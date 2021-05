Les crypto-monnaies proches d’un grand jalon par rapport à l’or selon le décompte d’une entreprise de Wall Street

La crypto s’est généralisée grâce au soutien des entreprises et des acteurs institutionnels, et les investisseurs considèrent de plus en plus les monnaies numériques comme une réserve de valeur fiable et un moyen de diversifier leurs portefeuilles. Le Bitcoin, la plus grande crypto-monnaie, s’est négocié autour de 43300 dollars mardi, plaçant sa capitalisation boursière à environ 800 milliards de dollars, selon les données de Coin Metrics.

«Les investisseurs doivent trouver des flux de rendement capables de couvrir le risque de dépréciation et de diversifier le risque boursier à des niveaux d’inflation plus élevés. Ces actifs [cryptocurrencies] pourrait avoir le potentiel pour remplir cette fonction », a déclaré mardi la firme dans une note aux clients.

Les taureaux cryptographiques ont longtemps défendu le bitcoin comme un remplacement moderne de l’or, et par une mesure, le nouveau marché est déjà sur le point de surpasser les lingots à cet égard.

Mais Bernstein n’a pas tardé à noter que l’or et les monnaies numériques ont d’autres utilisations. Lorsque les bijoux en or sont jetés dans l’équation, la valeur marchande du métal précieux est plus proche de 8000 milliards de dollars, selon les calculs de Bernstein, ce qui en fait environ quatre fois la taille de l’univers cryptographique.

De plus, il existe des différences importantes entre les crypto-monnaies. Bernstein a déclaré que le bitcoin est principalement utilisé comme réserve de valeur, tandis que d’autres monnaies numériques telles que ethereum ont des fonctionnalités au-delà d’être détenues en tant qu’investissement.

L’appel de Bernstein fait écho aux commentaires de grands gestionnaires de fonds qui ont souligné la facilité avec laquelle le bitcoin est échangé comme le rendant potentiellement plus attrayant que l’or en tant qu’actif refuge et se protéger contre l’inflation.

« Il est facilement transportable et peut être envoyé n’importe où dans le monde si vous avez un téléphone intelligent, c’est donc une bien meilleure version, en tant que réserve de valeur, que l’or », a déclaré Bill Miller, fondateur et directeur des investissements chez Miller Value Partners. CNBC en avril.

« Il [bitcoin] est tellement plus fonctionnel que de passer une barre d’or », a noté Rick Rieder, directeur des investissements des titres à revenu fixe mondiaux chez BlackRock.

Pourtant, des questions demeurent autour de la viabilité à long terme de Bitcoin, y compris du point de vue réglementaire et environnemental. La semaine dernière, les prix du bitcoin ont chuté après que le PDG de Tesla, Elon Musk, ait déclaré que la société suspendait l’acceptation de la crypto-monnaie comme moyen de paiement pour les véhicules en raison de « l’utilisation croissante de combustibles fossiles pour l’extraction de bitcoins ». Musk a par la suite précisé lundi que la société n’avait vendu aucune de sa position en bitcoins, qui a été révélée pour la première fois en février comme valant 1,5 milliard de dollars.

Tournée vers l’avenir, Harshita Rawat de Bernstein a déclaré qu’elle pensait que le bitcoin pouvait remplacer l’or une fois que certaines des questions réglementaires et environnementales auront été résolues.

«Le Bitcoin peut plus facilement être utilisé comme réserve de valeur dans n’importe quelle partie du monde (en particulier dans les pays où les monnaies fiduciaires sont instables) et est très liquide», a-t-elle noté, soulignant le réseau 24×7 de la crypto-monnaie et les transactions quasi instantanées. « Les implications en tant que réserve de valeur, en particulier dans certains pays / régimes, sont importantes. »

Elle a déclaré que le bitcoin et les crypto-monnaies plus généralement ont « atteint un point de basculement » en termes « d’adoption institutionnelle / de détail, d’investissements en dollars, de talents travaillant dans l’industrie et de liquidité ».

Cela dit, le collègue de Rawat, Inigo Fraser-Jenkins, est moins sûr de la façon dont les investisseurs verront finalement le bitcoin à long terme. Entre autres choses, il a souligné l’histoire de 5000 ans de l’or, par rapport aux investisseurs qui ne considèrent que récemment le bitcoin comme capable de conserver sa valeur.

Il fait valoir qu’il faudra de nombreuses années avant que le bitcoin puisse établir une confiance suffisamment répandue pour en faire un véritable actif refuge. « Il y a ici de très vastes problèmes économiques, juridiques et culturels en jeu. Toute affirmation selon laquelle ceux-ci peuvent être surmontés en peu de temps semble difficile à accepter étant donné leur profonde nature sociale », a-t-il déclaré.

Devenez un investisseur plus intelligent avec CNBC Pro.

Obtenez des sélections d’actions, des appels d’analystes, des interviews exclusives et un accès à CNBC TV.

Inscrivez-vous pour démarrer un essai gratuit aujourd’hui

– Michael Bloom de CNBC a contribué au reportage.