Des fissures se forment dans l’espace de la crypto-monnaie.

Le marché global de la cryptographie a perdu plus de 200 milliards de dollars lors de la séance de négociation de vendredi après que des informations aient fait surface selon lesquelles le président Joe Biden chercherait à augmenter les impôts sur les plus-values ​​des investisseurs millionnaires pour financer d’autres initiatives politiques.

Les analystes du marché étaient largement divisés sur l’impact de cette décision. Voici comment cinq d’entre eux, dont Jim Cramer de CNBC, ont réagi:

Tim Draper, fondateur et associé directeur de Draper Associates, a fait part de ses préoccupations concernant la productivité:

« Je pense juste, à quoi pensent-ils? Parce qu’en fait, des impôts plus élevés ont tendance à faire baisser les revenus. Donc, pour le moment, ils ont besoin de beaucoup de revenus. Ils impriment de l’argent. Et si vous augmentez les impôts, cela réduit les la motivation des gens. Si vous travaillez vers un objectif, vous êtes une start-up et vous dites: «Je vais construire quelque chose de grande valeur», puis vous vous rendez compte que le gouvernement en prend plus de la moitié , vous travaillez jusqu’en juillet avant même d’avoir commencé à travailler pour vous-même et cette motivation commence à diminuer. «

Blair Effron, associé et co-fondateur de Centerview Partners, a conseillé d’attendre de voir le paquet fiscal de Biden dans sa forme finale:

« Je pense que nous devrions prendre du recul et voir comment l’ensemble du paquet fiscal s’articule. Vous avez évidemment un Sénat 50-50. Je pense qu’il va y avoir beaucoup de négociations dans les deux sens. L’administration l’a déjà indiqué. Les républicains sont venus en dehors [Thursday] avec un paquet d’infrastructure de 600 milliards de dollars. … Nous devons supposer que le nombre total lorsque nous aurons terminé, tant en termes d’infrastructure, sera plus faible qu’en termes de comment payer avec les impôts sera également inférieur. «

Cramer, animateur de « Mad Money » de CNBC, ne s’inquiétait pas trop des marchés:

«Cela n’affecte pas les entreprises. Je ne suis pas Warren Buffett et je ne le serai jamais, je ne peux pas prétendre, mais les entreprises… sont ce dont nous devons nous inquiéter et les entreprises ne sont pas touchées par la levée de plus-values ​​pour 0,3% de la population. . «

Nassim Nicholas Taleb, éminent conseiller scientifique chez Universa Investments, a déclaré que les hausses d’impôts pourraient être plus neutralisantes que prévu:

«Un grand nombre de ces gains fiscaux ou tentatives de hausse des revenus par les gouvernements sont naïfs. Il y a effectivement parfois un effet neutre que vous augmentez le taux d’imposition et ensuite les revenus restent les mêmes.… En ce qui concerne le risque de marché et des trucs comme ça, je pense que c’est Nous avons déjà des problèmes en dehors de ces changements fiscaux. Nous avons des problèmes sur les marchés. Nous sommes assis sur de la dynamite. Nous ne savons pas si cela prendra 30 ans ou deux mois avant d’en ressentir les effets. «

Ryan Selkis, PDG de la société de données cryptographiques Messari, a souligné un coin du marché de la cryptographie où les investisseurs pourraient se cacher:

«Pour le meilleur ou pour le pire, quand vous regardez ces cycles historiquement, tout monte au même rythme et ensuite, lorsque la marée s’éteint, vous commencez à voir quels actifs ont en fait des fondamentaux intéressants à long terme. Donc, je pense comme nous regardez autour de la classe d’actifs, Bitcoin et Ethereum sont évidemment vos indicateurs. Mais si vous pensez à ce problème de gains en capital, l’une des conséquences imprévues pourrait être que plus de capital est enfermé dans cet écosystème cryptographique à long et moyen terme. être à l’avantage de toute cette nouvelle catégorie d’actifs. Ils sont appelés actifs DeFi – essentiellement, être en mesure d’emprunter sur des avoirs cryptographiques existants plutôt que de les vendre et de déclencher une infraction imposable. Vous pourriez avoir des taux d’intérêt structurellement plus élevés, vous pourriez avoir une meilleure configuration fiscale pour investir dans ces actifs et ces protocoles dans cet écosystème plutôt que de retirer de l’argent de l’équation. «

