Les crypto-monnaies AI bondissent après que Nvidia signale la demande

Les crypto-monnaies IA font référence aux jetons correspondants des projets IA basés sur la blockchain. Par exemple, Fetch.ai se consacre à la construction d’infrastructures pour des « services intelligents et autonomes » dans la chaîne d’approvisionnement, la finance, les voyages et plus encore. Cortex vise à être le « premier ordinateur mondial décentralisé capable d’exécuter des dApps alimentées par l’IA et l’IA sur la blockchain ».

Les commerçants de crypto ont reçu un coup de pouce du sentiment du rallye du S&P 500 et Composé Nasdaq , piloté par Nvidia, qui a publié des prévisions de vente étonnantes mercredi soir et a cité la demande de capacités d’IA. Ses ventes projetées pour le deuxième trimestre de son exercice 2024 étaient supérieures de plus de 50 % à ce que les analystes avaient prévu.

Dans une certaine poche du monde technologique, certains acteurs du marché croient depuis longtemps que le Far West de l’IA peut bénéficier de la technologie blockchain et potentiellement être un catalyseur positif pour le marché de la cryptographie dans son ensemble. Plus précisément, à mesure que l’IA devient plus intelligente et améliore la manipulation de l’identité des personnes sur Internet, la technologie blockchain pourrait potentiellement aider à utiliser sa capacité à déployer des solutions d’identité numérique à grande échelle.

Cela pourrait être un long chemin à parcourir, cependant, car il est encore tôt pour les deux technologies.

Bitcoin et éther a plané autour de la ligne plate jeudi alors que les investisseurs restaient concentrés sur les négociations en cours sur le plafond de la dette avant un week-end de vacances prolongé. Le procès-verbal de la dernière réunion de la Réserve fédérale, publié mercredi, a également montré que les responsables sont divisés sur ce que devrait être la prochaine décision de la banque centrale en matière de hausse des taux d’intérêt.