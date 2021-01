« Plus j’y pense, je pense qu’il est très possible que Biden soit celui qui appuie sur la gâchette », un compte a écrit dans un canal QAnon sur l’application de messagerie Telegram.

Certains croyants de QAnon ont essayé de relancer leurs théories pour permettre un transfert de pouvoir à M. Biden. Plusieurs grands groupes QAnon ont discuté mercredi de la possibilité qu’ils se soient trompés à propos de M. Biden et que le nouveau président fasse en fait partie des efforts de M. Trump pour abattre la cabale mondiale.

Mais alors que le président Biden a pris ses fonctions et que M. Trump a atterri en Floride, sans arrestations massives en vue, certains croyants ont eu du mal à harmoniser les mensonges avec l’inauguration sur leurs téléviseurs.

Les adeptes de QAnon, la théorie du complot pro-Trump, ont passé des semaines à anticiper que mercredi serait le «grand réveil» – un jour, prédit depuis longtemps dans la prophétie QAnon, où les principaux démocrates seraient arrêtés pour avoir dirigé un réseau mondial de trafic sexuel et le président Trump saisirait un second mandat.

D’autres ont exprimé leur colère contre les influenceurs de QAnon qui avaient dit aux croyants de s’attendre à un aboutissement dramatique le jour de l’inauguration.

«De nombreux journalistes YouTube viennent de perdre une sacrée crédibilité», a écrit un commentateur dans un salon de discussion QAnon.

D’autres encore ont tenté de changer les objectifs, et ont simplement dit à leurs camarades «anons» de s’accrocher et d’attendre des développements futurs non spécifiés.

«Ne vous inquiétez pas de ce qui se passe à midi», a écrit un influenceur de QAnon. «Regardez ce qui se passe après ça.»

Et certains semblaient se rendre compte qu’ils avaient été dupés.

«C’est fini», a écrit un participant au salon de discussion QAnon, juste après l’assermentation de M. Biden.