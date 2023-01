Les crypto-monnaies sont des jeux d’argent, leur valeur n’est qu’imaginaire : le gouverneur de la RBI

Le gouverneur de la Banque de réserve, Shaktikanta Das, a réitéré vendredi son appel à une interdiction pure et simple des crypto-monnaies, affirmant qu’il ne s’agissait “que de jeux de hasard” et que leur “valeur perçue n’est rien d’autre qu’un faux-semblant”.

Pour renforcer son opposition à ces monnaies et aussi pour prendre une longueur d’avance sur les autres banques centrales, la RBI a récemment lancé sa propre monnaie numérique (monnaie numérique de la banque centrale), sous la forme d’e-roupie sur un mode pilote, d’abord pour le commerce de gros en fin octobre dernier et un mois plus tard pour les clients particuliers.

S’exprimant lors d’un événement Business Today ce soir ici, M. Das a réitéré la nécessité d’une interdiction pure et simple des cryptos en disant que bien que ceux qui le soutiennent l’appellent un actif ou un produit financier, il n’y a aucune valeur sous-jacente, pas même une tulipe (faisant allusion au Explosion hollandaise de la manie des tulipes au début du siècle dernier).

«Chaque actif, chaque produit financier doit avoir un sous-jacent (valeur) mais dans le cas de la cryptographie, il n’y a pas de sous-jacent… pas même une tulipe… et l’augmentation du prix du marché des cryptos est basée sur l’imaginaire. Donc, tout ce qui n’a aucun sous-jacent, dont la valeur dépend entièrement de la simulation, n’est rien d’autre que de la spéculation à 100% ou, pour le dire très crûment, c’est du jeu », a déclaré le gouverneur.

«Puisque nous n’autorisons pas les jeux d’argent dans notre pays, et si vous voulez autoriser les jeux d’argent, traitez-les comme des jeux d’argent et établissez les règles du jeu. Mais la crypto n’est pas un produit financier », a affirmé M. Das.

Avertissant que la légalisation des cryptos conduira à une plus grande dollarisation de l’économie, il a déclaré que les cryptos se faisant passer pour un produit financier ou un actif financier, est un argument complètement déplacé.

En l’expliquant, il a déclaré que la principale raison macroéconomique de les interdire est que les cryptos ont le potentiel et les caractéristiques de devenir un moyen d’échange ; un échange de faire une transaction.

Étant donné que la plupart des cryptos sont libellés en dollars, et si vous leur permettez de croître, imaginez une situation où, disons, 20 % des transactions dans une économie se déroulent via des cryptos émises par des entreprises privées.

Les banques centrales perdront le contrôle de ces 20 % de la masse monétaire dans l’économie et leur capacité à décider de la politique monétaire et à décider des niveaux de liquidité. Dans cette mesure, l’autorité des banques centrales sera minée, cela conduira à une dollarisation de l’économie.

“S’il vous plaît, croyez-moi, ce ne sont pas des signaux d’alarme vides. Il y a un an, à la Reserve Bank, nous avions dit que tout cela risquait de s’effondrer plus tôt que plus tard. Et si vous voyez les développements au cours de la dernière année, culminant dans l’épisode FTX, je pense que je n’ai pas besoin d’ajouter quoi que ce soit de plus », a déclaré M. Das.

À la question de savoir s’il voit une menace pour la sûreté et la sécurité des banques dans la numérisation accrue des paiements, M. Das a déclaré que les banques doivent veiller à ne pas être avalées par les grandes technologies qui contrôlent aujourd’hui la plupart des transactions numériques.

« Les questions de confidentialité des données et les questions de robustesse de l’infrastructure technologique des banques doivent être au centre des préoccupations des banques. Étant donné que de nombreuses banques sont activement engagées avec de nombreuses grandes technologies, leur défi est de veiller à ce que cela ne conduise pas à une situation où les banques sont englouties par la grande technologie. Les banques devraient prendre leurs propres décisions et ne pas être autorisées à être dominées par les grandes technologies », a déclaré M. Das.

À propos de la CBDC actuellement à l’essai, il a déclaré que les banques centrales émettaient des monnaies numériques sont l’avenir de l’argent et que son adoption peut aider à économiser sur les coûts de logistique et d’impression.

“Je pense que la CBDC est l’avenir de l’argent”, a déclaré le gouverneur, ajoutant “puisque de nombreuses banques centrales y travaillent / y travaillent et nous ne pouvons pas être laissés pour compte, mais en même temps, nous devons nous assurer que sa technologie est robuste et très sûr et assurez-vous qu’il n’est pas cloné ou contrefait.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est générée automatiquement à partir d’un flux syndiqué.)