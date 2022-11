Les Cubains et les Nicaraguayens multiplient les passages frontaliers illégaux

SAN DIEGO (AP) – Les autorités américaines ont arrêté des migrants plus de 230 000 fois à la frontière mexicaine en octobre, le troisième mois le plus élevé de la présidence de Joe Biden au milieu d’un nombre croissant de Cuba, du Nicaragua, de Colombie et d’autres pays.

Moins de Vénézuéliens sont venus après que l’administration Biden a introduit de nouvelles restrictions d’asile le 12 octobre, mais l’augmentation des arrivées d’autres pays a plus que compensé cette baisse, selon les chiffres publiés lundi soir.

Les autorités ont arrêté des migrants 230 678 fois le mois dernier, en hausse de 1,4 % par rapport à 227 547 en septembre et au plus haut depuis mai, ont indiqué les douanes et la protection des frontières américaines.

Les Cubains ont remplacé les Vénézuéliens en tant que deuxième nationalité après les Mexicains, prolongeant le plus grand vol de l’île des Caraïbes vers les États-Unis depuis l’ascenseur à bateaux de Mariel en 1980.

Les Cubains ont été contrôlés 28 848 fois, en hausse de 10 % par rapport à septembre. Leur présence est une préoccupation majeure pour les responsables américains, arrivés lundi à La Havane pour des entretiens avec des responsables cubains sur la migration.

Les Vénézuéliens étaient la troisième nationalité en importance alors que les flux ont diminué après le 12 octobre, lorsque le Mexique a commencé à accepter les Vénézuéliens qui entrent illégalement aux États-Unis et sont expulsés en vertu d’une règle de l’ère Trump qui refuse le droit de demander l’asile au motif d’empêcher la propagation du COVID-19. Le CBP a déclaré que les arrivées vénézuéliennes étaient tombées à environ 300 par jour à la fin octobre, contre environ 1 100 avant les nouvelles restrictions.

Les Nicaraguayens étaient la quatrième nationalité la plus importante, juste derrière les Vénézuéliens. Ils ont été arrêtés 20 917 fois, en hausse de 15 % par rapport à septembre.

Les chiffres ont été publiés deux jours après la démission forcée de Chris Magnus en tant que commissaire de la plus grande agence d’application de la loi aux États-Unis. L’ancien chef de la police de Tucson, en Arizona, était en poste depuis moins d’un an.

“Les rencontres de demandeurs d’asile cubains et nicaraguayens fuyant leurs régimes autoritaires continuent d’être à un niveau historique”, a déclaré Troy Miller, commissaire par intérim du CBP. “Cela reflète le défi qui s’empare de l’hémisphère, alors que les populations déplacées fuient l’autoritarisme, la corruption, la violence et la pauvreté.”

Il y avait moins de migrants du Guatemala et du Honduras – des pays qui ont historiquement envoyé un grand nombre de migrants – mais davantage venaient d’autres parties du monde.

Les Colombiens ont été contrôlés 17 195 fois, le cinquième en importance, en hausse de 25 % par rapport à septembre. Au milieu de la guerre en Ukraine, les Russes ont été arrêtés 3 879 fois, en hausse de 48 % par rapport à septembre.

Près de 80 000 migrants ont été expulsés en octobre en vertu de l’interdiction d’asile liée à la pandémie connue sous le nom de Titre 42, portant le nombre total d’expulsions à plus de 2,4 millions depuis mars 2000. La règle a été appliquée le plus lourdement aux nationalités que le Mexique accepte. Outre les Mexicains, le Mexique admet des Guatémaltèques, des Honduriens, des Salvadoriens et, plus récemment, des Vénézuéliens.

Elliot Spagat, Associated Press