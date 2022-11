Les crypto-monnaies grimpent alors que la vente du marché s’arrête, le bitcoin remonte au-dessus de 17 000 $

Les crypto-monnaies ont bondi juste au moment où les données de l’IPC ont été publiées, montrant une hausse plus faible que prévu. Cela a donné aux investisseurs l’espoir que les pressions sur les prix pourraient se calmer et l’optimisme à une époque de peur extrême.

“Le secteur change sous nos yeux – les environnements à taux élevés peuvent le faire sur un marché jeune”, a déclaré Callie Cox, analyste en investissement américain chez eToro. “En ce moment, c’est difficile à digérer du point de vue des prix car la crypto n’a pas de centre de gravité fondamental. Mais nous savons que la société évolue vers un avenir décentralisé, et la technologie blockchain s’est déjà avérée extrêmement utile.”

Le pic survient également alors que les investisseurs digèrent encore les détails de la crise en cours chez FTX et la contagion potentielle que son échec pourrait se propager sur le marché. Mercredi, le bitcoin a enregistré une perte d’environ 24 % sur deux jours, et plus tard dans la soirée, il est tombé à un nouveau creux du marché baissier de 15 558,10 $. L’éther a perdu environ 32% au cours des deux jours.

Malgré l’inversion actuelle, le bitcoin reste à plus de 70 % de son niveau record, atteint il y a exactement un an.

Bitcoin et Ether, les deux plus grandes crypto-monnaies par capitalisation boursière, ont mené le reste du marché à la hausse. Solana , qui a été durement touché par le scandale FTX, a grimpé de 20 % après avoir perdu plus de 70 % cette semaine. Même TTF , le jeton FTX au centre des problèmes de l’échange, a bondi de 11%. Il a chuté d’environ 140% plus tôt cette semaine.