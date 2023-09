Les Crusaders dominent Edison pour une deuxième victoire en autant de jours | Actualités, Sports, Emplois

STEUBENVILLE — L’équipe féminine de football de Catholic Central s’est occupée des affaires pour la deuxième journée consécutive.

Catholic Central a contrôlé le ballon pendant la majeure partie du match contre l’ennemi du comté de Jefferson, Edison, et sept filles différentes ont marqué des buts alors que les Crusaders blanchissaient les Wildcats, 9-0, mercredi soir sur le terrain de football Tony Recinella.

« Ce fut une très bonne journée pour les filles », a déclaré l’entraîneur-chef de Catholic Central (7-2), Jonathan Hoover. « Beaucoup de filles jouaient. Beaucoup de filles ont eu beaucoup de minutes. Les filles qui sont entrées ont joué comme elles le devraient. Je suis content du résultat.

Les Wildcats ont passé la majorité du match à jouer en défense.

«Nous savions que Catholic Central allait être un adversaire coriace», a déclaré l’entraîneur-chef de première année d’Edison (0-7), Emily Wagoner. « J’ai dit aux filles qu’elles devaient être préparées, qu’elles devaient remplacer un coéquipier si elles n’étaient pas en position et que nous devions bien passer le ballon. C’est le meilleur que nous ayons joué. Nous sommes toujours en croissance. Nous faisons ce que nous pouvons.

« En entrant, j’ai dit aux filles de ne pas se concentrer sur la victoire. Je voulais qu’ils se concentrent simplement sur un meilleur jeu, et cela se voit. Je pense que cela m’a aidé à me concentrer sur un meilleur jeu. Les filles ont fait du bon travail.

« J’espère que les gens qui regardent l’ont vu. Les filles ont fait beaucoup mieux. Je suis fiere d’eux. »

Maria Mitch a contribué deux buts et une passe décisive pour ouvrir la voie offensivement aux Bleu et Or, tandis que Jackie O’Karma a également enregistré un doublé. De plus, Isabella Lee a récolté un but et deux passes décisives, Sofia Walsh a terminé avec un but et une passe décisive et Delaney Dankert, Jojo Loot et Jemma Clum ont toutes récolté un but. Enfin, Maisy Symington et Lydia Hermann ont chacune délivré deux passes décisives, tandis que Gigi Rook et Kenadie Balbin en ont chacune produit une.

Les vainqueurs ont utilisé deux gardiens – Josey Urbanczyk et Kathryn Bolster – dans le match. Aucun des deux n’a dû faire d’arrêt. Bolster est entré en jeu en seconde période et Urbanczyk a fini par jouer sur le terrain.

La gardienne d’Edison, Avah Reed, a fait de son mieux pour garder les visiteurs dans le match alors qu’elle faisait face à un barrage de tirs tout au long du match.

« Non. 3 – Isabella Mitchell et n°17 ​​– Alison Kireta – sont à la fois rapides et agressives », a déclaré Hoover. « C’est quelque chose sur lequel ils peuvent construire. »

Kireta a eu une bonne occasion de marquer à la fin de la seconde période car elle a réussi à percer la défense centrale catholique, cependant, son tir a fini par passer juste à côté du poteau.

« Malheureusement », a déclaré Waggoner. « Nous les avons formés aux bases : passes et pièges. À partir de maintenant, nous voulons construire sur cette base. Nous travaillons sur les jeux en haut et poussons notre défense vers l’avant à l’autre bout.

« Leurs voix étaient fortes. Je veux qu’ils communiquent davantage. Nous nous sommes concentrés sur l’essentiel. »

Le match devait initialement se jouer lundi, mais il a été reporté à mercredi.

Catholic Central devrait affronter son rival de la ville, Big Red, à 18 heures aujourd’hui au Harding Stadium.

« Nous jouons Steubenville demain », a déclaré Hoover. « Ils sont dans une petite phase de reconstruction. Ils sont jeunes, mais ils ont du talent. Nous avons hâte de faire un bon match.

Ce match sera le troisième des Croisades en trois jours. Catholic Central a blanchi Magnolia, 9-0, mardi lors de la Journée des seniors.

« C’est difficile de jouer trois matchs », a déclaré Hoover. « C’est dur de jouer trois jours de suite. Les filles ont fait du bon travail avec leur conditionnement. Ils seront prêts à partir.

Edison devrait affronter Brooke à 19 heures aujourd’hui à la maison au Edison Unified Sports Complex.







Les dernières nouvelles du jour et bien plus encore dans votre boîte de réception