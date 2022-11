Les crypto-monnaies plongent pour la deuxième journée consécutive au milieu des retombées de la fusion abandonnée de Binance et FTX

Les prix des crypto-monnaies ont plongé pour la deuxième journée consécutive après que l’échange de crypto Binance a annoncé qu’il se retirait d’un accord pour acheter son rival défaillant FTX Trading.

Le bitcoin a chuté à son plus bas niveau en deux ans après que Binance a confirmé des rumeurs antérieures et des informations selon lesquelles il était prêt à se retirer de l’accord FTX, conclu entre les PDG des deux bourses mardi. L’accord dépendait de la capacité de Binance à effectuer une vérification préalable du bilan de FTX.

Après un premier examen, Binance a déclaré mercredi dans un communiqué qu’il avait des préoccupations importantes qui l’ont convaincu de se retirer de l’accord.

“Au début, notre espoir était de pouvoir aider les clients de FTX à fournir des liquidités, mais les problèmes échappent à notre contrôle ou à notre capacité à aider”, a déclaré Binance.

Le prix du bitcoin a plongé de plus de 13% à 15 840 $ US, selon CoinDesk, son plus bas niveau depuis novembre 2020. Il avait dépassé 20 000 $ US plus tôt dans la semaine. L’autre crypto-monnaie majeure, Ethereum, a chuté de 13%.

Une publicité pour la crypto-monnaie bitcoin est affichée dans une rue de Hong Kong le 17 février. (Kin Cheung/Associated Press)

FTX avait accepté de se vendre à Binance après avoir connu l’équivalent en crypto-monnaie d’une course bancaire. Les clients ont fui l’échange après s’être inquiétés de savoir si FTX disposait d’un capital suffisant.

La vente soudaine a été une tournure des événements choquante pour le PDG et fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, qui a été salué comme un peu un sauveur plus tôt cette année lorsqu’il a aidé à consolider un certain nombre de sociétés de crypto-monnaie qui ont rencontré des problèmes financiers.

Le propre jeton cryptographique de FTX, connu sous le nom de FTT, a plongé de plus de 50 % dans les rapports. Le jeton, qui vaut maintenant environ 2,50 $ US, valait 10 fois ce montant il y a seulement une semaine. Une grande partie des préoccupations des investisseurs en crypto visaient à savoir si le bilan de FTX était saturé de jetons FTT de plus en plus sans valeur, dont la valeur totale ne dépasserait pas le passif de la bourse, rendant effectivement FTX insolvable.

Selon Bloomberg News et d’autres médias, FTX fait apparemment l’objet d’une enquête de la part des autorités américaines sur la manière dont il a géré les dépôts des clients.

Les actions des bourses cotées en bourse exposées à la cryptographie ont également plongé dans les développements. Les actions de Robinhood ont clôturé d’environ 14 % et les actions de Coinbase ont perdu environ 10 %.

FTX est la dernière société de crypto-monnaie cette année à subir une pression financière, car la valeur des actifs cryptographiques s’est effondrée. Parmi les autres échecs, citons Celsius, une société semblable à une banque qui a accepté des dépôts cryptographiques en échange de rendement, ainsi qu’un fonds spéculatif basé en Asie connu sous le nom de Three Arrows Capital.