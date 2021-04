La croisière pourrait redémarrer au milieu de l’été dans les eaux américaines, ont annoncé mercredi les Centers for Disease Control and Prevention dans une lettre adressée à l’industrie des croisières par USA TODAY.

« Nous reconnaissons que la croisière ne sera jamais une activité à risque zéro et que l’objectif de l’approche par étapes du CSO est de reprendre les opérations passagers d’une manière qui atténue le risque de transmission du COVID-19 à bord des navires de croisière et dans les communautés portuaires », Aimee Treffiletti , a déclaré dans la lettre le chef de l’unité maritime pour la réponse du CDC au COVID-19 au sein de son groupe de travail mondial sur l’atténuation du COVID-19.

Dans une déclaration au sujet de la lettre, le porte-parole Caitlin Shockey a donné à USA TODAY un calendrier plus précis. Les croisières pourraient commencer les voyages de passagers à partir des États-Unis à la mi-juillet, en fonction du rythme des compagnies de croisière et du respect du cadre de commande conditionnelle de navigation du CDC.

« CDC espère continuer à s’engager avec l’industrie et exhorte les compagnies de croisière à soumettre les accords portuaires de phase 2A dès que possible pour maintenir le calendrier des voyages de passagers d’ici la mi-juillet », a déclaré Shockey.

Une source proche de la situation mais non autorisée à s’exprimer officiellement a déclaré à USA TODAY que l’industrie était prudemment optimiste quant à l’avenir après avoir reçu la lettre du CDC, après plus d’un an sans naviguer dans les eaux américaines en raison de la pandémie COVID-19.

La lettre fait suite à un mois de réunions deux fois par semaine avec des représentants de l’industrie des croisières. Au cours de ces réunions, l’industrie et l’agence de santé ont discuté de l’ordonnance de navigation conditionnelle.

Bien que le CDC ait décrit une date de redémarrage potentielle pour les croisières au départ des ports américains cet été, cela ne signifie pas que les restrictions sur les croisières sont levées. Le CDC a apporté des clarifications à ses directives sur la base des commentaires de l’industrie et s’attend toujours à ce que les compagnies de croisière satisfassent à ses exigences avant que la navigation ne puisse reprendre.

Sur la base des commentaires de l’industrie, le CDC a atterri sur cinq clarifications à ses directives supplémentaires publiées le 2 avril pour permettre une reprise de la navigation:

Les navires peuvent contourner les voyages d’essai simulés requis transportant des volontaires et sauter aux traversées avec des passagers payants si 98% de l’équipage et 95% des passagers sont entièrement vaccinés.

Le CDC examinera et répondra aux demandes des compagnies de croisière pour des voyages simulés dans un délai de 5 jours, un examen qui devrait auparavant durer 60 jours.

Le CDC mettra à jour ses exigences en matière de test et de quarantaine pour les passagers et l’équipage sur les traversées avec des passagers payants afin de s’aligner sur les directives du CDC pour les personnes entièrement vaccinées. Ainsi, par exemple, au lieu de passer un test de laboratoire PCR avant l’embarquement, les passagers vaccinés peuvent passer un test rapide d’antigène à l’embarquement.

Le CDC a précisé que les exploitants de navires de croisière peuvent conclure un « accord multi-port » plutôt qu’un accord de port unique tant que toutes les autorités portuaires et locales signent l’accord.

Le CDC a clarifié les directives sur les directives de quarantaine pour les passagers qui peuvent être exposés ou contracter le COVID-19. Par exemple, les passagers locaux peuvent être en mesure de rentrer chez eux en voiture et les passagers qui ont voyagé par avion pour une croisière peuvent être mis en quarantaine dans un hôtel.

USA TODAY a contacté Cruise Lines International Association, le principal groupe commercial de l’industrie, pour obtenir ses commentaires.

S’il faut redémarrer la croisière aux États-Unis sous la pression de tous les côtés

Au cours du dernier mois environ, le CDC a été soumis à des pressions de plusieurs côtés sur l’opportunité de redémarrer ou de suspendre.

À la fin du mois de mars, l’industrie des croisières a fait pression pour que le CDC lève son ordonnance de navigation conditionnelle, qualifiant les restrictions de l’agence de «dépassées». D’autres membres du secteur du voyage ont également exprimé leur soutien à un retour accéléré de la voile.

Et les politiciens ont également joué à la corde raide avec la question. Certains législateurs poussent le CDC à autoriser le redémarrage des croisières tandis que d’autres demandent à l’agence de continuer à ne pas autoriser les navires à naviguer en raison des préoccupations concernant la propagation du COVID-19.

Dans une lettre envoyée plus tôt ce mois-ci, le sénateur Richard Blumenthal, D-Conn., Et la représentante Doris Matsui, D-Californie, ont exhorté Walensky du CDC à maintenir les restrictions actuelles sur les croisières.

Leur lettre fait suite à un procès intenté par la Floride contre le CDC, auquel l’Alaska a adhéré, et à une nouvelle législation proposée par les républicains Rick Scott et Marco Rubio de Floride et Dan Sullivan de l’Alaska visant à outrepasser les restrictions du CDC sur les croisières et faire naviguer les navires d’ici juillet.

Le secrétaire américain aux Transports, Pete Buttigieg, a également évoqué la lenteur du redémarrage de l’industrie des croisières lors d’un point de presse de la Maison Blanche le 9 avril, déclarant qu’il savait que le CDC «espérait» que les compagnies de croisière soient en mesure de naviguer d’ici le milieu de l’été.

« Eh bien, l’essentiel est la sécurité », a-t-il déclaré. « Les avions ont un profil de sécurité; les navires de croisière en ont un autre, les véhicules en ont un autre. Et chacun doit être traité en fonction de ce qui est sûr pour ce secteur. »

