États-Unis par air, terre et mer pour échapper aux malheurs économiques et politiques.

La plupart s’envolent pour le Nicaragua en tant que touristes et se dirigent lentement vers la frontière américaine, souvent vers le Texas ou l’Arizona. Un plus petit nombre parie sur un voyage en mer. Trois hommes qui ont survécu à l’odyssée en ont parlé à l’Associated Press.

Des dizaines de milliers d’autres partagent le même objectif. De janvier à juillet, les autorités frontalières américaines ont empêché les migrants cubains d’entrer depuis le Mexique près de 155 000 fois, soit plus de six fois plus qu’au cours de la même période de 2021. D’octobre à août, les garde-côtes ont intercepté plus de 4 600 Cubains, soit une multiplication par six. sur toute l’année précédente.

La grande majorité est libérée avec des avis de comparution devant le tribunal de l’immigration ou de déclaration aux autorités de l’immigration.

Au total, il s’agit du plus grand vol d’exilés cubains depuis l’ascenseur à bateaux de Mariel en 1980, lorsque près de 125 000 Cubains sont venus aux États-Unis sur une période de six mois.

L’exode est alimenté par les pires conditions économiques de Cuba depuis des décennies – résultat du durcissement des sanctions américaines et de la gueule de bois du COVID-19.

Des manifestations de rue massives à la mi-2021 ont déclenché des arrestations généralisées et des craintes d’oppression politique qui ont incité davantage à fuir. Une incitation supplémentaire est apparue en novembre, lorsque le Nicaragua a cessé d’exiger des visas pour les Cubains afin de promouvoir le tourisme.

Deux des trois hommes ont parlé à AP sous couvert d’anonymat car ils craignent pour la sécurité de leurs proches encore sur l’île. Voici leurs récits de voyage :

TRAVERSER HUIT PAYS ET DEUX RIVIÈRES

Rolando Jose Cisneros Borroto, qui travaillait comme vendeur de rue à Camaguey, une ville du centre de Cuba, a déclaré qu’il en avait assez d’avoir faim et a décidé de quitter sa femme et ses trois enfants dans l’espoir de trouver un emploi aux États-Unis qui l’aiderait à subvenir à ses besoins. famille.

Borroto, 42 ans, a tout vendu – sa maison, ses meubles et sa télévision – pour payer le voyage, récoltant 13 000 dollars. Sa famille est restée dans une autre maison qui appartient à la femme.

Après avoir pris six vols, il est finalement arrivé au Nicaragua en juin. De là, il est allé par voie terrestre au Honduras, au Guatemala et au Mexique.

Il a traversé deux rivières sur une bouée gonflable, a traversé des montagnes et le long d’autoroutes, et s’est fait conduire à bord d’autobus, de voitures et de motos.

Alors qu’il se cachait de la police mexicaine, il a passé des jours à boire de l’eau d’une rivière et à ne manger que de l’herbe. Il a finalement traversé les États-Unis au sud de Del Rio, au Texas, et s’est rendu à la patrouille frontalière.

Borroto a été libéré après trois jours de détention et vit maintenant à Algona, Iowa, où un cousin lui a offert une chambre dans sa maison et de la nourriture. Le voyage a duré 36 jours.

“Je n’aurais jamais pensé qu’il faudrait autant de travail pour arriver”, a déclaré Borroto, qui a été détenu au moins trois fois à Cuba pour avoir vendu de l’ail dans les rues. “Ce que l’on traverse en chemin, je ne le conseille à personne, mais les Cubains préfèrent mourir en chemin avant de rester à Cuba.”

UNE PROTESTATION, UNE POURSUITE ET UN BATEAU À MOTEUR

Un autre Cubain, 35 ans, a participé à des manifestations en juillet 2021, lorsque des milliers de personnes à travers l’île ont réclamé de la nourriture et un changement de gouvernement. Il a été jugé pour trouble à l’ordre public et outrage et libéré après 30 jours de prison dans l’attente de sa condamnation.

Il s’est enfui en février, le mois précédant sa condamnation à cinq ans de prison. Les voyages en avion étaient hors de question car il serait arrêté à l’aéroport sur présentation de son passeport. Un radeau était trop dangereux.

Un hors-bord “était le seul moyen de s’échapper”, a déclaré l’homme dans une interview au bureau de son avocat à Miami, Wilfredo Allen. Il a quitté l’île sans prévenir sa fille de 5 ans. Seuls sa femme, sa mère et un frère le savaient.

Sans emploi, il a demandé à son père, qui vit au Texas, environ 15 000 dollars pour payer des passeurs qui lui ont donné des instructions par téléphone.

Deux jours avant le voyage, il a parcouru 250 miles (400 kilomètres) jusqu’à Ciego de Avila, une ville du centre de l’île. De là, un bus est venu le chercher avec 30 autres personnes et les a emmenés à environ 60 miles (100 kilomètres) jusqu’à l’une des clés de Cuba pour monter à bord du hors-bord. Parmi les migrants se trouvaient une femme enceinte et un garçon de 7 ans.

Ils ont traversé les Bahamas et, après 12 heures, sont arrivés à un endroit inconnu des Florida Keys, à l’aube. Le bateau s’est arrêté dans une mangrove. Puis ils sont arrivés à terre, et plusieurs voitures les ont ramassés sur une autoroute. Un ami cubain l’a rencontré dans une maison où il a été emmené.

UN VOYAGE DÉSESPÉRÉ SUR UN RADEAU FAIT MAISON

Les Cubains qui n’ont pas les moyens d’acheter un hors-bord ou les 10 000 à 15 000 dollars de frais de voyage et de contrebande pour se rendre au Nicaragua s’enfuient parfois sur des radeaux en tuyaux ou en bois.

Parmi eux se trouvait un homme de 37 ans qui travaillait occasionnellement dans le bâtiment et pêchait. Il ne pouvait pas payer un passeur, alors il a construit un radeau de tubes en aluminium de 10 pieds. En mai 2021, il a voyagé avec trois amis pendant 22 heures jusqu’à ce qu’ils atteignent le sud de la Floride.

“La première chose à laquelle on pense, c’est de partir, que soit on meurt tous de faim petit à petit, soit on fait une tentative”, a déclaré l’homme qui a construit le radeau en secret pendant six mois. “Je savais que je pouvais mourir dans l’eau, mais je devais prendre le risque.”

Il a construit le radeau seul et l’a caché dans les buissons et les mangroves. Le jour même du voyage, il a acheté un petit moteur qui lui permettait de rouler à environ 6 mph (10 km/h).

Personne n’était au courant du voyage, sauf ses trois compagnes, sa mère et sa femme. De peur d’être découvert, il a annoncé à ses compagnons la date de leur voyage quelques heures seulement avant leur départ.

Ils sont partis tard dans la nuit, à la rame depuis un port de pêche à l’ouest de La Havane, a-t-il déclaré dans une longue interview au bureau d’Allen. Sans GPS, ils ont navigué par les étoiles.

Une journée entière passa, et quand la nuit recommença à tomber, ils aperçurent les bouées d’entrée d’une île. Ils s’approchèrent de la côte et marchèrent.

« Au moins, nous sommes en vie », pensa-t-il, mais ils se rendirent vite compte que quelqu’un appelait les autorités pour les dénoncer. Ils ont immédiatement couru vers le bateau et sont retournés à la mer, craignant d’être détenus et déportés.

Ils ont attendu un moment dans l’eau et ont ensuite atteint une plage de Key West, où un groupe de touristes cubains leur a proposé de les emmener à Miami. L’homme a appelé sa femme pour lui dire qu’il était bien arrivé et qu’il se dirigeait vers la maison de sa belle-famille.

Il demande maintenant l’asile et espère amener sa femme et ses trois filles adolescentes le rejoindre aux États-Unis.



Les journalistes d’Associated Press Elliot Spagat à San Diego et Andrea Rodriguez à La Havane ont contribué à ce rapport.