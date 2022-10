Les crypto-monnaies continuent de grimper, le bitcoin envisageant un test de 20 000 $

Les crypto-monnaies ont continué de grimper vendredi alors que les investisseurs cherchaient à prolonger le rallye de la veille.

Bitcoin était plus élevé de plus de 1 % à 19 652,00 $, et l’éther a gagné plus de 3 % pour s’échanger à 1 328,80 $. Les deux actifs sont sur le rythme de leur quatrième semaine de baisse au cours des cinq dernières.

La crypto a bondi jeudi, suite au mouvement des actions après la publication de l’indice des prix à la consommation montrant une inflation plus élevée que prévu. Cette lecture a initialement fait chuter fortement les actifs à risque avant de s’inverser et de monter en flèche, le Dow Jones Industrial Average organisant un rallye historique de 1 500 points.

“Hier, nous avons vu une réaction instinctive plus faible sur tous les marchés, qui était motivée par l’algo, puis la couverture à découvert et les achats réels sont intervenus, ce qui était la bonne réponse aux données de l’IPC”, a déclaré Jeff Dorman, directeur des investissements chez Arca. “Les marchés ne sont pas préoccupés par l’inflation, ils sont préoccupés par la réponse attendue de la Fed à l’inflation, et rien n’a changé hier : 75 points de base ont été intégrés, cela a été confirmé par les données de l’IPC.”

Octobre a tendance à être un mois positif pour le bitcoin, selon Bespoke Investment Group. Bitcoin n’a jamais été dans un marché baissier comme celui-ci, cependant, et certains restent prudents.

Le rendement de 6 % de la crypto-monnaie au troisième trimestre – et le rendement de 25 % de l’éther – ont surperformé les autres classes d’actifs et les deux ont assez bien résisté, se négociant au niveau de 19 000 $ pendant une grande partie du mois dernier, en raison de l’environnement macro incertain. Cependant, “la volatilité modérée par rapport aux autres actifs sur des volumes en baisse continue a le potentiel d’entraîner une baisse”, a déclaré l’analyste de Compass Chase White dans une note vendredi.

La semaine avait été difficile pour les marchés avant la publication des données de l’IPC. Yuya Hasegawa, analyste du marché de la cryptographie à la bourse de cryptographie japonaise Bitbank, a déclaré que le rebond pourrait déclencher un dénouement du récent sentiment de risque sur les actions.

Cela “pourrait avoir un effet positif sur le prix du bitcoin”, a-t-il déclaré. “Si le prix retrouve le niveau psychologique de 20 000 dollars avec un volume de transactions substantiel dans les prochains jours, le bitcoin pourrait tester 23 000 dollars la semaine prochaine.”