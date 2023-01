Les Cubains font une excursion en bateau risquée en Floride, un autre défi en matière d’immigration pour l’administration Biden

Des centaines de milliers de Cubains désespérés de quitter l’économie chancelante de l’île et de retrouver leur famille aux États-Unis, mais incapables d’obtenir des visas dans leur propre pays, ont été contraints de prendre l’avion pour l’Amérique centrale et de faire des voyages tortueux vers le nord, ou de naviguer dans le détroit de Floride à bord de navires branlants. .

Plus de 500 immigrants cubains ont débarqué dans les Florida Keys depuis le week-end dernier. Il s’agit d’un voyage dangereux de 160 kilomètres dans des bateaux souvent branlants, mais de plus en plus de Cubains prennent le risque alors que les crises politiques et économiques s’aggravent et s’aggravent chez eux.

“Je préférerais mourir pour réaliser mon rêve et aider ma famille. La situation à Cuba n’est pas très bonne”, a déclaré Jeiler del Toro Diaz au Miami Herald peu après avoir débarqué mardi à Key Largo.

Les garde-côtes tentent d’interdire les migrants cubains en mer et de les renvoyer. Depuis le début du nouvel exercice budgétaire du gouvernement américain le 1er octobre, environ 4 200 personnes ont été arrêtées en mer, soit environ 43 par jour. Ce chiffre était en hausse par rapport à 17 par jour au cours de l’exercice précédent et à seulement deux par jour au cours de l’exercice 2020-21 au plus fort de la pandémie.

Des membres de deux groupes de migrants cubains de Matanzas, à Cuba, se tiennent au soleil sur le côté de l’autoroute US 1 à Duck Key, en Floride, lundi. Ils ont dit qu’ils attendaient d’être récupérés par des agents de la US Border Patrol après leur arrivée dans deux navires rustiques. (Portail Pedro/Miami Herald/Associated Press)

Mais un nombre inconnu a réussi à atterrir et pourra probablement rester.

Le parc national de Dry Tortugas, un groupe de sept îles à 110 kilomètres à l’ouest de Key West, est resté fermé aux visiteurs mercredi alors que les États-Unis évacuaient les migrants qui y étaient arrivés plus tôt dans la semaine. Les responsables ne savaient pas quand il rouvrirait.

À Marathon, à quelque 72 kilomètres au nord-est de Key West, environ deux douzaines de migrants étaient détenus dans une zone clôturée à l’extérieur d’un poste de douane et de protection des frontières où des tentes avaient été érigées pour fournir de l’ombre.

Ramon Raul Sanchez avec le groupe cubano-américain Movimiento Democracia s’est rendu aux Keys pour vérifier la situation. Il a déclaré à l’AP qu’il avait rencontré un groupe de 22 Cubains qui venaient d’arriver. Ils se tenaient le long de la route principale, attendant que les autorités américaines viennent les chercher. Les responsables de Sanchez et Keys ont déclaré que l’administration Joe Biden avait besoin d’une réponse plus coordonnée.

“Il y a une crise migratoire et humanitaire, et il est nécessaire que le président réponde en aidant les autorités locales”, a déclaré Sanchez.

Les Cubains également parmi ceux qui tentent d’entrer à la frontière sud

Aux prises avec le plus grand flot de migrants cubains depuis des décennies, les États-Unis ont rouvert mercredi leur voie légale longtemps fermée en reprenant tous les services de visa à leur ambassade à La Havane.

En plus des luttes économiques exacerbées par la pandémie, les Cubains ont également pris note de la réponse sévère de leur gouvernement aux rares manifestations sur l’île en 2021, qui comprenait de lourdes peines de prison infligées aux mineurs.

Certains arrivent également par voie terrestre, volant vers le Nicaragua, puis voyageant vers le nord à travers le Honduras et le Guatemala jusqu’au Mexique. Au cours de l’exercice 2021-22, 220 000 Cubains ont été arrêtés à la frontière américano-mexicaine, soit près de six fois plus que l’année précédente.

Des immigrants se réchauffent devant un feu à l’aube après avoir passé la nuit dehors à côté de la barrière frontalière américano-mexicaine le 22 décembre à El Paso, au Texas. Une augmentation du nombre de migrants demandant l’asile aux États-Unis a mis au défi les autorités locales, étatiques et fédérales. Les chiffres devraient augmenter chaque fois que l’autorité du titre 42 prend fin. (John Moore/Getty Images)

Fin décembre, les autorités américaines ont signalé avoir arrêté des Cubains 34 675 fois le long de la frontière mexicaine en novembre, contre 28 848 fois en octobre.

Callan Garcia, un avocat de l’immigration en Floride, a déclaré que la plupart des Cubains qui atteignent le sol américain disent aux agents de la patrouille frontalière qu’ils ne peuvent pas trouver de travail adéquat chez eux. Ils sont alors signalés comme “expédiés pour expulsion” comme étant entrés illégalement dans le pays. Mais cela ne signifie pas qu’ils seront effectivement supprimés rapidement, voire jamais.

Parce que les États-Unis et Cuba n’ont pas de relations diplomatiques formelles, le gouvernement américain n’a aucun moyen de les rapatrier. Les Cubains sont libérés mais reçoivent un ordre qui les oblige à contacter périodiquement les autorités fédérales de l’immigration pour confirmer leur adresse et leur statut. Ils sont autorisés à obtenir des permis de travail, des permis de conduire et des numéros de sécurité sociale.

Garcia a déclaré que beaucoup restent sans statut officiel pour le reste de leur vie ; certains Cubains qui sont venus dans l’ascenseur à bateaux de Mariel en 1980 sont toujours désignés «expédiés pour l’enlèvement».

“Ils sont juste en quelque sorte ici avec un ordre flottant d’expulsion qui ne peut pas être exécuté”, a déclaré Garcia.

REGARDER | Expiration prévue du titre 42 reportée par décision de justice :

La Cour suprême des États-Unis retarde la fin des restrictions aux frontières en cas de pandémie La Cour suprême des États-Unis a accordé une extension de dernière minute au titre 42, une restriction aux frontières de l’ère pandémique refusant l’asile aux migrants introduite pour la première fois sous l’ancien président Donald Trump.

La reprise complète du travail de visa à l’ambassade de La Havane intervient après une série de pourparlers sur la migration et de visites de responsables américains ces derniers mois. Les petits pas récents sont loin des relations sous le président Barack Obama, qui a assoupli des sanctions de plusieurs décennies pendant son mandat, dont une grande partie a été annulée par le successeur Donald Trump.

Sous Biden, les États-Unis ont assoupli certaines restrictions sur des choses comme les envois de fonds et les voyages en famille de Miami à Cuba.

Titre 42 limbes

L’administration Biden a été fortement critiquée par les républicains sur le front de l’immigration, mais a été paralysée dans une large mesure par des décisions de justice.

La Cour suprême a maintenu en place les restrictions du titre 42, après que Biden a agi pour y mettre fin au printemps dernier. Les responsables de l’État républicain ont poursuivi en justice en réponse.

Le sénateur républicain James Lankford de l’Oklahoma :

Le titre 42 est toujours en place jusqu’à ce que la Cour suprême rende une décision, ce qui donne à l’administrateur Biden plus de temps pour élaborer un plan de sécurisation de la frontière. L’administrateur Biden doit utiliser ce temps à bon escient – ne pas le gaspiller comme il l’a fait au cours des 8 derniers mois. —@SénateurLankford

Le titre 42 a été invoqué pour empêcher la propagation du COVID-19 en 2020, mais les Américains continuent de vivre à mesure que le coronavirus évolue. L’ordre permet à la plupart des migrants d’être expulsés, encourageant les passages répétés entre les points frontaliers, disent les critiques.

Biden n’a pas encore présenté de changements systémiques pour gérer une augmentation significative attendue de migrants demandant l’asile si les restrictions sanitaires devaient prendre fin.

L’immigration et la production de fentanyl émanant des laboratoires mexicains et se dirigeant vers les États-Unis et le Canada devraient figurer parmi les sujets abordés lorsque Biden et le premier ministre Justin Trudeau seront accueillis par le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador lors d’un sommet de deux jours débutant lundi.