Les Crows de Kelowna ramènent la Coupe Ensign pour le 40e anniversaire

La Ensign Cup revient pour son 40e anniversaire après une interruption de deux ans.

Organisé par l’équipe de rugby des Kelowna Crows, le match réunit les joueurs locaux en deux équipes : moins de 30 ans et plus de 30 ans. Il s’agit également d’un événement de collecte de fonds dont tous les profits iront aux programmes pour les jeunes de Crows.

Le match porte le nom de l’ancien Crow Rusty Ensign, qui s’est cassé le cou en jouant pour l’équipe en 1983 au début de sa carrière.

“Après avoir joué pour l’Okanagan College et vu les All Blacks affronter les Springboks en Nouvelle-Zélande lors d’un voyage à l’étranger, j’ai été fasciné par le rugby et j’ai continué à jouer pour l’équipe masculine des Kelowna Crows, et la deuxième année, j’ai failli rater le bus – mais comme le voulait le destin, ils ont attendu 30 minutes et je suis allé à Edmonton », a déclaré Ensign. “Dimanche matin, c’est quand je me suis cassé le cou dans un accident anormal sur l’aile, en taclant quelqu’un qui me courait dessus.”

Depuis l’incident, cette collecte de fonds a aidé à amasser des fonds pour les sports pour les jeunes et le rugby à Kelowna. Plus de 50 000 $ ont été amassés au fil des ans.

“Bien que ce soit un événement tragique qui a affecté mes amis, et bien sûr ma famille, j’ai eu la chance de me blesser en pratiquant un sport comme le rugby – qui a une si grande culture de soutien et une incroyable camaraderie”, a déclaré Ensign. “Heureusement, j’avais tellement d’amis qui m’ont soutenu pour m’aider à traverser les moments difficiles.”

L’événement de collecte de fonds marque le coup d’envoi de la saison des Crows. Cette année, les corbeaux ont deux équipes masculines et accueillent à nouveau leur équipe féminine.

Au fil des ans dans l’événement annuel, l’équipe des plus de 30 ans a été la meilleure équipe avec un dossier de 18-16-3.

La Coupe Ensign aura lieu le samedi 27 août au Parkinson Recreation Park P10. Les joueurs arrivent à 12h45, suivi d’un jeu de touche communautaire. Le coup d’envoi de la coupe est à 14h30

