Les cryptomonnaies : un raccourci pour investir dans le sport

Le secteur des cryptomonnaies ne cesse de gagner du terrain au fil des jours. Les firmes crypto font le maximum pour étendre et asseoir leurs techniques de markéting pour de meilleurs rendements. Dans ce registre, on voit se propager une nouvelle tendance qui consiste à conclure des partenariats avec des acteurs sportifs de tous genres. Que ce soient le football, le basketball, la Formule 1 ou encore le e-sport, aucun domaine ne leur résiste. Nous faisons donc un tour d’horizon sur ces partenariats entre les firmes crypto et les entreprises ou équipes sportives.

Pourquoi un sponsoring dans le sport ?

Ce n’est un secret pour personne que le domaine du sport est celui qui génère les plus gros budgets au monde. Ceux-ci sont donc constamment à la recherche de gros sponsors qui puissent les accompagner. Connaissant donc la manne financière que représente l’industrie des cryptomonnaies, c’est alors la meilleure option qui s’offre. Depuis que cette connexion s’est établie, on observe une croissance qui devrait atteindre des milliards d’ici quelques années. L’autre nécessité de ce genre de partenariat est la poussée des actifs numériques qui continuent de prendre de la valeur.

Quelques grands chantiers de sponsoring

A peine entrée dans le monde du sport, plusieurs écuries de sports ont pris d'assaut ces firmes qui se positionnent comme de sérieux sponsors sur le court et le long terme. En voici quelques gros chantiers.

La saga crypto dans le football

Entre les entreprises de cryptomonnaies et les clubs sportifs, on dirait un mariage parfait. De grandes firmes comme Crypto.com, Socios.com ou encore Binance font la belle et se positionnent en tête de peloton des plus grands sponsors des équipes de football. La société de blockchain Socios.com a de nombreux partenariats avec des équipes telles que Manchester City, FC Barcelone, le PSG ou encore la Juventus de Turin. Il en est de même pour l’entreprise Crypto.com qui a conquis les cœurs des grands clubs d’Europe. On peut clairement voir le logo de Crypto.com affiché en lettre d’or au Parc des Princes. Binance de son côté, l’allie avec la Lazio de Rome. En dehors de ces grands partenariats, on peut évoquer l’accord entre Manchester United et Tezos et celui de Manchester City et OKX. La liste est longue. De plus en plus de clubs optent même pour une pièce personnelle.

La Formule 1 et le show des entreprises crypto

Les cryptomonnaies ont définitivement trouvé leur place en F1, le plus grand sport automobile au monde. Presque toutes les écuries ont été prises d’assaut par des sociétés de développement de cryptomonnaies. C’est Crypto.com qui s’arroge la bonne part avec non seulement des partenariats avec l’équipe Aston Martin, Red Bull et Ferrari, mais aussi en étant le partenaire officiel de la Formule 1. De leur côté, Red Bull travaille aussi avec Bybit, tandis que Ferrari s’associe avec la société de blockchain Velas. Tezos a aussi réussi à s’allier avec l’écurie McLaren Racing qui est en compétition aussi bien en F1 qu’en IndyCar. Les sociétés de cryptomonnaies Floki et Fantom Blockchain ont respectivement conclu des accords avec les équipes Alpha Romero et Alpha Tauri.

Coinbase, le chouchou de la NBA

Comment finir cette rubrique sans évoquer l’incroyable accord entre la National Basketball Association (NBA) et la cryptomonnaie Coinbase. Cet accord permet à la société d’échange de cryptomonnaies d’avoir accès à toutes les plateformes de la NBA et de tous ses dérivés. Les transactions de ce parrainage ne sont pas dévoilées, mais cela augure de bonnes choses pour les deux parties. C’est une bonne occasion pour la société de cryptomonnaies d’accroître sa visibilité pour une économie améliorée.