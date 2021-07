Les crues éclair de Londres DERNIÈRES – Des averses torrentielles DÉVASTENT les maisons, les alimentations électriques et le capital coûtent des MILLIONS

Des inondations FLASH ont frappé certaines parties de Londres et du sud hier, laissant une traînée de destruction alors que la capitale est frappée par des averses torrentielles.

Hier, un mois de pluie s’est abattu sur certains endroits en seulement une heure – les pompiers de Londres ont depuis été inondés de plus de 1 000 appels concernant des informations faisant état d’inondations.

Les conducteurs ont été contraints d’abandonner leurs véhicules alors que les routes étaient englouties tandis que les résidents se battaient contre les eaux de crue profondes dans leurs maisons.

L’eau a même jailli dans le métro, forçant le train circulaire à faire marche arrière à la station Baker Street.

D’autres images incroyables de la capitale montrent de l’eau dévalant les marches de la station de métro Sloane Square de Chelsea, tandis que des images montraient également des personnes nageant dans des étangs créés par les orages sur Primrose Hill.

Des alertes aux inondations restent en place pour quatre zones, dont Merton, Sutton, Kingston upon Thames, Richmond upon Thames et Wandsworth.

Lisez notre blog en direct sur les inondations à Londres ci-dessous pour les dernières nouvelles et informations…