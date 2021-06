Les croisiéristes non vaccinés en Floride doivent avoir une assurance

Royal Caribbean International a déclaré mardi qu’il exigerait que tous les invités de plus de 16 ans voyageant depuis les ports américains, à l’exception de ceux de Floride, soient complètement vaccinés.

Il est fortement recommandé aux voyageurs à bord de navires partant des ports de Floride d’être complètement vaccinés, mais pas obligatoirement. Le gouverneur de Floride Ron DeSantis a signé un décret empêcher les entreprises de demander aux clients s’ils ont été vaccinés contre le Covid-19 ou non, empêchant l’industrie des croisières d’exiger une preuve de vaccination.

Cependant, la compagnie a déclaré mardi que les passagers partant des ports de Floride du 1er août au 31 décembre qui ne sont pas vaccinés devront avoir une assurance voyage. Les politiques doit couvrir tous les invités non vaccinés de plus de 12 ans avec au moins 25 000 $ par personne en couverture des frais médicaux et 50 000 $ par personne pour la quarantaine et l’évacuation médicale liés à un résultat positif au test Covid-19. Les invités devront également payer pour les tests Covid-19.

Le 1er août, l’obligation de vaccination entre en vigueur pour les voyageurs de plus de 12 ans.

La société a déclaré que tous les voyageurs qui ne sont pas encore éligibles aux vaccins devront présenter un résultat de test Covid négatif et suivre certains protocoles de santé.

Six croisières de simulation ont été approuvées mardi pour naviguer plus tard cet été par les Centers for Disease Control and Prevention. Ces voyages, qui testent les protocoles de sécurité avant que les passagers ne soient autorisés à bord, partiront des ports de Floride, du New Jersey, du Texas et de Washington en juillet et août.

Le Freedom of the Seas de Royal Caribbean a reçu un certificat de navigation conditionnel du CDC, ce qui lui permet de commencer à naviguer vendredi. Le navire a terminé sa croisière de simulation le 20 juin depuis Port Miami.

L’industrie des croisières est parmi les dernières à revenir aux opérations d’avant la pandémie. Le CDC a autorisé le retour des croisières cette année avec des protocoles et des exigences sanitaires stricts en place pour prévenir les épidémies à bord des navires après plusieurs épidémies à bord des navires l’année dernière.

Royal Caribbean a déclaré que ses sondages auprès des clients indiquent que 90% de tous ses clients seront entièrement vaccinés.

La nouvelle politique de vaccination de la société intervient quelques jours après que deux passagers non vaccinés de moins de 16 ans ont été testés positifs pour Covid-19 sur le navire Adventure of the Seas du croisiériste.

Quelques semaines plus tôt, deux invités à bord de la croisière Celebrity Millennium de Royal Caribbean ont été testés positifs et l’Odyssey of the Seas de la compagnie a été retardé de navigation après que huit membres de son équipage se soient révélés positifs.

Les stocks des croisiéristes ont augmenté après avoir subi un énorme coup pendant la pandémie. Les actions de Royal Caribbean Cruises ont augmenté de plus de 11% cette année, portant sa capitalisation boursière à un peu plus de 21 milliards de dollars.