Les croyants de QAnon pensent que Trump sera à nouveau inauguré le 4 mars

Un croyant de QAnon tient une pancarte lors d’une manifestation devant l’Assemblée législative de l’État du Nevada le 1er février 2021. | Ty O’Neil / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Les forces de l’ordre se préparent à des menaces potentielles, y compris d’autres groupes extrémistes et miliciens violents, jeudi.

QAnon fait face à un tournant à la suite de l’investiture du président Joe Biden.

L’inauguration a contredit la théorie du complot sans fondement du mouvement selon laquelle l’ancien président Donald Trump reviendrait pour un second mandat afin d’affronter une cabale de pédophiles adorateurs de Satan à la tête du Parti démocrate.

Alors que Trump n’est plus au pouvoir, certains adeptes ont abandonné leurs croyances, tentant de faire amende honorable avec la famille et les amis qu’ils s’étaient aliénés le long de leur chemin tordu vers une réalité alternative concoctée à l’origine sur les forums de discussion 4Chan.

Mais d’autres ont renouvelé leur serment d’allégeance à «Q», l’affiche anonyme qui prétend être un conseiller de Trump et leur chef. Ils ont essayé de rationaliser Biden en devenant président de manière de plus en plus scandaleuse, affirmant que Biden et Trump travaillent ensemble et même que Trump et Biden ont en quelque sorte changé de corps. Et certains envisagent maintenant le 4 mars comme le prochain grand tournant pour leur mouvement – la date à laquelle ils pensent que Trump sera à nouveau inauguré.

Les groupes extrémistes violents nationaux ont également saisi cette date comme une opportunité potentielle de frapper à nouveau le Capitole américain. La police du Capitole américaine a déclaré mercredi qu’elle avait reçu un rapport de renseignement sur le complot possible d’un groupe de miliciens non identifiés pour s’introduire dans le Capitole le 4 mars.

Le département a déclaré dans un communiqué que s’il ne pouvait pas fournir plus de détails sur la nature du complot, il «prend les renseignements au sérieux» et a «déjà procédé à d’importantes améliorations de sécurité» au Capitole, notamment en établissant un périmètre clôturé et en augmentant la main-d’œuvre. .

Un bulletin du ministère de la Sécurité intérieure et du FBI envoyé mardi aux forces de l’ordre locales décrivait également le plan des extrémistes de saisir le Capitole et de destituer les législateurs démocrates le 4 mars ou vers cette date, a rapporté NBC News.

On ne sait pas ce qui arrivera à QAnon une fois le 4 mars passé sans que le coup d’État qu’ils ont prédit se concrétise. Le mouvement pourrait se retrouver à perdre de plus en plus d’adeptes, qui pourraient être prêts à être recrutés par des groupes de la suprématie blanche et de la milice d’extrême droite qui partagent un ennemi commun parmi les démocrates et les élites politiques au sens large. Mais il est probable que le mouvement ne s’effondrera pas entièrement, étant donné que le suivre en premier lieu a obligé les adhérents à écarter toute dissonance cognitive.

«Les complots ont toujours un moyen d’expliquer ce qui se passe, parce que tout cela concerne différentes versions de la réalité», a déclaré Amy Iandiorio, chercheuse au Centre sur l’extrémisme de la Ligue anti-diffamation.

Les disciples de QAnon pensent que le 4 mars est le jour où Trump reviendra pour un deuxième mandat

Les partisans de QAnon ont commencé à parler du 4 mars du début à la mi-janvier, après que certains aient été déçus que l’insurrection du 6 janvier au Capitole n’ait pas abouti à une série de tribunaux militaires prévus et d’exécutions qu’ils appellent «la tempête». Mais la dernière théorie du complot a vraiment commencé à prendre de l’ampleur en février, après l’inauguration de Biden, et alors que les adeptes de QAnon cherchaient «différentes façons d’expliquer leur sortie de la réalité actuelle maintenant qu’il y a une nouvelle administration», a déclaré Iandiorio.

Leur justification de cette croyance sans preuves – et la signification de la date du 4 mars – est, peut-être sans surprise, alambiquée et basée sur une série d’interprétations erronées, de théories du complot et de mensonges purs et simples. Mais voici comment la théorie se déroule:

Les croyants de QAnon affirment que le gouvernement fédéral américain est devenu secrètement une société en vertu d’une loi qu’ils croient adoptée en 1871 mais qui n’existe pas réellement, rendant chaque président inauguré et chaque amendement constitutionnel adopté dans les années qui ont suivi l’illégitime.

Mais le 4 mars, selon le récit, Trump reviendra en tant que 19e président, le premier président légitime depuis Ulysses S.Grant, avec l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo comme vice-président. Pourquoi le 4 mars? C’est la date initiale d’inauguration des présidents. Le jour de l’inauguration a changé au 20 janvier avec l’adoption du 20e amendement en 1933 – la même année que Franklin D. Roosevelt a mis fin à l’étalon-or.

Ceci est en fait pertinent pour la théorie du complot: les croyants de QAnon soutiennent qu’en mettant fin à l’étalon-or, Roosevelt a transféré le pouvoir à un groupe d’investisseurs étrangers obscurs qui contrôlent depuis le gouvernement américain. (Trump a cherché à ramener l’étalon-or pendant son mandat.)

«Trump sera de retour le 4 mars. Par Constitution. Lis le. Lisez un livre et informez-vous », a écrit l’utilisateur Wesley McBride sur un canal Telegram pour les personnes qui ont migré de Parler après qu’Amazon Web Services a démarré le site de médias sociaux de droite à partir de ses serveurs.

Bien sûr, aucune partie de leur théorie n’est vraie ni même raisonnable. C’est de la désinformation, conçue pour expliquer pourquoi Biden est actuellement président – une réalité qui entre en conflit avec leur fantasme selon lequel Trump est une sorte de personnage messianique destiné à créer une nouvelle république alors qu’en réalité, il est un ex-président deux fois destitué qui a perdu sa réélection. et préfère inciter une foule à admettre sa défaite.

Une partie de la théorie du complot fait écho à celle du mouvement extrémiste «citoyen souverain», qui est anti-gouvernemental et anti-fiscalité, et a une histoire de racisme et d’antisémitisme. Le FBI a identifié le mouvement, qui a été à l’origine de la violence contre les policiers, comme une menace de terrorisme domestique. Il croit de la même manière en une théorie du complot selon laquelle des figures obscures du gouvernement ont pris le contrôle du système mis en place par les fondateurs du pays en 1933 avec la fin de l’étalon-or – une parmi une longue lignée de théories du complot visant à «jeter des critiques sur les Juifs en général, »Comme l’écrit mon collègue Zack Beauchamp.

Mais il ne semble pas, à ce stade, qu’il y ait un chevauchement significatif entre l’adhésion au mouvement citoyen souverain et QAnon.

«Cela semble être un cas d’adhérents de QAnon reflétant les principes de certaines croyances de citoyens souverains sans nécessairement partager le même espace», a déclaré Iandiorio.

La théorie du complot du 4 mars s’est répandue sur les plateformes de médias sociaux de droite tant grand public qu’alternatives. À la suite de l’attaque du Capitole, des sites grand public comme Twitter, Facebook et YouTube ont poussé à déplatformer les utilisateurs qui publient des théories du complot et des discours de haine violents, bien que sur TikTok, une plate-forme qui s’adresse à un public plus jeune, publie des articles sur le retour de Trump pour un le deuxième mandat du 4 mars ont encore proliféré.

De nombreux adeptes de QAnon ont également migré vers des plateformes de médias sociaux largement non modérées comme Gab, MeWe, Telegram, CloutHub, Rumble et Parler, qui sont récemment revenues en ligne. Certains utilisateurs, cependant, ont été sceptiques quant aux efforts visant à rationaliser la façon dont Biden est maintenant le président.

« [Y]Il faut arrêter de croire à ces trucs … L’armée n’arrête personne. Personne n’est envoyé à Guantanamo Bay. Pas de tribunaux ni de pendaisons. Continuez simplement », a déclaré Kevin, utilisateur de la chaîne Telegram.

Il n’y a actuellement aucune preuve de mobilisation de masse le 4 mars, mais cela pourrait changer

À ce stade, il semble peu probable que la communauté QAnon puisse se mobiliser en masse le 4 mars.

Les tarifs du Trump International Hotel à Washington, DC, ont grimpé à plus de 1300 dollars le 4 mars (ils commencent à 476 dollars une semaine plus tard). Mais les gens ne s’organisent pas pour venir à DC dans le genre de chiffres attendus pour le rassemblement «Stop the Steal» du 6 janvier, pour lequel Trump lui-même a invité ses partisans.

Ce qui est plus probable, c’est que les milices pourraient utiliser les manifestations potentielles de QAnon le 4 mars comme «couverture pour quelque chose de méchant», JJ MacNab, membre du programme sur l’extrémisme de l’Université George Washington, mentionné sur Twitter.

Mais des adeptes de QAnon ont eu recours à la violence dans le passé, y compris Matthew Wright, qui purge une peine de huit ans pour s’être engagé dans une confrontation armée avec la police au barrage Hoover. D’autres adeptes ont, depuis 2018, été à l’origine de deux enlèvements, d’un complot d’enlèvement, d’une effraction à la résidence du Premier ministre canadien et d’au moins un meurtre.

«Nous savons que les gens peuvent être animés et motivés par ce sentiment de perte ou le sentiment de communauté qu’ils voient QAnon leur donner dans leurs versions alternatives de la réalité», a déclaré Iandiorio. «Sachant qu’il s’agit d’une population de personnes très profondément enracinées dans un complot, vous ne pouvez pas ignorer qu’il pourrait y avoir un potentiel de violence.»

Le département de la police métropolitaine a déclaré à Newsweek qu’il n’avait délivré aucun permis pour les événements prévus le 4 mars, mais les responsables de l’application de la loi et de la défense semblent se préparer à une éventuelle activité liée à QAnon ce jour-là.

Le représentant Adam Smith, le plus haut démocrate de la commission des forces armées de la Chambre, a déclaré lors d’une récente audience que la police du Capitole avait demandé que 4 900 soldats de la Garde nationale restent à Washington jusqu’au 12 mars en raison de ces préoccupations.

Un porte-parole de la police du Capitole a déclaré dans un communiqué que son département «analyse en permanence les renseignements et travaille avec les forces de l’ordre locales, étatiques et fédérales pour se préparer à toutes les menaces qui se présentent à nous, y compris le 4 mars».

Bien que les responsables de la défense n’aient pas encore identifié de menace spécifique posée par les partisans de QAnon, Smith a déclaré aux républicains lors de l’audience du comité de la semaine dernière qu’ils devaient faire plus pour lutter contre la désinformation autour des résultats des élections de 2020 afin de prévenir de futures menaces.

«Je conviens que l’environnement de menace est moindre, mais si vous voulez savoir ce qui motive l’environnement de menace, il serait utile que chaque élu et personne en position de pouvoir dans ce pays reconnaisse publiquement que Joe Biden a été dûment élu. président lors d’élections libres et équitables », a-t-il déclaré. «La mesure dans laquelle les gens conduisent toujours ce récit, ce récit est ensuite pris et mis en arguments vraiment farfelus.»

Inscrivez-vous à la newsletter The Weeds. Tous les vendredis, vous obtiendrez une explication d’une grande histoire politique de la semaine, un aperçu des recherches importantes récemment publiées et des réponses aux questions des lecteurs – pour vous guider à travers les 100 premiers jours de l’administration du président Joe Biden.