Les crypto-monnaies augmentent, envoyant brièvement le bitcoin à plus de 30 000 $

À un moment donné lundi matin, le bitcoin a grimpé au-dessus de 30 000 dollars lors d’un pic soudain suite à un rapport non confirmé selon lequel l’ETF spot bitcoin iShares avait été officiellement approuvé par la Securities and Exchange Commission. Mais la pièce a rapidement abandonné ces gains, car ce rapport n’a pas pu être confirmé par les principaux médias. BlackRock a déclaré à CNBC que l’application iShares Bitcoin ETP était toujours en cours d’examen par la SEC. Des sources proches de la SEC ont déclaré que le rapport de lundi n’était pas exact.

Lors des échanges récents, bitcoin a augmenté d’environ 4% à 28 193,00 $, selon Coin Metrics, tandis que l’éther a ajouté plus de 1% pour s’échanger à 1 585,68 $.

La semaine dernière, le bitcoin avait bondi vendredi suite à l’annonce selon laquelle la SEC ne ferait pas appel de la décision du procès intenté par Grayscale aux régulateurs. En juin 2022, Grayscale a poursuivi la SEC pour avoir refusé la demande de l’entreprise de convertir le populaire Fiducie Bitcoin en niveaux de gris (GBTC) à un ETF.

Il est possible que la SEC rejette à nouveau la demande de Grayscale, mais la commission a récemment perdu de son élan dans sa tentative de réglementer largement la cryptographie, Grayscale en particulier s’avérant un obstacle. Par exemple, la Cour d’appel de Washington DC a qualifié le refus de la SEC d’« arbitraire et capricieux ». De nombreux investisseurs ont interprété les nouvelles de vendredi comme un signal selon lequel la SEC pourrait être sur le point d’autoriser Grayscale à coter les actions GBTC.

« Le délai de 45 jours prévu par les règles fédérales de procédure d’appel pour demander une nouvelle audition est désormais écoulé. La Cour rendra désormais son mandat final dans un délai de sept jours civils », a déclaré une porte-parole de Grayscale à CNBC. « L’équipe Grayscale reste prête sur le plan opérationnel à convertir le GBTC en ETF avec l’approbation de la SEC, et nous sommes impatients de partager plus d’informations dès que possible. »

Certes, Bitcoin vient de connaître sa pire semaine depuis le 18 août et sa première semaine négative sur six. Il a perdu 4,35 % sur la semaine, clôturant à 26 755,66 $, selon Coin Metrics. L’Ether a perdu 6,36 % sur la semaine et a terminé la semaine à 1 544,24 $.

Le Bitcoin et l’éther pourraient également bénéficier des inquiétudes concernant une récession, ce qui a amené Paul Tudor Jones la semaine dernière à JPMorgan ce matin, vantant le bitcoin comme un commerce refuge dans une macroéconomie incertaine.

Néanmoins, le prix du Bitcoin est soumis à une certaine pression, car l’incertitude réglementaire dans le secteur américain de la cryptographie rend les investisseurs apathiques quant au renforcement de leurs positions. En conséquence, le marché a été en proie à un faible volume et à une faible liquidité et le bitcoin n’a pas pu atteindre de nouveaux sommets supérieurs à 30 000 dollars.

L’optimisme de lundi matin a soulevé d’autres actifs cryptographiques. Le XRP et le Binance Coin de Ripple, les principales pièces par capitalisation boursière derrière le bitcoin et l’éther à l’exclusion des pièces stables, étaient chacun plus élevés de plus de 1 %. Plateforme de contrats intelligents Solana’s sol le jeton était en hausse de 6% et celui de Cardano ada le jeton a ajouté 2%.

Les actions cryptographiques, qui ont également connu des difficultés récemment, surperforment les actifs cryptographiques. Le lundi matin Coinbase était supérieur de plus de 2% en début de séance. Stocks miniers dont Plateformes anti-émeute et Marathon numérique ont augmenté d’environ 5 % dans l’ensemble.

— Jesse Pound, Nick Wells et John Melloy de CNBC ont contribué au reportage.