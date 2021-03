Le modèle scientifique le plus largement accepté a toujours dit que la Terre a presque 4 milliards d’années et que les dinosaures ont parcouru la Terre il y a environ 65 millions d’années en tant qu’animaux les plus répandus sur la planète. Mais les énormes animaux se sont éteints lorsqu’un astéroïde géant a frappé la terre. Cependant, maintenant les théoriciens de la nouvelle terre et les experts bibliques ont fait une déclaration choquante, affirmant que les premiers hommes ont marché sur la surface de la terre aux côtés des dinosaures, et non pas 65 millions d’années mais il y a à peine 6000 ans!

Les experts bibliques et ceux qui considèrent le livre religieux comme un guide pour l’histoire affirment maintenant que le livre a suivi l’évolution des humains depuis le début et, selon lui, la Terre n’a que 6000 ans et n’est pas aussi vieille que les scientifiques le suggèrent.

Les experts scientifiques ont toujours soutenu que les premiers enregistrements d’humains sur Terre remontaient à environ deux millions d’années, mais qu’aucune forme d’humain n’aurait jamais pu exister aux côtés de dinosaures, car ce dernier s’est éteint il y a près de 65 millions d’années. Tom Meyer, qui est professeur d’études bibliques au Shasta Bible College and Graduate School en Californie, a suscité des conversations sur le modèle scientifique accepté en affirmant que plusieurs preuves montrent que les humains coexistaient en fait avec les dinosaures il y a environ 6000 ans.

Meyer a parlé des arts rupestres amérindiens qui montrent des dinosaures. Parler à Express.co.uk, a-t-il dit, «l’art rupestre des Amérindiens, la découverte récente de fossiles de dinosaures choquants et les versets bibliques indiquent tous une époque où l’homme vivait aux côtés de dinosaures. Qu’il s’agisse des représentations d’un dinosaure créé par des Indiens anasazis d’Amérique du Nord au National Bridges National Monument ou d’un monstre ailé au San Rafael Swell qui se trouve également dans l’Utah, il est évident à partir de ces pétroglyphes et pictogrammes que les Indiens Anasazi étaient des témoins oculaires de dinosaures il y a seulement quelques milliers d’années.

En outre, Meyers a souligné les conclusions d’un Os de cuisse de Tyrannosaurus Rex dans le Montana, il y a 16 ans, qui a révélé des restes de vaisseaux sanguins et de cellules, probablement la première et unique découverte en paléontologie.

« Les vaisseaux sanguins, les cellules et les fragments de protéines ne peuvent pas durer pendant 68 millions d’années, mais ils peuvent durer, dans les bonnes conditions, pendant quelques milliers d’années », a déclaré Meyers. Il a également parlé du livre le plus ancien de la Bible, le livre de Job, qui mentionne une vie aux côtés d’une bête massive appelée « béhémoth », qui, selon les scientifiques de la nouvelle Terre, ressemble beaucoup à un brachiosaure.