Les crues éclair de Pennsylvanie tuent 3 personnes, alors que le nord-est se prépare à plus de pluie et de tornades – Boston News, Météo, Sports

(CNN) — Des inondations soudaines ont tué au moins trois personnes en Pennsylvanie samedi soir, et des tempêtes traversant le nord-est dimanche menacent de fortes pluies et des tornades.

Des pluies intenses ont inondé les routes du comté de Bucks, en Pennsylvanie, en prenant beaucoup de gens par surprise et en laissant certains piégés, a déclaré le département de police du canton d’Upper Makefield dans un communiqué. déclaration.

Trois personnes ont été retrouvées mortes et quatre personnes sont toujours portées disparues, alors que les efforts de recherche et de sauvetage se poursuivaient dimanche, a indiqué la police.

« Nous traitons cela comme un sauvetage, mais nous sommes à peu près certains que nous sommes actuellement en mode de récupération », a déclaré dimanche le chef de la compagnie d’incendie d’Upper Makefield, Tim Brewer.

Plusieurs agences de la région participaient à des missions de sauvetage pendant la nuit.

« Notre département assiste le département de police du canton d’Upper Makefield dans une opération de recherche et de sauvetage sur Taylorsville Road dans la région de Washington Crossing Road (route 532) pour les personnes disparues perdues dans l’inondation », a déclaré Service de police du canton de Newtown.

Menaces de tornade et d’inondation

Une ligne de tempêtes à progression lente se déplaçant dans le nord-est dimanche compte 55 millions de personnes menacées d’inondation et 14 millions sous surveillance de tornade.

Le National Weather Service a émis une veille de tornade pour de grandes parties du nord-est, y compris des parties du métro de New York dimanche.

Une grande partie de la région de la Nouvelle-Angleterre récemment inondée pourrait faire face à des pluies torrentielles. Le service météorologique a émis une menace de niveau 3 sur 4 pour les précipitations excessives dans des régions telles que New York, Boston, Philadelphie et Washington DC.

« Étant donné que certaines parties du nord-est contiennent des sols saturés et sensibles à la suite de fortes pluies récentes au cours des 10 derniers jours, il s’agit d’une configuration prête à produire des inondations soudaines qui pourraient être importantes dans les zones touchées », a déclaré le service météorologique.

Au cours du mois dernier, certaines parties de l’intérieur de la Nouvelle-Angleterre et du nord-est ont vu 200 à 300 % de leurs précipitations mensuelles moyennes, ce qui a entraîné les inondations désastreuses de la semaine dernière dans certaines parties du Vermont, de New York et de l’ouest du Massachusetts.

Une femme de 35 ans est décédée la semaine dernière lorsqu’elle a été emportée par les eaux de crue alors qu’elle tentait d’évacuer sa maison du comté d’Orange à New York. Les responsables disent que les inondations ont causé des dizaines de millions de dollars de dégâts.

Le Vermont a fait face à des inondations sans précédent depuis que l’ouragan Irene a dévasté l’État en 2011. Les pluies intenses ont jailli dans les rues et les maisons, provoquant des centaines d’évacuations et plus de 200 sauvetages.

Le président Joe Biden a approuvé une déclaration d’urgence pour le Vermont, autorisant la FEMA à déplacer l’équipement et les ressources nécessaires.

Même avec l’aide, « cela va être un long rétablissement pour l’État du Vermont pendant des années, voire une décennie », a déclaré Jennifer Morrison, commissaire à la sécurité publique de l’État.

Le réchauffement constant et les changements atmosphériques sont « suralimentation« Des événements météorologiques réguliers, les rendant plus longs et plus intenses, a déclaré à CNN Michael E. Mann, climatologue et éminent professeur à l’Université de Pennsylvanie.

Les experts du climat disent que cela fait partie d’une « tempête parfaite » cet été, entraînant des inondations mortelles dans des endroits comme le nord-est tandis que d’autres parties du monde – y compris le sud-ouest des États-Unis – sont brûlées par une chaleur record.

