Les crypto-monnaies peuvent être un outil pour créer un patrimoine personnel à long terme

Une représentation visuelle des monnaies numériques. Yuriko Nakao | Getty Images

Même s'il s'agit d'un actif très volatil, la crypto-monnaie peut aider les investisseurs à créer de la richesse, surtout s'ils investissent dans des pièces numériques à long terme. C'est un jeu de portefeuille qui a gagné du terrain ces derniers mois et rattrape le commerce des actions comme quelque chose que les Américains recherchent pour accroître leur richesse. Quelque 13% des Américains ont acheté ou échangé des crypto-monnaies au cours de l'année écoulée, selon une récente enquête de NORC, un groupe de recherche de l'Université de Chicago. Au cours de la même période, 24% ont négocié des actions, selon l'étude. Le bitcoin s'est effondré ces derniers temps, mettant en évidence la nature volatile de nombreuses pièces numériques. Vendredi, l'actif est tombé à environ 32 000 $ par pièce, mais a rebondi à environ 40 000 $ lundi, le prix le plus élevé qu'il ait atteint depuis juin. Mardi, la crypto-monnaie s'est à nouveau effondrée, s'échangeant de 5% autour de 37 000 $.

10 emplois à domicile qui paient à six chiffres Il s’agit d’une forte baisse par rapport au sommet historique d’environ 63 000 $ atteint à la mi-avril. Pourtant, le bitcoin a augmenté d’environ 30% depuis le début de l’année. « Il a sa place, en particulier pour les plus jeunes », a déclaré Tyrone Ross, PDG d’Onramp Invest, un fournisseur de technologie de gestion de « crypto-actifs » pour les conseillers financiers. Fait partie d’un portefeuille et d’un plan plus vaste Bien sûr, investir dans les crypto-monnaies devrait passer après un plan financier solide qui comprend des économies d’urgence et une solide planification de la retraite, selon Ross. « Ayez d’abord un plan financier et déterminez où la crypto s’intègre dans cela », a déclaré Ross. « Si vous n’avez pas de plan, que faites-vous ? » Une fois que cela est en place, cependant, il peut être judicieux pour les investisseurs de considérer la cryptographie comme un élément clé de leur portefeuille à long terme.

En raison de la nature volatile de la crypto-monnaie, les experts financiers la recommandent généralement aux investisseurs férus de technologie qui se consacrent à l’apprentissage de l’actif et ont beaucoup de temps pour surmonter les hauts et les bas. Ensuite, certaines des mêmes règles d’investissement en bourse s’appliquent ; à savoir, ne prenez pas de décisions émotionnelles ou ne vendez pas en cas de ralentissement. Cela pourrait être encore plus difficile et demander plus de discipline pour les investisseurs en crypto-monnaie. Ross suggère de ne pas vérifier le prix souvent, et certainement pas tous les jours. « Si vous faites attention à cela, vous aurez un acide gastrique énorme et vous grisonnerez très rapidement », a-t-il déclaré. Allocation Les experts financiers recommandent généralement de ne mettre dans les crypto-monnaies qu’une somme d’argent que vous pouvez perdre en toute sécurité – en d’autres termes, cela ne devrait pas être tout votre pécule. En règle générale, avoir 5% de votre portefeuille dans un actif à haut risque tel que le bitcoin – ou d’autres pièces – est une règle empirique sûre. Pour certains investisseurs, cependant, il peut être judicieux de mettre encore plus dans la crypto. « Je dirais 5% à 15% des actifs numériques en général, et c’est une augmentation de 2% à 5% », Alex Mashinsky, co-fondateur et PDG de Celsius, un prêteur de crypto-monnaie qui paie des rendements élevés et fournit des prêts en utilisant la crypto comme garantie.