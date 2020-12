Une gamme de croisières de luxe vers les destinations les moins visitées de la planète a été lancée.

À partir de 2022, les voyageurs pourront plonger plus profondément dans le cercle antarctique ou découvrir certaines des régions intactes du Japon. Il y a aussi la possibilité d’explorer des terres interdites en Russie, qui ne se sont ouvertes qu’aux étrangers il y a vingt ans.

Les voyages authentiques et immersifs devraient être l’un des Tendances clés alors que nous nous dirigeons vers 2021 et que les opérateurs touristiques créent des itinéraires innovants pour répondre à la demande.

On considère que les compagnies de croisière en particulier changent de marque et s’éloignent d’un type de vacances typiquement stérile, soigné et isolé. Des opérateurs tels que Éclipse scénique demandent maintenant à être perçus comme un moyen d’accéder à des destinations exclusives et de se connecter avec les communautés éloignées et la faune tout en profitant du style de vie luxueux à bord.

«Scenic Eclipse vous permet d’explorer davantage avec des expériences hautement personnalisées», déclare Lisa Bolton, directrice générale des produits chez Scenic. De l’exploration des régions volcaniques de la ceinture de feu du Pacifique à la découverte de la côte ouest historique du Japon, les itinéraires sont prévus pour assurer «une immersion totale dans la culture, la nature et la faune» de chaque destination.

Ces voyages ne sont pas bon marché, avec des prix allant de 13000 € à 28000 € – mais les navires sont livrés avec deux plates-formes d’hélicoptère et un sous-marin à bord de six places.

Malgré le coût, ce ne sont pas vos croisières traditionnelles haut de gamme. Les experts estiment que la pandémie de coronavirus a changé notre perception de ce qu’est réellement le voyage de « luxe ».

« Il semble que nous sommes si nombreux à vivre dans les villes, nous ne pouvons pas voir le ciel nocturne comme nous le devrions. » Dit Jenny Southan, fondatrice de Globetrender. « Et donc en fait, pouvoir voir la Voie lactée par une nuit claire et sombre est devenu un luxe, donc notre perception de ce que signifie le luxe change. »

Bien que les bateaux soient équipés de finitions de première classe, le luxe du voyage réside dans l’emplacement plutôt que dans des expériences plus matérialistes.

Explorer la Russie interdite

Vous pouvez maintenant découvrir certaines des régions les moins visitées de la planète en Extrême-Orient russe lors d’un voyage en voilier à travers la Tchoukotka et le Kamtchatka avec Scenic. Cette zone était interdite aux étrangers après la seconde guerre mondiale, car elle était considérée comme une zone militaire. Ce n’est qu’en 1991 que ces restrictions ont été levées.

Peu de gens connaissent cette région du monde et encore moins y sont allés, selon le fournisseur de tourisme Voyage responsable, qui y organisent également des visites. Ils disent que le bateau est le seul moyen d’accéder à certaines des communautés éloignées et à l’abondance d’animaux sauvages qui y vivent.

Les touristes peuvent faire du kayak autour des falaises rocheuses qui abritent des ours bruns et des rennes, ou en apprendre davantage sur l’histoire de cette région pendant la guerre froide.

La péninsule du Kamtchatka a récemment fait la une des journaux du monde entier, après que la vie marine a commencé mystérieusement à s’échouer sur les rives. La cause est encore inconnue, mais la nouvelle a également mis en lumière l’une des régions les plus sous-estimées du monde.

La catastrophe écologique qui a eu lieu en octobre est maintenant sous contrôle, mais a laissé la région dans un grand besoin de soutien économique – et le tourisme est l’un des moyens par lesquels les habitants espèrent relancer une reprise.

Au-delà du cercle antarctique

Comme les calottes polaires continuer à fondre, les excursions dans les régions arctique et antarctique gagnent en popularité. Cela est en grande partie dû aux fournisseurs de croisières dont les revendications de durabilité sont au premier plan de leur mission.

«Rien n’existe avant d’en faire l’expérience», déclare Nicolas Dubreuil, expert en expédition polaire et tropicale et directeur du développement durable chez un croisiériste de luxe, Ponant. Il pense que des excursions comme celle-ci ont le pouvoir de favoriser la durabilité en sensibilisant davantage.

Scenic a maintenant prolongé sa croisière en Antarctique, permettant aux touristes de se plonger plus profondément dans la région. Les touristes peuvent s’aventurer dans les paysages gelés immaculés composés de champs de glace sans fin, de parois rocheuses imposantes, d’icebergs bleus scintillants et d’une quantité incroyable d’animaux sauvages non perturbés.

«Une équipe d’experts Discovery composée de 20 membres maximum est à bord pour diriger les excursions Scenic Discovery et pour organiser des conférences et des programmes éducatifs intéressants, tandis que des parkas d’expédition gratuits, des bouteilles d’eau et l’utilisation de bottes polaires sont disponibles pour tous les invités», déclare Bolton.

Alors que l’industrie du voyage commence à se remettre de la pandémie de coronavirus, il est clair qu’une nouvelle forme hybride de croisières de luxe est en train de naître, car nous sommes plus nombreux à avoir envie de grands espaces et d’expériences authentiques.