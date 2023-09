Les Cubains défilent à New York pour protester contre la présence du chef de l’île aux Nations Unies

Des dizaines de Cubains ont défilé jeudi à Manhattan, aux cris de « Liberté pour Cuba » et « A bas le communisme », pour protester contre la présence du président trié sur le volet, Miguel Díaz Canel, à New York pour assister à l’assemblée générale des Nations Unies cette semaine.

« Le peuple cubain n’a aucun droit humain, et le plus triste c’est qu’à quelques pâtés de maisons d’ici, aux Nations Unies, la communauté internationale est complice », a déclaré Alian Collazo, coordinateur de la Marche cubaine pour la liberté, l’un des groupes organiser la manifestation.

« Il y a des milliers de prisonniers politiques, y compris des enfants de moins de 18 ans, en prison politique pour avoir fait ce que je fais ici », a-t-il crié dans un mégaphone.

Díaz-Canel est arrivé dimanche aux États-Unis pour participer à plusieurs événements de haut niveau aux Nations Unies, abordant le changement climatique, la dette des pays en développement et la santé universelle, tout en saisissant chaque occasion pour dénoncer l’embargo américain contre l’île. . Mais les exilés cubains venus aux États-Unis fuyant la pauvreté, le manque de libertés et l’endoctrinement communiste depuis plus de 60 ans affirment que les Nations Unies ne devraient pas inviter des dirigeants autoritaires.

« Nous sommes venus dire ce que Díaz-Canel n’a pas dit à l’intérieur de ce bâtiment », a déclaré une autre coordinatrice de la protestation, la militante Rosa María Payá, qui dirige Cubadecide, une initiative visant à organiser un plébiscite à Cuba pour décider de l’avenir du pays. « Nous sommes ici pour élever la voix des plus d’un millier de Cubains qui l’ont fait entendre pour nous et qui sont aujourd’hui en prison, portant l’honneur et le décorum de tout le peuple cubain. »

Dariel Fernández, membre du conseil communautaire local de Miami-Dade et qui dirige le groupe pro-démocratie Somos Más, a déclaré que Díaz-Canel était venu aux Nations Unies « pour mentir au monde » sur la situation réelle sur l’île et que la « dictature meurtrière » était à l’origine de l’érosion de la démocratie dans d’autres pays d’Amérique latine comme le Venezuela et le Nicaragua.

Le sénateur républicain de l’État de Floride, Alexis Calatayud, porte une pancarte lors d’une manifestation contre le dirigeant cubain Miguel Díaz-Canel à New York, le 21 septembre 2003.

Le sénateur républicain de Floride, Alexis Calatayud, a également participé à la manifestation en portant une pancarte avec les visages de certains prisonniers politiques à Cuba.

Les manifestants brandissaient également des banderoles accusant Cuba de soutenir l’invasion de l’Ukraine par la Russie en envoyant des Cubains y combattre, à la suite d’une fuite en ligne de documents, dont plusieurs photos de passeports montrant que la Russie recrute des mercenaires cubains. Cuba a nié toute implication et a déclaré qu’elle enquêtait sur un réseau de trafic d’êtres humains, mais l’ambassadeur de l’île à Moscou a été cité par les médias russes affirmant que son pays ne s’opposait pas aux efforts de recrutement. Les déclarations de l’ambassadeur ont suscité une rare réprimande publique de la part du ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodríguez, qui a déclaré que le gouvernement cubain était contre le « mercenariat ».

Cuba est un proche allié de la Russie, et tandis que les Cubains manifestaient dans les rues jeudi, Rodríguez rencontrait le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov à l’ONU. Rodríguez a publié une déclaration assurant « l’excellent état des relations bilatérales et la volonté mutuelle d’approfondir les relations économiques, des liens commerciaux, financiers et de coopération au bénéfice des deux peuples.

Des militants cubains lors d’une marche de protestation à New York le 21 septembre 2003 contre la présence du dirigeant cubain Miguel Díaz-Canel, qui s’est rendu aux États-Unis pour participer à plusieurs événements aux Nations Unies.

Les manifestants devaient assister jeudi après-midi à une table ronde sur les violations des droits de l’homme sur l’île organisée par CubaDecide et la Fondation des droits de l’homme au Columbia University Club, une association d’anciens élèves. Mais le club a annulé l’événement, disant à Payá qu’elle « avait porté une protestation à la porte du club », a-t-elle déclaré. Le club n’a pas répondu à un e-mail demandant des éclaircissements sur sa décision.

Mais la manifestation s’est poursuivie devant la mission cubaine auprès de l’ONU, tout comme l’événement sur les droits de l’homme, reprogrammé dans un autre lieu, l’hôtel Knickerbocker.

Les personnes présentes ont entendu parler des conditions difficiles dans lesquelles Cuba maintient José Daniel Ferrer, l’un des principaux dirigeants de l’opposition de l’île, arrêté alors qu’il tentait de se joindre aux manifestations en faveur de la démocratie dans toute l’île en juillet 2021.

Ferrer survit « dans des conditions extrêmes et cruelles, confiné dans une minuscule cellule dans des conditions insalubres et au secret pendant plusieurs mois », a déclaré sa fille, Martha Beatriz Ferrer, qui vit aux États-Unis.

Les intervenants ont également évoqué les exécutions extrajudiciaires et l’absence d’un système judiciaire indépendant, ainsi que le soutien du gouvernement cubain à l’espionnage chinois contre les États-Unis et à l’invasion russe de l’Ukraine.

Le panel, modéré par Payá, comprenait des avocats, des militants et des experts des droits de l’homme qui ont parlé des difficultés liées à la recherche de responsabilités pour la mort du dissident cubain Oswaldo Payá, qui a probablement été tué par des agents de la sécurité de l’État cubain, selon une conclusion récente du Organisation des États américains dans un rapport qui a duré des années.

« Malheureusement, c’est à cette vitesse que tournent les rouages ​​de la justice en Amérique latine », a déclaré Javier El-Hage, directeur juridique de la Human Rights Foundation, une organisation à but non lucratif qui promeut les droits de l’homme dans les sociétés fermées. « C’est l’une des choses que nous, en tant que collectif qui croit aux droits de l’homme, devons résoudre. »

Kerry Kennedy, fille de Robert F. Kennedy et dirigeante de l’organisation Robert F. Kennedy Human Rights, a critiqué les Nations Unies pour avoir accordé à Cuba un siège au Conseil des droits de l’homme pendant 15 ans malgré le bilan de l’île. La Fondation a dirigé l’effort juridique visant à porter le cas de Payá devant la Commission interaméricaine des droits de l’homme de l’OEA.

« Le meurtre de Payá illustre jusqu’où le régime cubain est prêt à aller pour étouffer la dissidence », a déclaré Kennedy. « La communauté internationale porte une certaine responsabilité, non seulement en raison de son incapacité à demander des comptes à Cuba, mais aussi en acceptant de manière inexcusable Cuba comme membre du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, non pas une fois, mais encore et encore. »

Elle a déclaré que les recommandations de la commission, notamment les réparations accordées à la famille de Payá et la responsabilité des personnes impliquées dans sa mort, étaient « en grande partie symboliques » car le gouvernement cubain ne les suivrait probablement pas. Néanmoins, « elles doivent avoir des conséquences sur la position de Cuba en tant qu’influenceur dans les espaces décisionnels clés comme les Nations Unies ».

Se tournant vers Payá, qu’elle a félicité pour « ne jamais abandonner » dans sa quête de justice pour son père, elle a déclaré : « En tant que personne dont le propre père a été tué par des terroristes, je suis profondément émue par votre engagement. »