Les crypto-monnaies glissent alors que les inquiétudes concernant FTX s’aggravent dans la dernière peur de la liquidité crypto

Silas Stein/alliance photo via Getty Images

Le marché de la crypto-monnaie a chuté mardi au milieu des rumeurs d’insolvabilité de l’échange de crypto FTX et des inquiétudes concernant les conditions financières de sa société sœur Alameda Research.

Bitcoin et éther étaient inférieurs de 6% et 8% respectivement, selon Coin Metrics.

Les actifs cryptographiques liés à Alameda, la société commerciale également détenue par le milliardaire Sam Bankman-Fried, subissaient des pertes plus importantes. FTX Token (FTT), le jeton natif de la plateforme de trading FTX, a chuté de 23 % au cours des dernières 24 heures. Le jeton lié au concurrent d’Ethereum Solana dont Alameda est un gros bailleur de fonds, a perdu 12 %.

“Il y a beaucoup de miroirs à la crise de Celsius et des Trois Flèches qui s’est produite il y a des mois et ce que vous voyez, ce sont des investisseurs qui ont déjà vu et qui ont peur de fuir sur les marchés”, a déclaré Conor Ryder, analyste de recherche chez Kaiko.