Les Cubains et les Nicaraguayens conduisent la migration vers la frontière américaine en novembre

SAN DIEGO (AP) – Les passages frontaliers illégaux par les Cubains et les Nicaraguayens ont fortement augmenté en novembre tandis que les flux migratoires globaux ont peu changé par rapport à octobre, ont déclaré vendredi les autorités américaines.

L’instantané est le dernier compte rendu détaillé de qui traverse la frontière depuis le Mexique au milieu des préparatifs pour mettre fin à l’interdiction d’asile de l’ère Trump. Il s’agit du troisième décompte mensuel le plus élevé de la présidence de Joe Biden.

Les migrants se sont vu refuser la possibilité de demander l’asile en vertu du droit américain et international 2,5 millions de fois depuis mars 2020 en vertu du titre 42, une règle de santé publique visant à empêcher la propagation du COVID-19. Il devait se terminer il y a deux jours jusqu’à ce que le juge en chef de la Cour suprême, John Roberts, annonce une suspension temporaire.

Les Cubains, qui quittent la nation insulaire dans leur plus grand nombre en six décennies, ont été arrêtés 34 675 fois à la frontière américaine avec le Mexique en novembre, en hausse de 21 % par rapport à 28 848 fois en octobre.

Les Nicaraguayens, une des principales raisons pour lesquelles El Paso, au Texas, est devenu le corridor le plus fréquenté pour les passages illégaux, ont été arrêtés 34 209 fois, en hausse de 65 % par rapport à 20 920 en octobre.

Dans l’ensemble, les douanes et la protection des frontières ont recensé 233 740 rencontres avec des migrants, en hausse de 1 % par rapport à 231 294 en octobre. Les Mexicains étaient la nationalité la plus importante, suivis des Cubains et des Nicaraguayens. Les Équatoriens ont été arrêtés 11 831 fois, en hausse de 68 % par rapport à 7 031 fois.

Les coûts élevés, les relations diplomatiques tendues et d’autres considérations ont compliqué les efforts de l’administration Biden pour utiliser le titre 42 sur certaines nationalités, notamment les Cubains et les Nicaraguayens.

Les Vénézuéliens ont été beaucoup moins vus après que le Mexique a accepté le 12 octobre de commencer à accepter les personnes expulsées des États-Unis en vertu du titre 42. Ils ont été arrêtés 7 931 fois, en baisse de 64 % par rapport à 22 045 en octobre.

Les Russes ont été arrêtés 5 507 fois, en hausse de 42 % par rapport à 3 879. La grande majorité a été autorisée à entrer aux États-Unis en vertu des exemptions du titre 42 à San Diego. L’Associated Press a rapporté la semaine dernière que le CBP accordait 40 exemptions par jour à un groupe privé pour sélectionner des personnes et que le groupe facturait de l’argent aux russophones pour les aider à les faire entrer dans le pays.

Le CBP a déclaré vendredi que ceux “qui ne sont pas en mesure d’établir une base légale pour rester aux États-Unis seront rapidement expulsés” après la fin du titre 42. La semaine dernière, les autorités ont signalé un traitement plus rapide des migrants détenus à la frontière, davantage de tentes de détention temporaire, des augmentations de personnel et une augmentation des poursuites pénales contre les passeurs.

Elliot Spagat, Associated Press