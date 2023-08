Les crypto-monnaies chutent pour commencer le mois d’août, le bitcoin plonge sous les 29 000 $

Le marché de la cryptographie était sous pression au début du nouveau mois, les investisseurs digérant les risques du dernier piratage DeFi et le dernier avis d’un tribunal fédéral sur le moment de traiter les actifs cryptographiques comme des titres.

Mardi, bitcoins était inférieur de 1,1% à 28 867,96 $, selon Coin Metrics. Il a terminé juillet en baisse de 3,93 %.

Éther , qui a rejoint le bitcoin ces derniers mois en tant que sorte de grande capitalisation, le commerce de premier ordre en crypto, a baissé de 1,4 %, après avoir terminé juillet en baisse de 3,35 %. Cependant, il était soumis à une pression supplémentaire en raison d’un récent exploit du géant DeFi Curve.

« Ethereum est en quelque sorte le roi de DeFi et est considéré comme l’un des fournisseurs de liquidités les plus importants de DeFi », a déclaré Josh Gilbert, analyste de la société d’investissement eToro. « C’est un projet énorme, donc il ne subira pas autant de pression que les petits alts, mais ce problème de Curve est finalement la raison pour laquelle nous constatons une faiblesse dans Ethereum en ce moment. »

Les altcoins ont chuté après qu’un juge fédéral a déclaré que certains actifs cryptographiques sont des titres, quel que soit le contexte dans lequel ils sont vendus. Cette opinion contredisait une décision antérieure du même tribunal de district selon laquelle le XRP de Ripple ne pouvait pas être considéré comme un titre en toutes circonstances.

XRP a chuté de 3 %. Les jetons nommés dans les récentes poursuites de la SEC contre Binance et Coinbase car les titres potentiels étaient inférieurs, y compris ceux liés au Solana et Cardan réseaux, qui ont chuté de plus de 2 %. Polygone matique le jeton a perdu 1,75%.

Le géant DeFi piraté

D’autres pièces plus petites, en particulier dans le segment DeFi du marché, étaient également dans le rouge. CRV, le jeton natif de Curve Finance, un échange décentralisé axé sur les pièces stables, a chuté de 2,8 % au cours des dernières 24 heures, selon CoinGecko. Aave a chuté de près de 9 % au cours de la même période, et les jetons liés à Compound et au réseau Synthetix ont baissé de 10 % et 7,3 %, respectivement.

Curve, un échange stable de pièces basé sur Ethereum, a été exploité dimanche en raison d’un bogue dans le langage de programmation de contrats intelligents appelé Vyper. Le pirate a ciblé trois pools de liquidités pour les jetons associés à l’éther et au CRV ainsi que plusieurs jetons ERC-20 émis sur Alchemix (alETH), Metronome Synth (smETH) et JPEG’d (pETH). Il a drainé jusqu’à 100 millions de dollars de crypto-monnaie de la plate-forme, dont 20 millions de dollars de CRV et une version d’éther, selon CryptoQuant.

« Nous avons malheureusement eu ce scénario dans la cryptographie à quelques reprises au cours des 12 à 18 derniers mois. Chaque fois que les investisseurs entendent le mot hack … cela met tout le marché de la cryptographie sur le dos et c’est ce qui se passe ici », a déclaré Gilbert.

Les volumes de bitcoins ont également chuté de manière significative par rapport à leurs sommets récents et n’ont pas réussi à les récupérer malgré le prix du bitcoin qui a fait preuve d’une telle résilience cette année. Il s’est échangé dans une fourchette étroite tout au long du mois de juillet, ne dépassant pas le niveau clé de 31 500 $ ni en dessous de 25 200 $, et il est en hausse de 74 % pour l’année.

« Nous avons eu beaucoup de buzz récemment autour de l’ETF Blackrock, mais cela ne peut que conduire le bitcoin pendant si longtemps et si loin. Nous avons eu beaucoup d’optimisme avec lui, mais cet optimisme initial s’estompe légèrement », a déclaré Gilbert. « Quand le bitcoin se dirige vers le sud, il en va de même pour la plupart des altcoins … et ils se vendent un peu plus loin compte tenu de ce que nous voyons avec Curve. »