Les crypto-monnaies sont sous pression alors que les investisseurs digèrent les retombées du FTX ; Solana perd encore 20%

Bitcoin et éther , les deux plus grandes pièces par capitalisation boursière, ont respectivement baissé de 4% et 7%, selon Coin Metrics. Lors de la session précédente, ils ont chuté de pourcentages à deux chiffres et le bitcoin est tombé à un creux de deux ans de 17 300,80 $. Il a atteint son sommet historique de 17 585,25 $ il y a un an jeudi.

L’empire SBF s’est rapidement effondré après qu’un rapport la semaine dernière a montré qu’une grande partie du bilan d’Alameda était concentrée dans FTX Token (TTF ), le token natif de la plateforme de trading FTX. Après quelques affrontements sur Twitter avec SBF, le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a annoncé que sa société se déchargeait de la FTT dans ses livres, entraînant une ruée sur la populaire bourse FTX et une crise de liquidité.

Le FTT était en baisse de 10% mercredi, après avoir chuté de plus de 75% la veille.

La bombe est susceptible de faire reculer l’industrie de la cryptographie, mais dans quelle mesure reste à voir. Les analystes prévoient un examen réglementaire plus approfondi des bourses offshore, où se déroule la majorité des échanges de dérivés cryptographiques. On ne sait pas non plus dans quelle mesure la contagion financière se répandra dans le reste du marché.

De plus, Bankman-Fried avait récemment développé une réputation de “chevalier blanc” dans l’industrie en venant à la rescousse d’entreprises de services de cryptographie comme BlockFi et Voyager qui n’ont presque pas survécu à la contagion cryptographique de ce printemps.

Pour les nouveaux venus sur le marché de la cryptographie, lui et FTX sont devenus les visages de l’industrie, obtenant les droits de dénomination du stade de l’équipe de basket-ball Miami Heat l’année dernière, faisant de Tom Brady et Giselle Bündchen les ambassadeurs de la société et devenant un mégadonateur de Democratic politique.

“Compte tenu de la nature publique du PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, et de la taille de FTX, nous pensons que les événements de la semaine pourraient entraîner une certaine perte de confiance des consommateurs dans l’industrie de la cryptographie, au-delà de celle observée à la suite du 3AC, Celsius, et les événements Voyager qui ont eu lieu plus tôt cette année », surtout si la contagion s’installe et que les prix de la cryptographie continuent de baisser, ont déclaré mardi les analystes de KBW dans une note. “Il faudra peut-être du temps aux clients pour regagner la confiance dans l’industrie, au sens large (et nous pensons que la réglementation pourrait y contribuer).”