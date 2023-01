Les croyances paranormales et bizarres les plus populaires des Britanniques révélées – y compris les fantômes, les extraterrestres et les ovnis

Les croyances paranormales les plus populaires chez les Britanniques incluent les fantômes, les extraterrestres et les ovnis, selon des recherches.

Une étude portant sur 2 000 adultes a révélé que ceux qui vivent dans l’est de l’Angleterre sont les plus susceptibles de croire aux ovnis, tandis que les Londoniens croient le plus aux sorcières.

La recherche montre que les croyances paranormales les plus populaires en Grande-Bretagne sont les extraterrestres, les ovnis et les fantômes Crédit : Getty

Les Irlandais du Nord espéraient le plus une observation de Bigfoot et ceux du Humber étaient ouverts à la lecture de l’esprit et aux pouvoirs psychiques légitimes.

Mais les habitants de la capitale anglaise se considèrent comme les plus spirituels, tandis que ceux des West Midlands sont les plus susceptibles d’être sceptiques quant à tous les phénomènes surnaturels.

La question de l’au-delà divise le Royaume-Uni en deux, l’étude révélant un fossé égal entre ceux qui croient en la vie après la mort et ceux qui n’y croient pas.

Et 14% ont essayé une planche Ouija pour essayer de contacter des âmes d’outre-tombe.

Jamie Morris, directeur des programmes chez Sky, qui a commandé la recherche pour lancer sa nouvelle série dramatique mystique, Souls, a déclaré: “Je trouve fascinant de voir à quel point les Britanniques sont vraiment spirituels, voire sceptiques.”

L’étude a également révélé que les Londoniens se sont marqués comme les plus sensibles au surnaturel, étant les plus susceptibles de croire en de nombreux êtres et complots légendaires, y compris des démons, des zombies, et qu’Elvis vit toujours.

Alors que 43% de tous les adultes se considèrent comme croyants dans le côté spirituel de la vie, bien que 33% soient plus sceptiques.

Il est également apparu que 49% suivaient une religion organisée, 24% optaient pour un point de vue athée et 13% choisissaient l’agnostique.

Bien que 70% pensent qu’il y a des choses dans la vie que la science et la pensée rationnelle ne peuvent pas expliquer.

Parmi ceux qui croient au surnaturel ou au paranormal, 52 % ont été stimulés par des preuves qu’ils ont découvertes eux-mêmes, ou par une expérience de première main qui leur a prouvé que leur croyance était réelle.

Et 35 % ont simplement le « pressentiment » que, qu’ils croient aux fantômes, aux petits hommes verts ou aux loups-garous, la vérité est ailleurs.

Cependant, 24 % des personnes interrogées sont gênées par un ou plusieurs de leurs sentiments.

TOP 10 DES CROYANCES NON CONVENTIONNELLES DES BRITANNIQUES : Des fantômes Extraterrestres / OVNIS Réincarnation Que l’assassinat de JFK était un travail interne Sorcières Lecture de pensées/ médiums Démons Les Illuminati Bigfoot Loups-garous

Alors que 26% ont reçu des commentaires moqueurs à un moment donné pour avoir partagé leurs points de vue non conventionnels.

L’étude, réalisée via OnePoll, a également révélé que 23% ont vu ou parlé à un parent décédé dans un rêve, et 22% ont ressenti une «présence» dans leur maison.

21% des personnes ouvertes d’esprit ont rendu visite à un médium pour se faire lire la paume de la main ou leur dire l’avenir, et 16% ont parcouru le ciel nocturne à la recherche d’une vie extraterrestre.

Souls, qui est sur Sky Atlantic et NOW, est centré sur trois femmes dont la vie est bouleversée lorsque, après un accident de voiture, Jacob, 14 ans, croit se souvenir de son ancienne vie de pilote d’un avion de ligne perdu.

Jamie Morris a ajouté : “Souls plonge dans ce qui ne peut être décrit que comme l’inconnu, explorant l’au-delà, les prémonitions et le monde spirituel.

“L’émission donnera certainement matière à réflexion aux téléspectateurs – qu’ils soient mécréants, sceptiques ou plus spirituels.”