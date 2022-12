Les croyants se rassemblent dans une ville de pèlerinage bavaroise pour pleurer le pape

ALTOETTING, Allemagne (AP) – Les personnes en deuil se sont alignées tranquillement dans la collégiale ornée d’or d’Altoetting dans la patrie bavaroise du pape Benoît XVI pour présenter ses condoléances à l’un des fils les plus célèbres de cette région allemande, décédé samedi.

Les parents tenaient fermement les mains de leurs enfants, les couples plus âgés et les religieuses les regardaient avec tristesse alors qu’ils attendaient leur tour pour écrire leurs pensées dans un livre de condoléances, qui était disposé à côté d’une photo encadrée en noir du pape souriant devant l’autel.

Le pape émérite est décédé des suites d’une longue maladie à 95 ans à Rome, mais de nombreux Bavarois catholiques se sont toujours sentis particulièrement proches de lui en raison de leur ascendance commune, le surnommant le “pape bavarois”.

Des croyants de tout l’État du sud de l’Allemagne se sont rendus dans la ville de pèlerinage catholique d’Altoetting pour partager leur chagrin. La ville est célèbre pour sa statue de la Vierge Marie, qui aurait des pouvoirs de guérison miraculeux. Benoît – qui est né dans le village voisin de Marktl – est venu ici à plusieurs reprises, même enfant avec ses parents, pour prier la “Madone noire”, comme les habitants l’appellent affectueusement.

“C’est dommage que le pape soit mort”, a déclaré Roslyn Scott, une Nigériane qui vit dans la capitale bavaroise de Munich et était venue prier la statue de la Vierge Marie à Altoetting lorsqu’elle a appris la nouvelle de la mort de Benoît XVI. “C’était juste un pape silencieux qui était le plus aimé du peuple bavarois.”

Cet amour était vice versa.

Dans son “testament spirituel”, publié samedi par le Vatican, Benoît a également écrit sur son amour pour sa Bavière, disant qu’il “voudrait remercier le Seigneur pour la belle patrie dans les contreforts bavarois des Alpes, dans laquelle j’ai vu encore et encore la splendeur du Créateur lui-même briller à travers.

Alors que de nombreux Bavarois ont exprimé leur tristesse face à cette perte, le maire d’Altoetting a noté que Benoît “se préparait depuis longtemps pour rencontrer le juge éternel”.

“Il a toujours exprimé cela et je pense qu’il est très calme et très serein sur cette rencontre”, a déclaré Stephan Antwerpen.

Lorsque les cloches de l’église ont sonné fort dans l’après-midi et que le crépuscule s’est installé sur la place de la ville, les gens ont commencé à remplir les bancs de l’église pour un service de requiem organisé par le pasteur Klaus Metzl.

Alors que le prêtre traversait l’allée, l’orgue rugissait, les garçons et les filles de chœur agitaient de l’encens, et les fidèles se levaient et chantaient.

“L’homme pense, le Seigneur dirige”, a déclaré Metzl à la foule à l’intérieur de l’église. “Qui aurait pensé ce matin que nous nous réunirions ici plus tard devant la photo du pape pour le commémorer.”

“La mort est l’accomplissement de la vie”, a prêché le prêtre. « Nous avons tous un objectif : le paradis.

La Bavière est considérée comme l’une des régions les plus catholiques et conservatrices d’Allemagne, donc ailleurs dans l’État du sud, le clergé se préparait également à rendre un dernier hommage à Benoît.

Le diocèse de Ratisbonne, où Benoît a enseigné la théologie dans une université dans les années 1960 et 1970, a ordonné que les cloches de toutes les églises sonnent pendant 15 minutes à midi dimanche.

Le gouvernement de l’État de Bavière a ordonné que les drapeaux sur les bâtiments du gouvernement régional soient mis en berne samedi et le jour des funérailles de Benoît XVI.

“Benoît a passé sa vie à vouloir découvrir le mystère de Dieu et aider les autres à le découvrir”, a déclaré Metzl à l’Associated Press.

“Je suis sûr qu’il l’a trouvé maintenant”, a ajouté Metzl. “Et la Mère de Dieu, qu’il aimait tant, va maintenant lui montrer le chemin.”

Kirsten Grieshaber, Associated Press